​Шикарные ванные комнаты в стиле SPA

Мечтаете о ванной комнате, в которой можно было бы действительно отдохнуть, как в отпуске? Подумайте о дизайне интерьера, вдохновленном атмосферой SPA, в ней вы найдете особенное очарование, идеально подходящее для релакса.
Стиль SPA популярен не только в дизайне ванных комнат, а скорее является частью антуража специализированных отелей, предоставляющих услуги SPA и оформленных в едином стиле. Мастер-сьюты, гостиные и даже столовые могут быть реализованы в стиле SPA как интерьер такого отеля, в тропической манере с современной luxury-основой.
В ванной комнате в стиле SPA максимально важны три материала в отделке – натуральный камень, который подарит вам ощущение реальности происходящего, а не просто имитации в тропическом стиле, натуральное дерево, которое идеальным образом создаст атмосферу релаксации, и стекло, привносящее в ванную комнату современную глянцевую искру.
Сам стиль SPA пришел из южно-азиатской культуры, поэтому основан в первую очередь на восточном минимализме. Тем не менее, он не столь строг, как китайский или японский дизайн, ведь реализован в контексте тропического образа жизни. Брутальность камня здесь сглаживается ярким солнцем, темная древесина – белой керамикой, а в целом ощущение от такого интерьера всегда остается исключительно позитивное.
Все три элемента, которые присутствуют в ванной комнате в стиле SPA, безумно важны. Без солнца комната станет слишком холодной, без воды – бесполезной в практичном плане, а без чистого воздуха не будет особенного ощущения SPA-курорта.
Поэтому такой ванной комнате обязательно нужны большие окна, естественное проветривание, возможно даже небольшой садик с тропическими растениями и особенный подход к подаче воды – профессиональный, настраиваемый под ваши желания.
Если вы интересуетесь созданием ванной комнаты в стиле SPA в самом простом варианте, то вам поможет мрамор или керамическая плитка под мрамор, светлые оштукатуренные стены, окно и большая ванная чаша. Остальная мебель должна быть минималистичной, возможно, зеркальной или иметь глянцевые фасады. А вид на тропический остров можно заменить парой крупных или средних растений.
Добавить в такую ванную комнату колорита вам помогут этнические элементы – тропические орнаменты, скульптуры, картины, предметы декора и быта. Также очень популярны в декоре орхидеи разных цветов, составленные в гармоничные композиции.
Очень важным элементом в такой ванной комнате является и место для отдыха – небольшое местечко на деревянном подиуме с подогревом или тропическое кресло, в котором можно просто насладиться моментом.
В стиле бразильяно, отлично подходящем для декора такой ванной комнаты в городской квартире, мы увидим панорамные зеркала, позволяющие скомпенсировать недостаток солнечного света и подсветку, играющую немаловажную роль в декоре помещения. Кроме того, дополнительные глянцевые и хорошо отражающие поверхности (белая отделка, блестящие предметы декора, мозаика) тоже позволят вам сделать городскую ванную без окна или с маленьким окном действительно оформленной в стиле SPA.
В ванной комнате в стиле SPA очень важна организация. Специальные деревянные столики, подносы, продуманное хранение в модулях, аксессуары в азиатском или тропическом стиле тоже вам очень помогут. Каждая вещь должна стоять на своем месте и быть вписанной в интерьер.
Ванная комната в стиле SPA имеет всегда почти одинаковую мебель. Например, туалетные столики мы видим выполненными в минималистичной манере, они подвесные и очень простого силуэта. Часто они являются частью другого модуля, продолжаются по стене для декоративного хранения, переходят в подиум ванной чаши или, например, становятся небольшим сиденьем.
В стиле SPA стоит обратить внимание и на цветовую гамму. Наличие светлого, песочного оттенка, одного бежевого или светло-коричневого и самого главного (темно-коричневого с небольшим рыжеватым или золотым отливом) просто обязательном. Это – цвет местной дорогостоящей древесины Южной Азии, и он очень важен в создании нужного эффекта.
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