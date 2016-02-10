Красивые виллы в средиземноморском стиле

Мечтаете о коттедже в средиземноморском стиле? Тогда ловите идеи и вдохновение, которые пришли к нам из этих потрясающих проектов от архитекторов homify! Реализованные по всему миру – в Испании, Италии, Аргентине, Бразилии и Мексике – они обещают удивить вас своими позитивными красками и эклектичной эстетикой!

Средиземноморский стиль родился на основе легендарного культурного смешения. Когда арабы по северу Африки пришли в Европу, они ассимилировались и со временем их культура стала частью европейской средиземноморской, обогащая ее новыми красками и колоритными традициями Ближнего Востока. Так, в частной архитектуре появились охристые краски, арочные окна, галереи, мозаика и кованые светильники, цветное стекло, а также изысканное сочетание ярких цветов и совершенно новые методы декора помещений.