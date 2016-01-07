Проекты традиционных домов для пригорода

Небольшие домики американского формата single family home покоряют нас своим очарованием в голливудских кинофильмах. Так и складывается образ традиционного коттеджа для пригорода по всему миру, основанного на колониальной архитектуре США и современном уровне комфорта.

Дом в пригороде характеризуется простым, но аккуратным экстерьером, чистыми линиями и общим обликом, идеально подходящим под стандартный участок – небольшой, с парой крупных деревьев и газонным палисадником.

Такой дом обычно имеет два уровня и 2-4 спальни на втором или мансардном этаже, а иногда является одноэтажным. Но главное в нем – это его простое, семейное очарование, атмосфера ухоженности и гармонии в жизни одной благополучной семьи. Такой дом олицетворяет счастье материнства и отцовства, изобилие и возможность для всех и каждого жить лучше, чем они жили прежде.

В США существует огромное количество стилей частной архитектуры, и практический каждый из них имеет эксклюзивную привязку к определенному стилю в дизайне интерьера. Однако при копировании часто берется лишь одна часть – либо экстерьер, либо интерьер, а вторая половина оформляется в популярных стилях минимализм или модерн. В данной статье мы говорим про экстерьеры домов и лишь вскользь упомянем об интерьерах, которые в иллюстрациях к конкретным проектам могут отсутствовать и быть заменены на современные стили.