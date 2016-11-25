Все, что нужно знать при покупке холодильника

Вы собрались купить новых холодильник, но голова идет кругом от огромного выбора всевозможных моделей на любой вкус и кошелек? Действительно, современный рынок способен удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей и с 1899 года, когда впервые был запатентован холодильник, технологии ушли далеко вперед, предлагая не только простое охлаждение пищи, но и всевозможные дополнительные функции – генератор льда, антибактериальное покрытие и даже встроенный телевизор! В этой ситуации несложно и растеряться. Из нашей статьи вы узнаете о факторах, которые следует учитывать при покупке такого необходимого в быту предмета как холодильник.
Прежде, чем сломя голову, тратиться на огромного хромированного красавца с кучей примочек, подумайте, будете ли вы использовать все функции холодильника и что нужно именно вам? Все используют холодильник по-разному. Кто-то замораживает на зиму несколько килограмм фруктов и любит, чтобы на всякий случай под рукой было много мяса, а кто-то живет одним днем и нуждается в холодильнике только для хранения пары йогуртов и листиков салата. Соответственно, у разных людей совершенно разные потребности и размеры холодильников таким людям нужны разные. Например, для 1-2 человек подойдет холодильник объемом до 250 литров и высотой около 150 см, а для семьи в 3- человека понадобится холодильник объемом от 250 до 350 л и высотой до 185 см. Для 5 и более человек подходящим будет холодильник от 350 до 800 л объема и высотой до 210 см.
Для того, чтобы правильно выбрать холодильник, нужно понимать, какого он должен быть размера и объема, ведь если просто купить понравившийся в магазине, можно наткнуться на большую неприятность: он может вам просто не подойти по габаритам. Даже если вы согласны потратить большую сумму на самый новый и модный холодильник, он может не пройти в дверной проем. Согласитесь, что этой ситуации хочется избежать! Поэтому, прежде чем рассматривать все остальные функции, определите, сколько места вы можете выделить под эту технику. Нужно учесть не только размеры дверных проемов и свободную площадь, но и удобство расположения. Необходимо учесть пространство для открывания дверцы и обеспечить свободный доступ к холодильнику.
Холодильники бывают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные. В каждой камере поддерживается соответствующий температурный режим, подходящий для хранения и заморозки определенных продуктов. Однокамерный холодильник чаще всего имеет основную холодильную камеру с маленьким морозильным отделением внутри и идеально подойдет для маленькой кухни. Двухкамерный холодильник имеет две отдельные друг от друга камеры: холодильную и морозильную. В трехкамерном холодильнике отделяется так называемая нулевая зона, условия в которой идеально подходят для хранения свежего мяса, рыбы и овощей.
Внутренний дизайн холодильной камеры также немаловажен. При этом вы сможете выбрать свой идеальный экземпляр по количеству полок, материалу, из которого они выполнены и набором контейнеров для разных продуктов – яиц, масла, особо сильно пахнущих веществ и т.д. Полки для холодильников могут быть выполнены из закаленного стекла и пластика. Пластиковые дешевле и легче, но стеклянные проще мыть. Удостоверьтесь, чтобы в стенках холодильника было предусмотрено достаточное количество пазов для перестановки полок – вы должны иметь возможность организовать внутреннее пространство так, как считаете наиболее удобным и привычным.
Если вы считаете, что отдельная морозильная камера вам жизненно необходима, важно определиться, какой вид морозилки нужен вам. По температурному режиму морозильные камеры делятся на 4 вида, которые обозначают звёздочками: 1 звёздочка означает, что температура морозильной камеры составляет -6 градусов. В такой камере продукты будут храниться примерно в течение недели. Такая камера не подойдёт для длительного времени хранения замороженной еды. 2 звёздочки указывают на температуру морозильной камеры -12 градусов. В такой камере продукты будут храниться в течение 1 месяца. 3 звёздочки – температура морозильной камеры -18 градусов. В ней можно хранить продукты в течение 3х месяцев. 4 звёздочки (температура морозильной камеры ниже -18 градусов, до -24). Продукты хранятся от 6 до 12 месяцев, можно спокойно делать заготовки мяса, рыбы или ягод.
Уровень энергоэкономичности холодильника – довольно важный критерий при его выборе. В зависимости от уровня потребления электроэнергии, холодильники подразделяются на классы: A++ <30% (самый энергосберегающий холодильник), A+ 30-40%, A 40-55%, B 55-75%, C 75-90%, D 90-100%, E 100-110%, F 110-125%, G >125% (самые высокопотребляющие). Сегодня самые распространенные категории – это A+ и A++.
Кстати, уменьшить электропотребление холодильника можно, если выполнять несколько простых правил. Не ставить горячую в холодильник и всегда остужать ее до комнатной температуры. Забыть о привычке медитировать, смотря в бездны своего холодильника: не открывайте лишний раз без надобности дверцы, а тем более не оставляйте их открытыми на долгое время. Выбирайте подходящую температуру в зависимости от заполнения холодильника. Не стоит устанавливать в морозильной камере максимальную температуру, если вы не собираетесь хранить продукты месяцами. Не располагайте холодильник около плит, печей, радиаторов и подобных источников тепла.
Цена – один из самых важных факторов при принятии решения о покупке новенького холодильника. Дороже всего вам обойдутся большие двухкомпрессорные холодильники с системой размораживания «No Frost». Кроме того, на цену влиет набор из дополнительных функций. Так, например, холодильник со встроенным телевизором обойдется вам на 20-35% дороже, а за необычный дизайн придется выложить на 5% больше. Однако часто дополнительные
примочки окупаются со временем, особенно это касается энергосберегающих технологий.
Самые популярные марки производителей холодильников – это Liebherr, Electrolux, Samsung, Bosch; LG; Indesit; Sharp; Ariston; Nord; Whirpool, Атлант и Стинол.
Современные холодильники способны порадовать вас набором самых разных дополнительных функций. Некоторые довольно ощутимо влияют на работу установки, а некоторые являются, скорее, приятными бонусами, от которых можно и отказаться.
Автономное сохранение холода: холод в морозильной камере сохраняется продолжительное время даже при отключении электричества, что особо важно для населенных пунктов, переживающих перебои с поставкой электричества.
Антибактериальное покрытие: специальное покрытие с соединениями серебра используется в обработке внутренних стенок холодильника, препятствующее размножениию микроорганизмв, портящих продукты.
Встроенный телевизор: обычно присутствует в габаритных холодильниках и значительно увеличивает их цену, хотя размер экрана встроенного телевизора не превышает 15 дюймов.
Генератор льда: в холодильник встроено устройство для получения льда. Без генератора льда можно обойтись, как и без встроенного телевизора.
Защита от детей: блокировка двери или панели управления холодильником.
Режим «отпуск»: благодаря этому режиму вам не придется выключать холодильник при длительной поездке. В таком режиме холодильник работает и поддерживает постоянную температуру +15°С, а электроэнергия экономится до 30-40%.
Встроенные часы. Часы нам всегда пригодятся, поэтому их ставят на большинство бытовой техники.
Существует два типа охлаждения холодильников: так называемый «плачущий» и Non Frost. Первые холодильники требуют разморозки, вторые же — более современные — размораживают себя сами. Конечно, новое поколение холодильников Non Frost стоит на порядок дороже. Кроме того, их ремонт обойдется недешево. В таких холодильниках обычно обеспечивается принудительная циркуляция холодного воздуха. Многочисленные разнонаправленные потоки воздуха распределяются по всему объему камеры и создают условия для быстрого и равномерного охлаждения продуктов. Влага выводится за пределы камеры, поэтому ее конденсации на стенках холодильника не происходит, и дополнительного ручного размораживания не требуется.
«Плачущие» холодильники работают по другому принципу. В таких моделях каждый раз в период остановки компрессора влага конденсируется на задней стенке камеры и каплями стекает по направляющему каналу в специальную емкость, расположенную над агрегатом, где влага испаряется. Как правило, размораживать холодильную камеру в таких моделях нет необходимости. Но так как при минусовой температуре конденсат замерзает и превращается в иней, морозильная камера требует периодической разморозки (при средней загруженности продуктами – примерно 2-3 раза в год). Иногда в одной модели присутствуют обе системы: в таких случаях морозильная камера оборудована вентилятором, обеспечивающим постоянную циркуляцию холодного воздуха и не дающим инею намерзать на стенках, а холодильная камера автоматически размораживается при помощи
плачущей стенки.
Несмотря на то, что уже достаточно давно существуют холодильники с автоматической разморозкой, производители продолжают выпускать холодильники с ручной и полуавтоматической системой размораживания. Ручная система разморозки самая недорогая (вам просто нужно отключить холодильник от питания) предполагает, что хотя бы раз в год вам предстоит вынуть все продукты питания из холодильника и ждать, пока оттает весь лед. После этого его нужно будет помыть и протереть. Холодильник с полуавтоматической системой размораживается проще, но делать это надо чаще. Для того чтобы запустить процесс удаления наледи, нужно будет раз в сутки или в неделю нажимать на кнопку разморозки. Автоматическое размораживание подразумевает, что холодильник сам «определяет», когда пришло время избавиться от образовавшегося льда. Этот процесс может осуществляться либо по капельному принципу, либо по системе No Frost.
В наше время производители не ограничиваются стандартным дизайном белого цвета, в магазинах сейчас продаются холодильники любого цвета и формы. Самое главное, чтобы он подходил к дизайну вашей кухни или другого места, где он будет стоять. Кроме того, вы можете купить даже встроенный холодильник, который сольется с мебелью и техникой всей вашей кухни. Особое внимание обратите на оформление панели управления. Выбор стиля, в котором будет оформлена ваша кухня, – дело сугубо индивидуальное и давать какие-либо четкие рекомендации сложно. Вам нужно хорошенько подумать и прислушаться к себе, к своим предпочтениям.