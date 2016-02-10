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Красивые виллы в средиземноморском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HS, Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Дома в средиземноморском стиле
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Мечтаете о коттедже в средиземноморском стиле? Тогда ловите идеи и вдохновение, которые пришли к нам из этих потрясающих проектов от архитекторов homify! Реализованные по всему миру – в Испании, Италии, Аргентине, Бразилии и Мексике – они обещают удивить вас своими позитивными красками и эклектичной эстетикой!

Средиземноморский стиль родился на основе легендарного культурного смешения. Когда арабы по северу Африки пришли в Европу, они ассимилировались и со временем их культура стала частью европейской средиземноморской, обогащая ее новыми красками и колоритными традициями Ближнего Востока. Так, в частной архитектуре появились охристые краски, арочные окна, галереи, мозаика и кованые светильники, цветное стекло,  а также изысканное сочетание ярких цветов и совершенно новые методы декора помещений.

Итальянская классика

Lake House, Lago di Como, Italy, Ethnic Chic - Home Couture Ethnic Chic - Home Couture Дома в классическом стиле
Ethnic Chic – Home Couture

Ethnic Chic - Home Couture
Ethnic Chic – Home Couture
Ethnic Chic - Home Couture

Шикарная вилла на острове Комо – прекрасный пример того, как средиземноморский дизайн соседствует с классикой в исторических местах Европы. Здесь элегантность и утонченность встречаются с колоритом арабского мира, и вместе они творят новую – более гармоничную историю.

Современный коттедж

A House, 08023 Architects 08023 Architects Дома в средиземноморском стиле
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

В более современных вариациях средиземноморский стиль ведет себя по-другому. Он оставил себе узкие и высокие окна, оштукатуренные фасады и деревянные ставни и даже каким-то образом сохранил свою яркую и насыщенную энергетику, но потерял охристые краски арабского мира. Тем не менее, такой коттедж – отличный вариант для современного пригорода и может быть реализован простыми способами.

Итальянская вилла

EDIFICO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE, Studio Tecnico Vallan Studio Tecnico Vallan Дома в средиземноморском стиле Желтый
Studio Tecnico Vallan

Studio Tecnico Vallan
Studio Tecnico Vallan
Studio Tecnico Vallan

Итальянскую виллу видно сразу – особенное очарование, присущие только этой стране, замечается с первого взгляда. Желтый цвет, будто с примесью оливковой горечи в тени и яркий и сочный на солнце, идеально вписывается в антураж семейного коттеджа.

Важными частями этого проектами стали каменные колонны, декоративные ставни на окнах и обрамление оконных проемов с помощью покраски контура в белый цвет. Массивная крыша с особым наклоном кровли и планировка – тоже оригинальные составляющие стиля, которые следует учитывать при копировании.

​С французским шармом

HS, Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Дома в средиземноморском стиле
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

HS

Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

Пастельные тона в средиземноморском стиле можно встретить лишь в воссоздании французского или греческого островного дизайна. В первом случае мы видим почти всю пастельную палитру – от бледных розового, мятного, голубого и желтого до песочного и белого, а в греческом – лишь бледные голубые оттенки и песочные.

В этом доме, который, тем не менее, построен в Испании, тонко чувствуются ароматы нежности прованса. Декоративные ставни на окнах и мощение плитки в светлых тонах, а также отсутствие ярких охристых оттенков говорит о воссоздании антуража французской ривьеры.

Традиционная вилла

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Дома в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

В традиционном варианте есть особенное ответвление, где в очень сильных пропорциях используется яркая рыжая древесина – в отделке перил, окон, дверей и заборов, коньков кровли и других элементов постройки. В этом случае мы видим небольшие арочные окна, деревянные ставни и особенную ностальгичную атмосферу во всем проекте.

Такие дома очень популярны в Латинской Америке, тогда как в Европе многие уже перешли на более яркий и колоритный или более позитивный светлый современный стиль. Также такая архитектура сохранилась в Турции, например, в маленькой приморской деревушке Акьяка, полной домов в подобном стиле.

​Испанский колониальный

Clásica Colonial, LLACAY arq LLACAY arq Дома в колониальном стиле
LLACAY arq

Clásica Colonial

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

То, что отличает традиционный испанский дом от колониального является основой жизни Нового Света. Чаще всего мы видим упрощенную структуру и планировку – особенно в США, где архитектура подстраивается под четкие рамки небольших участков в пригороде, и даже испанские и арабские традиции помещаются в контур прямоугольника.

Также испанский колониальный стиль более компактен в принципе – окна здесь больше, благодаря более современной постройке, чем в Европе, но сами комнаты меньше из-за экономии.

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Внутренний дворик и галереи

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Дома в классическом стиле
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Галереи – это открытые проходы с внешней стороны зданий или вдоль внутреннего дворика, они тоже имеют арочные своды (открытые или остекленные). Внутренний дворик – значимая часть средиземноморской традиции, она пришла, конечно же, из арабского мира и часто украшена пышной зеленью, мозаикой, коваными светильниками и иногда даже фонтаном.

Стиль миссии (Mission)

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Дома в стиле кантри
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Католическая миссия в Новом Свете – особенная веха в истории каждой страны, она тоже оставила после себя определенный стиль архитектуры. Массивные, распластанные по поверхности особняки напоминают издалека общественные строения, но на самом деле являются крупными поместьями.  Новые дома в стиле Миссии строят больше всего в США, где освоенная на новый лад архитектура испанский монастырей и церквей становится достоянием частной собственности.

Средиземноморский модерн

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Дома в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Интересно, что средиземноморский модерн популярен во всех странах Латинской Америки просто потому, что является самым бюджетным способом построить дом. Основанный на блочном строительстве, он украшается в соответствии с традициями – ставнями, узорными парапетами, коваными светильниками и подсветкой, а часто и красится в яркие цвета.

Вилла с башнями

Residenciales y viviendas privadas, Estudio de arquitectura Jesús del Valle Estudio de arquitectura Jesús del Valle Дома в средиземноморском стиле
Estudio de arquitectura Jesús del Valle

Estudio de arquitectura Jesús del Valle
Estudio de arquitectura Jesús del Valle
Estudio de arquitectura Jesús del Valle

Уникальные идеи, которые можно взять из этого коттеджа, впечатляют своим разнообразием. Во-первых, наличие сразу трех башен в первое мгновение кажется чрезмерным, но уже во второе покоряет своей красотой и роскошью.

Одна из башен оформлена декоративным камнем и штукатуркой и имеет маленькие арочные световые окна прямо под крышей. Вторая с эркерными панорамными окнами на первом этаже, а на втором ее экстерьер украшен керамической плиткой голубого цвета. А третья башня использует одну из частей построек как балкон, на котором мы заметим арочную нишу для декора.

Такой оригинальный проект наверняка понравится любителям сочной средиземноморской архитектурой и поможет оформить коттедж в похожем стиле.

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