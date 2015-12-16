Последние тренды в дизайне текстиля для тех, кто хочет чего-то нового

Геометрические орнаменты – неиссякаемый источник вдохновения для дизайнерских экспериментов и игры форм в пространстве. Круги и полосы, хитрые сочетания ромбов и минимализм прямоугольников, четкие геометрические линии – как семь музыкальных нот в музыкальном искусстве, служат основой для бесконечного количества дизайнерских решений. При этом геометрические узоры привносят в интерьер не только декоративность, но и помогают в работе с пространством, корректирую и изменяя его форму.

Полосы в текстиле – элемент чрезвычайно полезный, благодаря вертикальным – можно зрительно приподнять потолок, увеличить высоту помещения, а с горизонтальными полосами – придать устойчивости, расширить узкую стену.

Квадраты, клетчатый текстиль, в любом исполнении – от шотландской традиционной клетки до лоскутного пледа, это всегда воплощение стабильности и уюта в интерьере. Круги – более легкая форма, чем прямолинейность квадратов, гармонизируют и смягчают интерьер.

Для придания интерьеру яркости, динамичности – лучшим элементом геометрии станут острые формы треугольников и зигзагов, заряжающие интерьер своей визуальной энергией движения и трансформации.