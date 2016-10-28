Когда говорят о кухонной мебели, подразумевают довольно много полезных качеств, которые она должна иметь. Прежде всего, это ее функциональность. Она должна качественно выполнять отведенную для нее функцию, а, возможно, и не одну. Ведь как говорят дизайнеры -- универсализм изделия наиболее ценен.
Если говорить о кухонных столиках на колесах, то они многофункциональны. На кухне их можно использовать как дополнительную полку для кухонной утвари. Во время приема гостей на ней подают угощения. В официальных заведениях они являются элементом подачи пищи посетителям. Хотя, ничто не мешает устраивать такую же церемонию в домашних условиях.
Мебель должна быть эстетичной. Ведь нынешняя кухня — это, по сути, лицо дома. В ней могут не только готовить, но и принимать гостей. Современные производители кухонных столиков на колесах предоставляют широкий выбор такой продукции, на вкус даже самого искушенного потребителя. Также мебель должна быть компактной, ведь не всегда на кухне может быть достаточно места.
И, наконец, мебель должны быть удобной в своем пользовании, обеспечивая комфортность работы.
Такие кухонные столики на колесах менее маневренны, чем другие модели, однако, в плане дополнительной функциональной помощи на кухне просто незаменимы.
По своей конструкции они имеют несколько отсеков, расположенных друг над другом, на которых можно хранить и перевозить множество продуктов и предметов. Как правило, они имеют только два колеса и две опоры по бокам, обеспечивающих их большей устойчивостью. Это обусловлено тем, что такие модели, все-таки используют более как столики, чем как тележки. Колеса им нужны больше для удобства их передвижения по кухне, чем для подачи угощений гостям.
Удобство таких столиков обеспечивается еще их компактностью. Очень часто их размещают под столешницами обычных столов.
Итак, почему же нужно отдать предпочтение кухонным столикам на колесах, а не выбрать, скажем, стол без колес или обычный разнос, который стоит дешевле?
Во-первых, на разносе много не унесешь. Да, он прекрасно подойдет для завтрака в постель, когда хотят устроить романтический завтрак любимому человеку. А вот когда в доме гости, разнос уже не охватывает нужных масштабов. В то же время, что мешает привозить завтрак любимым на таком столике? Это выглядит даже более шикарно, так как подобные столики всегда считались элементом роскоши.
Во-вторых, можно перевозить не только больший объем, но и больший вес продуктов. Это очень важно для хозяйки, особенно если она перед этим пол дня провела перед плитой.
В-третьих, кухонные столики на колесах более функциональны, так как его можно использовать и как полочку на кухне. Более универсальные с эстетической точки зрения модели даже могут использоваться как журнальный столик, а также при входе в гостиной как место, где гостям удобно положить свои вещи.
В-четвертых, они эстетичны. Выбирая интересные модели можно использовать их как аксессуар, чего нельзя сказать о разносах, которые остаются в кухонных шкафах.
Современная мебельная промышленность представила потребителям широкий модельный ряд кухонных столиков на колесах. При этом в них используются самые различные материалы: металл, дерево, пластик, стекло и пр.
Конструкции таких столиков выполняют в зависимости от назначения, по которому они будут использованы. Так, бывают многоярусные столики-этажерки, одноярусные тележки, сервировочные столики, а также универсальные модели.
Такие кухонные столики на колесах являются разновидностью тележек, но используются в ресторанах, отелях, различных официальных мероприятиях, где предполагается прием большого количества высокопоставленных людей.
В отличие от домашних собратьев, такие сервировочные столики более крупны по размеру, сопоставимы с обычными столами без колес. Кроме того, они более массивны и устойчивы, так как предполагают подачу большего количества пищи. Соответственно, подобный столик и стоить будет подороже, однако, в домашних условиях его использование вряд ли имеет смысл.
Для таких моделей кухонных столиков на колесах уже можно устраивать тест-драйвы по квартире — они более маневренны и предназначены непосредственно для подачи пищи.
Как правило, они имеют один или два яруса. У них четыре колеса, что обеспечивает им более высокую транспортабельность. Именно такие столики ассоциируются с роскошью, потому что напоминают сервировочные столики из ресторанов или отелей. Некоторые модели для дома по своему дизайну копируют ресторанные столики.
За свое функциональное предназначение эту разновидность столиков еще называют «лакеи».
Выше уже упоминалось о важности многофункциональности. Подобные модели предназначены для тех, кто нечасто использует столики непосредственно для подачи пищи, но кому, в то же время, не помешает мобильный столик на кухне.
Также многофункциональность не всегда может быть связана с кухней. Так, некоторые модели кухонных столиков на колесах скорее декоративны из-за их внешнего вида.
К примеру, есть модели, состоящие из пары ярусов круглых листов стекла и изящных ножек с колесиками. О функциональности стекла в плане прочности говорить трудно, а вот с точки зрения эстетики они красивы. В то же время, если столик для подачи пищи используют нечасто и для небольших ее объемов, то его можно рассматривать как один из вариантов.
Все зависит от целей, в которых покупатель хочет использовать кухонный столик на колесах, а также других его предпочтений. Благо, мебельные магазины сегодня располагают достаточным ассортиментом для выбора. Если говорить о прочности, то подойдут материалы как из дерева, так и из металла. Пластик и стекло по сравнению с ними более хрупки и не выдерживают много веса.
По функциональности кухонных столиков на колесах стоит обратить внимание на количество ярусов и колес у них, их компактность и комфортность в использовании. Важно обратить внимание на колеса, особенно в том случае, если столик планируется использовать в основном для подачи пищи. Нужно помнить, что большую маневренность имеют те столики, у которых колеса больше. Маленькие колесики тяжело справляются с препятствиями, порой даже не могут заехать на ковер. У больших колес таких проблем нет.
Очень желательно, если колеса снабжены вращающимися вертикальными планками, как у детских колясок. Это обеспечивает им возможность осуществлять повороты в направление движения.
Также желательно наличие у колес подшипников. Хорошо, если колеса будут иметь резиновый обод: это делает их бесшумными и щадящими, например, линолеум или ламинат.
Не менее важен и эстетический вид столика независимо от его назначения. Так или иначе, любая модель может быть использована для подачи пищи гостям. С этой точки зрения более эстетично выглядят резные деревянные тележки, столики со стеклянными элементами и т. п.
Еще одним интересным вариантом для кухни являются практичные раздвижные столы, которые будут особенно актуальны для маленьких помещений.