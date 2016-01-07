Проекты традиционных домов для пригорода

Небольшие домики американского формата single family home покоряют нас своим очарованием в голливудских кинофильмах. Так и складывается образ традиционного коттеджа для пригорода по всему миру, основанного на колониальной архитектуре США и современном уровне комфорта.
Дом в пригороде характеризуется простым, но аккуратным экстерьером, чистыми линиями и общим обликом, идеально подходящим под стандартный участок – небольшой, с парой крупных деревьев и газонным палисадником.
Такой дом обычно имеет два уровня и 2-4 спальни на втором или мансардном этаже, а иногда является одноэтажным. Но главное в нем – это его простое, семейное очарование, атмосфера ухоженности и гармонии в жизни одной благополучной семьи. Такой дом олицетворяет счастье материнства и отцовства, изобилие и возможность для всех и каждого жить лучше, чем они жили прежде.
В США существует огромное количество стилей частной архитектуры, и практический каждый из них имеет эксклюзивную привязку к определенному стилю в дизайне интерьера. Однако при копировании часто берется лишь одна часть – либо экстерьер, либо интерьер, а вторая половина оформляется в популярных стилях минимализм или модерн. В данной статье мы говорим про экстерьеры домов и лишь вскользь упомянем об интерьерах, которые в иллюстрациях к конкретным проектам могут отсутствовать и быть заменены на современные стили.
В США стиль Артс&Крафтс – один из самых популярных в стране, благодаря его универсальности и очень удобному формату. Прямоугольное здание с фасадами средней ширины отделано сайдингом светлых оттенков, имеет большое крыльцо с навесом и иногда выполнено в стиле бунгало.
Спальни в таком доме находятся на втором этаже – мансардном, их количество (от 3 до 5 штук) зависит от конкретного проекта. Стиль произошел из простого английского колониального стиля несколько веков назад, являясь его улучшенной (более комфортной) американской вариацией.
Интерьеры в стиле Артс&Крафтс изобилуют предметами ручной работы. Встроенные деревянные стеллажи можно найти почти в каждой комнате доме, как и мягкие уголки у эркеров, дополнительные широкие подоконники для отдыха и встроенные гарнитуры на кухне и в ванной комнате.
Колониальный стиль в частной архитектуре США особенно популярен на северо-востоке – там, где английские и голландские колонисты впервые основали крупные города. Белый сайдинг, серая черепица, простой белый фасад и максимальное украшение в виде квадратных колонн на крыльце – то, что характеризует данный стиль лучше всего. Врезанные мансардные окна для спален – важная часть облика такого дома, который выглядит очень уютным и семейным.
В этом современном коттедже в формате американского пригорода мы найдем итальянское влияние – деревянные ставни на окнах, кадки с декоративными растениями под ними и использование красного кирпича для отделки цоколя и гаража.
Главное отличие стиля Греческое Возрождение от обычного колониального, о котором вы прочтете ниже, наличие круглых (а не квадратных) колонн, иногда высотой в два или три этажа, но в обычных коттеджах и маленьких – на веранде или парадном крыльце. Интересно, что колонны в США делались из древесины и при этом все равно были очень долговечны.
Проект американского коттеджа можно реализовать и в традиционном английском цвете – оттенке красного кирпича.
Чтобы повторить элементы колониального стиля или архитектуру Греческого Возрождения в Европе в бюджетной манере, стоит изменить пару характерных признаков. Например, сайдинг дешевле заменить штукатуркой, а колонны сделать меньше, хотя обязательно следует озаботиться расстекловкой на окнах и американским форматом маленького деревянного забора и парадной двери – деревянной, с резными узорами и дополнительным окном рядом (с боков, сверху). Важна и цветовая гамма – белый, светло-серый, серо-голубой и синий нужно использовать так же, как и в американском варианте (крыша темная, а фасад светлый).
Повторить эти стили с помощью строения из клееного бруса можно, используя те же самые советы, что мы дали выше. Такой дом тоже будет выглядеть очень привлекательно и аккуратно, как настоящий американский.
С более сложным планом кровли, ландшафтный проектом, декоративными кронштейнами и колоннами вариант американского стиля из бруса выглядит еще лучше, объединяя несколько традиций.
Комбинированная бюджетная отделка из штукатурки и сайдинга может стать прекрасным вариантом для вашего коттеджа в американском стиле. Не забудьте о прямоугольных окнах с расстекловкой и светлой цветовой палитре.
Особенные оттенки сайдинга, световые окна под крышей, формат кровли (навесы для эркеров, веранды), оригинальный формат окон и дверей – все эти вещи очень важны для того, чтобы скопировать американский стиль правильно. Лучше всего обратиться к архитектору, который любит американскую культуру и образ жизни и создаст для вас максимально оригинальный проект.
Американский пригород значительно отличается от европейского по уровню благоустройства. Близость магазинов всех типов, удобные транспортные развязки и быстрый и удобный сервис в сфере рабочих специальностей позволяет каждому жить в пригороде еще комфортнее, чем в городе.
В формате такого образа жизни мы встретим два автомобиля – для работающего супруга и для сидящего с детьми, который отвозит их в школу, на дополнительные занятия, едет в город для шопинга и по личным делам.
Кроме того, существующая система школьных автобусов позволяет многим даже в пригороде иметь возможность вложить и эту обязанность в руки американского сервиса – не важно, частного или муниципального.
Таким образом, именно в США пригород стал удобен, доступен и максимально комфортен. А из-за особенной структуры деловых центров (Downtown-районов в самом сердце города), жизнь в городе получается не подходящей для маленьких детей и буквально вытесняет молодые семьи за пределы этого круга, в зеленые районы.
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