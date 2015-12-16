Последние тренды в дизайне текстиля для тех, кто хочет чего-то нового

Текстиль для декора интерьера – материал доступный и легкий в использовании. Если сравнить малые трудозатраты и яркий эффект новизны в интерьере при смене текстиля, то становится понятна неизменная важность правильного использования этого мощного инструмента преображения пространства. Если вы не решаетесь или не можете себе пока позволить глобальной смены интерьера, всегда можно поэкспериментировать с цветами и стилями в комнате, меняя акценты в виде ковра на полу, штор на окне или пледа с подушками.
В российских интерьерах текстиль используется активно, при этом зачастую спектр стилевого оформления остается в пределах привычных сдержанных оттенков и решений. Тренды современного текстильного дизайна далеки от такого самоограничения, представляя множество самых разнообразных возможностей на любой вкус: от яркости красок и миксов до уютной мягкости домашних фактур.
Геометрические орнаменты – неиссякаемый источник вдохновения для дизайнерских экспериментов и игры форм в пространстве. Круги и полосы, хитрые сочетания ромбов и минимализм прямоугольников, четкие геометрические линии – как семь музыкальных нот в музыкальном искусстве, служат основой для бесконечного количества дизайнерских решений. При этом геометрические узоры привносят в интерьер не только декоративность, но и помогают в работе с пространством, корректирую и изменяя его форму.
Полосы в текстиле – элемент чрезвычайно полезный, благодаря вертикальным – можно зрительно приподнять потолок, увеличить высоту помещения, а с горизонтальными полосами – придать устойчивости, расширить узкую стену.
Квадраты, клетчатый текстиль, в любом исполнении – от шотландской традиционной клетки до лоскутного пледа, это всегда воплощение стабильности и уюта в интерьере. Круги – более легкая форма, чем прямолинейность квадратов, гармонизируют и смягчают интерьер.
Для придания интерьеру яркости, динамичности – лучшим элементом геометрии станут острые формы треугольников и зигзагов, заряжающие интерьер своей визуальной энергией движения и трансформации.
Пиксели и квадраты, спектральные узоры и цветовые фракталы – эти гости мира цифровых технологий перешли из компьютерного визуального ряда в нашу оф-лайн жизнь и стали новым трендом в дизайне текстиля. Цветовые блоки и их сложные сочетания в узоре текстиля служат ярким акцентом монохромных, лаконичных интерьеров современной стилистики, что идеально вписывается в скоротечный ритм нашей жизни. Нет необходимости в детальном и длительном составлении композиции: обычный функциональный интерьер и пара оригинальных штрихов.
Микс ярких цветов и узоров декорирует текстиль, подобно холсту живописи: насыщенность оттенков и фактурность масляных красок, легкость акварели, динамичность и многообразие оттенков. Мотивами таких картин на текстиле могут быть и флористические изображения, и абстрактные узоры, и креативные сочетания цветов словно разводы кистью по холсту, и размытые узоры
икат. Текстура ткани также включается в общее дело декора, придавая то бархатистую глубину краскам, то шелковистый блеск.
Текстиль с животным оттенком снова в тренде – мягкость меха, монохромность зебры и леопардовый окрас. Смелее добавьте немного животного магнетизма в свой интерьер, тем более, что это разнообразие природных текстур и красок давно уже великолепно отображается гуманными способами с помощью искусственных аналогов. И плед в виде мягчайшей чернобурки, и ковер из шкур в стиле сафари – все это можно сделать из текстиля, соединив экологичность и декоративность в интерьере.
Однотонный материал при различных качествах его текстуры может создать в интерьере абсолютно разные эффекты, что в совершенстве используется дизайнерами в текстильной декоре помещений. Эксперименты и фьюжн, мягкая фактура и объемные формы, узоры и рельеф – обширность приемов работы с текстилем по созданию текстуры дает возможность использовать этот декор в интерьерах совершенно разнообразного стиля, от уютного кантри до абстрактного минимализма, оттеняя и дополняя характер помещения. С помощью такого активного использования разнообразных текстур дизайнеры создают не только стандартные виды текстильного декора для интерьера – пледы, гардины, но и неповторимые арт-объекты, в которых текстиль выступает в роли пластичного материала для идеального воплощения идеи.
Дома всегда хочется тепла и уюта, поэтому и у дизайнеров не иссякнут идеи согревающего душу и тело текстильного декора, и мягкие вещицы всегда будут в тренде интерьерных аксессуаров. Какой именно вид текстиля подойдет для стилистики вашего интерьера – решать вам. Дизайнерское творчество реализует этот тренд в широком спектре – от кантри до минимализма. Вы сможете декорировать интерьер и стильной деревенской простотой подушек или пледа грубой вязки, и изысканной белизны пушистым ковром на полу, и плюшевыми аксессуарами в винтажном стиле из коллекций искусственно состаренного бархата, и шерстяным текстилем приглушенных цветов с эффектом
абраш.