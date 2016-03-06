​Шикарные ванные комнаты в стиле SPA

Мечтаете о ванной комнате, в которой можно было бы действительно отдохнуть, как в отпуске? Подумайте о дизайне интерьера, вдохновленном атмосферой SPA, в ней вы найдете особенное очарование, идеально подходящее для релакса.

Стиль SPA популярен не только в дизайне ванных комнат, а скорее является частью антуража специализированных отелей, предоставляющих услуги SPA и оформленных в едином стиле. Мастер-сьюты, гостиные и даже столовые могут быть реализованы в стиле SPA как интерьер такого отеля, в тропической манере с современной luxury-основой.