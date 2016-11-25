Все, что нужно знать при покупке холодильника

Холодильники бывают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные. В каждой камере поддерживается соответствующий температурный режим, подходящий для хранения и заморозки определенных продуктов. Однокамерный холодильник чаще всего имеет основную холодильную камеру с маленьким морозильным отделением внутри и идеально подойдет для маленькой кухни. Двухкамерный холодильник имеет две отдельные друг от друга камеры: холодильную и морозильную. В трехкамерном холодильнике отделяется так называемая нулевая зона, условия в которой идеально подходят для хранения свежего мяса, рыбы и овощей.

Внутренний дизайн холодильной камеры также немаловажен. При этом вы сможете выбрать свой идеальный экземпляр по количеству полок, материалу, из которого они выполнены и набором контейнеров для разных продуктов – яиц, масла, особо сильно пахнущих веществ и т.д. Полки для холодильников могут быть выполнены из закаленного стекла и пластика. Пластиковые дешевле и легче, но стеклянные проще мыть. Удостоверьтесь, чтобы в стенках холодильника было предусмотрено достаточное количество пазов для перестановки полок – вы должны иметь возможность организовать внутреннее пространство так, как считаете наиболее удобным и привычным.