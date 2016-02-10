Красивые виллы в средиземноморском стиле

Мечтаете о коттедже в средиземноморском стиле? Тогда ловите идеи и вдохновение, которые пришли к нам из этих потрясающих проектов от архитекторов homify! Реализованные по всему миру – в Испании, Италии, Аргентине, Бразилии и Мексике – они обещают удивить вас своими позитивными красками и эклектичной эстетикой!
Средиземноморский стиль родился на основе легендарного культурного смешения. Когда арабы по северу Африки пришли в Европу, они ассимилировались и со временем их культура стала частью европейской средиземноморской, обогащая ее новыми красками и колоритными традициями Ближнего Востока. Так, в частной архитектуре появились охристые краски, арочные окна, галереи, мозаика и кованые светильники, цветное стекло, а также изысканное сочетание ярких цветов и совершенно новые методы декора помещений.
Шикарная вилла на острове Комо – прекрасный пример того, как средиземноморский дизайн соседствует с классикой в исторических местах Европы. Здесь элегантность и утонченность встречаются с колоритом арабского мира, и вместе они творят новую – более гармоничную историю.
В более современных вариациях средиземноморский стиль ведет себя по-другому. Он оставил себе узкие и высокие окна, оштукатуренные фасады и деревянные ставни и даже каким-то образом сохранил свою яркую и насыщенную энергетику, но потерял охристые краски арабского мира. Тем не менее, такой коттедж – отличный вариант для современного пригорода и может быть реализован простыми способами.
Итальянскую виллу видно сразу – особенное очарование, присущие только этой стране, замечается с первого взгляда. Желтый цвет, будто с примесью оливковой горечи в тени и яркий и сочный на солнце, идеально вписывается в антураж семейного коттеджа.
Важными частями этого проектами стали каменные колонны, декоративные ставни на окнах и обрамление оконных проемов с помощью покраски контура в белый цвет. Массивная крыша с особым наклоном кровли и планировка – тоже оригинальные составляющие стиля, которые следует учитывать при копировании.
Пастельные тона в средиземноморском стиле можно встретить лишь в воссоздании французского или греческого островного дизайна. В первом случае мы видим почти всю пастельную палитру – от бледных розового, мятного, голубого и желтого до песочного и белого, а в греческом – лишь бледные голубые оттенки и песочные.
В этом доме, который, тем не менее, построен в Испании, тонко чувствуются ароматы нежности прованса. Декоративные ставни на окнах и мощение плитки в светлых тонах, а также отсутствие ярких охристых оттенков говорит о воссоздании антуража французской ривьеры.
В традиционном варианте есть особенное ответвление, где в очень сильных пропорциях используется яркая рыжая древесина – в отделке перил, окон, дверей и заборов, коньков кровли и других элементов постройки. В этом случае мы видим небольшие арочные окна, деревянные ставни и особенную ностальгичную атмосферу во всем проекте.
Такие дома очень популярны в Латинской Америке, тогда как в Европе многие уже перешли на более яркий и колоритный или более позитивный светлый современный стиль. Также такая архитектура сохранилась в Турции, например, в маленькой приморской деревушке Акьяка, полной домов в подобном стиле.
То, что отличает традиционный испанский дом от колониального является основой жизни Нового Света. Чаще всего мы видим упрощенную структуру и планировку – особенно в США, где архитектура подстраивается под четкие рамки небольших участков в пригороде, и даже испанские и арабские традиции помещаются в контур прямоугольника.
Также испанский колониальный стиль более компактен в принципе – окна здесь больше, благодаря более современной постройке, чем в Европе, но сами комнаты меньше из-за экономии.
Галереи – это открытые проходы с внешней стороны зданий или вдоль внутреннего дворика, они тоже имеют арочные своды (открытые или остекленные). Внутренний дворик – значимая часть средиземноморской традиции, она пришла, конечно же, из арабского мира и часто украшена пышной зеленью, мозаикой, коваными светильниками и иногда даже фонтаном.
Католическая миссия в Новом Свете – особенная веха в истории каждой страны, она тоже оставила после себя определенный стиль архитектуры. Массивные, распластанные по поверхности особняки напоминают издалека общественные строения, но на самом деле являются крупными поместьями. Новые дома в стиле Миссии строят больше всего в США, где освоенная на новый лад архитектура испанский монастырей и церквей становится достоянием частной собственности.
Интересно, что средиземноморский модерн популярен во всех странах Латинской Америки просто потому, что является самым бюджетным способом построить дом. Основанный на блочном строительстве, он украшается в соответствии с традициями – ставнями, узорными парапетами, коваными светильниками и подсветкой, а часто и красится в яркие цвета.
Уникальные идеи, которые можно взять из этого коттеджа, впечатляют своим разнообразием. Во-первых, наличие сразу трех башен в первое мгновение кажется чрезмерным, но уже во второе покоряет своей красотой и роскошью.
Одна из башен оформлена декоративным камнем и штукатуркой и имеет маленькие арочные световые окна прямо под крышей. Вторая с эркерными панорамными окнами на первом этаже, а на втором ее экстерьер украшен керамической плиткой голубого цвета. А третья башня использует одну из частей построек как балкон, на котором мы заметим арочную нишу для декора.
Такой оригинальный проект наверняка понравится любителям сочной средиземноморской архитектурой и поможет оформить коттедж в похожем стиле.
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