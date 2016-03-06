Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Шикарные ванные комнаты в стиле SPA

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa das Gerais, Denise Macedo Arquitetos Associados Denise Macedo Arquitetos Associados Ванная комната в стиле минимализм
Loading admin actions …

Мечтаете о ванной комнате, в которой можно было бы действительно отдохнуть, как в отпуске? Подумайте о дизайне интерьера, вдохновленном атмосферой SPA, в ней вы найдете особенное очарование, идеально подходящее для релакса.

Стиль SPA популярен не только в дизайне ванных комнат, а скорее является частью антуража специализированных отелей, предоставляющих услуги SPA и оформленных в едином стиле. Мастер-сьюты, гостиные и даже столовые могут быть реализованы в стиле SPA как интерьер такого отеля, в тропической манере с современной luxury-основой.

Материалы и отделка

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Ванная комната в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

В ванной комнате в стиле SPA максимально важны три материала в отделке – натуральный камень, который подарит вам ощущение реальности происходящего, а не просто имитации в тропическом стиле, натуральное дерево, которое идеальным образом создаст атмосферу релаксации, и стекло, привносящее в ванную комнату современную глянцевую искру.

Основа стиля

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Ванная комната в стиле модерн
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

Сам стиль SPA пришел из южно-азиатской культуры, поэтому основан в первую очередь на восточном минимализме. Тем не менее, он не столь строг, как китайский или японский дизайн, ведь реализован в контексте тропического образа жизни. Брутальность камня здесь сглаживается ярким солнцем, темная древесина – белой керамикой, а в целом ощущение от такого интерьера всегда остается исключительно позитивное.

Элементы солнца, воды и воздуха

Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects Спа в стиле модерн
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

Все три элемента, которые присутствуют в ванной комнате в стиле SPA, безумно важны. Без солнца комната станет слишком холодной, без воды – бесполезной в практичном плане, а без чистого воздуха не будет особенного ощущения SPA-курорта.

Поэтому такой ванной комнате обязательно нужны большие окна, естественное проветривание, возможно даже небольшой садик с тропическими растениями и особенный подход к подаче воды – профессиональный, настраиваемый под ваши желания.

Глянцевый SPA по элементам

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Ванная в классическом стиле
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Если вы интересуетесь созданием ванной комнаты в стиле SPA в самом простом варианте, то вам поможет мрамор или керамическая плитка под мрамор, светлые оштукатуренные стены, окно и большая ванная чаша. Остальная мебель должна быть минималистичной, возможно, зеркальной или иметь глянцевые фасады. А вид на тропический остров можно заменить парой крупных или средних растений.

Этнические нюансы

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Спа в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Добавить в такую ванную комнату колорита вам помогут этнические элементы – тропические орнаменты, скульптуры, картины, предметы декора и быта. Также очень популярны в декоре орхидеи разных цветов, составленные в гармоничные композиции.

Место для отдыха

Casa Belvedere, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Спа в стиле модерн
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Очень важным элементом в такой ванной комнате является и место для отдыха – небольшое местечко на деревянном подиуме с подогревом или тропическое кресло, в котором можно просто насладиться моментом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

SPA-ванная в стиле бразильяно

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces Ванная комната в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

В стиле бразильяно, отлично подходящем для декора такой ванной комнаты в городской квартире, мы увидим панорамные зеркала, позволяющие скомпенсировать недостаток солнечного света и подсветку, играющую немаловажную роль в декоре помещения. Кроме того, дополнительные глянцевые и хорошо отражающие поверхности (белая отделка, блестящие предметы декора, мозаика) тоже позволят вам сделать городскую ванную без окна или с маленьким окном действительно оформленной в стиле SPA.

Организация хранения

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Ванная комната в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

В ванной комнате в стиле SPA очень важна организация. Специальные деревянные столики, подносы, продуманное хранение в модулях, аксессуары в азиатском или тропическом стиле тоже вам очень помогут. Каждая вещь должна стоять на своем месте и быть вписанной в интерьер.

Мебель в стиле SPA

Casa das Gerais, Denise Macedo Arquitetos Associados Denise Macedo Arquitetos Associados Ванная комната в стиле минимализм
Denise Macedo Arquitetos Associados

Denise Macedo Arquitetos Associados
Denise Macedo Arquitetos Associados
Denise Macedo Arquitetos Associados

Ванная комната в стиле SPA имеет всегда почти одинаковую мебель. Например, туалетные столики мы видим выполненными в минималистичной манере, они подвесные и очень простого силуэта. Часто они являются частью другого модуля, продолжаются по стене для декоративного хранения, переходят в подиум ванной чаши или, например, становятся небольшим сиденьем.

Цветовая гамма

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Ванная комната в тропическом стиле
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

В стиле SPA стоит обратить внимание и на цветовую гамму. Наличие светлого, песочного оттенка, одного бежевого или светло-коричневого и самого главного (темно-коричневого с небольшим рыжеватым или золотым отливом) просто обязательном. Это – цвет местной дорогостоящей древесины Южной Азии, и он очень важен в создании нужного эффекта.

Лучшие материалы для вас на homify:

Теплый японский дом;

Азиатский стиль в архитектуре дизайне интерьера.

Топ 5 - Лучшие проекты недели
А вам какая из ванных комнат в стиле SPA понравилась больше всего? Может быть, в стиле бразильяно?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо