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Проекты традиционных домов для пригорода

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Winton, C7 architects C7 architects Дома в колониальном стиле
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Небольшие домики американского формата single family home покоряют нас своим очарованием в голливудских кинофильмах. Так и складывается образ традиционного коттеджа для пригорода по всему миру, основанного на колониальной архитектуре США и современном уровне комфорта.

Дом в пригороде характеризуется простым, но аккуратным экстерьером, чистыми линиями и общим обликом, идеально подходящим под стандартный участок – небольшой, с парой крупных деревьев и газонным палисадником.

Такой дом обычно имеет два уровня и 2-4 спальни на втором или мансардном этаже, а иногда является одноэтажным. Но главное в нем – это его простое, семейное очарование, атмосфера ухоженности и гармонии в жизни одной благополучной семьи. Такой дом олицетворяет счастье материнства и отцовства, изобилие и возможность для всех и каждого жить лучше, чем они жили прежде.

В США существует огромное количество стилей частной архитектуры, и практический каждый из них имеет эксклюзивную привязку к определенному стилю в дизайне интерьера. Однако при копировании часто берется лишь одна часть – либо экстерьер, либо интерьер, а вторая половина оформляется в популярных стилях минимализм или модерн. В данной статье мы говорим про экстерьеры домов и лишь вскользь упомянем об интерьерах, которые в иллюстрациях к конкретным проектам могут отсутствовать и быть заменены на современные стили.

Стиль Артс&Крафтс

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel Дома в колониальном стиле Изделия из древесины Синий
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

В США стиль Артс&Крафтс – один из самых популярных в стране, благодаря его универсальности и очень удобному формату. Прямоугольное здание с фасадами средней ширины отделано сайдингом светлых оттенков, имеет большое крыльцо с навесом и иногда выполнено в стиле бунгало.

Спальни в таком доме находятся на втором этаже – мансардном, их количество (от 3 до 5 штук) зависит от конкретного проекта. Стиль произошел из простого английского колониального стиля несколько веков назад, являясь его улучшенной (более комфортной) американской вариацией.

Интерьеры в стиле Артс&Крафтс изобилуют предметами ручной работы. Встроенные деревянные стеллажи можно найти почти в каждой комнате доме, как и мягкие уголки у эркеров, дополнительные широкие подоконники для отдыха и встроенные гарнитуры на кухне и в ванной комнате.

Колониальный стиль

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Колониальный стиль в частной архитектуре США особенно популярен на северо-востоке – там, где английские и голландские колонисты впервые основали крупные города. Белый сайдинг, серая черепица, простой белый фасад и максимальное украшение в виде квадратных колонн на крыльце – то, что характеризует данный стиль лучше всего. Врезанные мансардные окна для спален – важная часть облика такого дома, который выглядит очень уютным и семейным.

​Итальянское влияние

Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners Дома в стиле кантри ДПК Белый
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

В этом современном коттедже в формате американского пригорода мы найдем итальянское влияние – деревянные ставни на окнах, кадки с декоративными растениями под ними и использование красного кирпича для отделки цоколя и гаража.

Греческое Возрождение

Haus Witzhave, raphaeldesign raphaeldesign Дома в колониальном стиле
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

Главное отличие стиля Греческое Возрождение от обычного колониального, о котором вы прочтете ниже, наличие круглых (а не квадратных) колонн, иногда высотой в два или три этажа, но в обычных коттеджах и маленьких – на веранде или парадном крыльце. Интересно, что колонны в США делались из древесины и при этом все равно были очень долговечны.

Европейская вариация из красного кирпича

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Проект американского коттеджа можно реализовать и в традиционном английском цвете – оттенке красного кирпича.

Европейская вариация из блоков

SMART MASSIVHAUS, SMART Massivhaus - MAZ Bau GmbH SMART Massivhaus - MAZ Bau GmbH Дома в классическом стиле
SMART Massivhaus – MAZ Bau GmbH

SMART Massivhaus - MAZ Bau GmbH
SMART Massivhaus – MAZ Bau GmbH
SMART Massivhaus - MAZ Bau GmbH

Чтобы повторить элементы колониального стиля или архитектуру Греческого Возрождения в Европе в бюджетной манере, стоит изменить пару характерных признаков. Например, сайдинг дешевле заменить штукатуркой, а колонны сделать меньше, хотя обязательно следует озаботиться расстекловкой на окнах и американским форматом маленького деревянного забора и парадной двери – деревянной, с резными узорами и дополнительным окном рядом (с боков, сверху). Важна и цветовая гамма – белый, светло-серый, серо-голубой и синий нужно использовать так же, как и в американском варианте (крыша темная, а фасад светлый).

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​ Простая вариация из бруса

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Дома в классическом стиле
«HouseProjects Ltd.»

Проект дома „Ieva”

«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»

Повторить эти стили с помощью строения из клееного бруса можно, используя те же самые советы, что мы дали выше. Такой дом тоже будет выглядеть очень привлекательно и аккуратно, как настоящий американский.

Сложная вариация из бруса

Проект дома в классическом стиле Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Дерево Белый Проект дома в классическом стиле
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в классическом стиле

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

С более сложным планом кровли, ландшафтный проектом, декоративными кронштейнами и колоннами вариант американского стиля из бруса выглядит еще лучше, объединяя несколько традиций.

Европейская вариация из силикатного кирпича

Winton, C7 architects C7 architects Дома в колониальном стиле
C7 architects

Winton

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Комбинированная бюджетная отделка из штукатурки и сайдинга может стать прекрасным вариантом для вашего коттеджа в американском стиле. Не забудьте о прямоугольных окнах с расстекловкой и светлой цветовой палитре.

Что важно учесть

ビーチハウス風の住宅, ヒロ・デザイン・ラボ ヒロ・デザイン・ラボ Дома в колониальном стиле
ヒロ・デザイン・ラボ

ヒロ・デザイン・ラボ
ヒロ・デザイン・ラボ
ヒロ・デザイン・ラボ

Особенные оттенки сайдинга, световые окна под крышей, формат кровли (навесы для эркеров, веранды), оригинальный формат окон и дверей – все эти вещи очень важны для того, чтобы скопировать американский стиль правильно. Лучше всего обратиться к архитектору, который любит американскую культуру и образ жизни и создаст для вас максимально оригинальный проект.

Американский образ жизни

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Американский пригород значительно отличается от европейского по уровню благоустройства. Близость магазинов всех типов, удобные транспортные развязки и быстрый и удобный сервис в сфере рабочих специальностей позволяет каждому жить в пригороде еще комфортнее, чем в городе.

В формате такого образа жизни мы встретим два автомобиля – для работающего супруга и для сидящего с детьми, который отвозит их в школу, на дополнительные занятия, едет в город для шопинга и по личным делам.

Кроме того, существующая система школьных автобусов позволяет многим даже в пригороде иметь возможность вложить и эту обязанность в руки американского сервиса – не важно, частного или муниципального.

Таким образом, именно в США пригород стал удобен, доступен и максимально комфортен. А из-за особенной структуры деловых центров (Downtown-районов в самом сердце города), жизнь в городе получается не подходящей для маленьких детей и буквально вытесняет молодые семьи за пределы этого круга, в зеленые районы.

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