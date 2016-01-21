Семь советов о том, как экономить электроэнергию дома

Современный мир давно уже невозможно представить без электроприборов. От них зависит буквально все: досуг, работа, нормальное функционирование учреждений здравоохранения, полиции, пожарной безопасности, образования… Этот перечень можно продолжать до бесконечности.
Даже среди ученых бытует мнение, что если бы электроэнергия вдруг внезапно исчезла, то цивилизации пришел конец. Ведь за сотни лет комфортной жизни люди совсем разучились выживать в естественных условиях. Да и условия уже не те, что раньше, ведь деятельность человека загрязнила водоемы, воздух, леса. Такого изобилия пищи в естественной среде, как раньше, просто так не найти.
Однако, такой поворот событий маловероятен. Более реалистично сейчас — экономия на электроэнергии, которая заключается в эффективном энергопотреблении.
Электрических приборов очень много и каждый из них имеет режим экономии на электроэнергии. Но разобраться в самом режиме мало — нужно знать маленькие секреты, которые снизят энергопотребление без ущерба производительности приборов и комфортному отдыху дома. К примеру, установив теплые полы в частном доме можно существенно сэкономить на отоплении. Ниже рассмотрены другие советы по экономии на электроэнергии, которые станут полезными в быту и сохранят определенную сумму домашнего бюджета.
Синоним слова «экономия» – «бережливость». Но сберечь можно лишь в случае обладания информации о том, что нужно сберечь. Экономия на электроэнергии предполагает проведения своего рода энергетического аудита. С его помощью необходимо выяснить, какие приборы потребляют энергии больше всего.
Потребление любого электроприбора измеряется в единице «киловатт-часы» (кВт/ч), то есть сколько киловатт потребляет техника за час работы. Согласно техническим характеристикам современный электрических приборов больше всего потребляют энергию холодильники, стиральная машина и телевизоры. Сразу за ними в рейтинге «обжор» идут компьютеры и ноутбуки, утюги, микроволновые печи, электрочайники и пылесос.
При этом, холодильники и телевизоры подтверждают такие характеристики и по факту. Ведь они работают практически без перерывов в каждом доме. Другие приборы, наоборот сломают существующие стереотипы. К примеру, электрочайник хоть и потребляет около 1 кВт/ч, однако он греет воду всего пару минут и в совокупности за месяц выйдет не такая и большая сумма.
Поэтому, для экономии на электроэнергии дома нужно учитывать не сколько сами показатели потребления техники, сколько продолжительность их работы в отдельно взятом доме. В дальнейшем это позволит сделать работу с приборами более рациональной.
Можно экономить на электроэнергии уменьшая яркость монитора компьютера или ноутбука, телевизора и подсветки других приборов.
Прежде всего стоит сказать, что кнопки настройки яркости мониторов могут быть расположены на самом мониторе. Также эти кнопки или их комбинации можно найти на клавиатуре устройства. Если их нет — соответствующие настройки есть в панели управления. На худой конец можно скачать и установить специальную программу.
То же касается мобильных телефонов и планшетов. Хотя они и потребляют сравнительно немного, на них экономить тоже нужно. Ведь чем быстрее разрядится аккумулятор — тем чаще они будут заряжаться.
Однако усердствовать в уменьшении яркости также не следует, ведь яркость влияет на здоровье зрения. Лучше всего — найти оптимальный вариант яркости, который устроит всех. В том числе и глаза.
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Кроме уменьшения уровня яркости, многие приборы имеют так называемый режим экономии. Например, в ноутбуках помимо изменения яркости экраны в режиме экономии на электроэнергии предлагается автоматическое отключение или перевод устройства в так называемый спящий или ожидающий режим. Такой способ работы предполагает отключение практически всех процессов компьютера, однако работа может быть очень быстро восстановлена.
Многие другие бытовые приборы также способны работать в режиме ожидания или, как его называют, режим «stand by» (стэнд бай). Например, телевизор, музыкальный центр, электрочайник могут не работать, однако потреблять минимальное количество электроэнергии. Об этом обычно свидетельствует лампочка-индикатор на приборе.
Хотя кажется, что режим «stand by» безобиден, после его игнорирования и отключения приборов полностью можно убедиться в реальной экономии. Многие развитые страны серьезно задумываются о запрете для электроприборов режима «stand by», а производители — работают над уменьшением затрат энергии во время «stand by».
В продолжение темы «stand by» следует отметить, что хороший экономический эффект даст отключение всех или большинства электроприборов на ночь.
В первую очередь для экономии на электроэнергии дома нужно отключить приборы, которые работают в режиме ожидания. Далее, отказаться от приборов, которые работают в обычном режиме, но не имеют критически важного значения.
Например, нужно отключить уличное освещение у дома, лишне включенные лампочки дома и т.д. Бойлер также на ночь можно отключить, предварительно нагрев воду для принятия душа утром. Ведь этот прибор, нагревая воду, действует как термос: даже если он отключен утром, то к вечеру вода сохраняет свою температуру.
С этим все проще — установка счетчиков электроэнергии в России является обязательной для любого потребителя. По большому счету прибор учета должен лишь определять количество потребленной электроэнергии. Однако, с его помощью также можно научиться экономить на электроэнергии.
К примеру, можно отключить все электроприборы в доме и поочередно их включать. Наблюдая за работой счетчика в это время можно определить количество потребления каждого из электроприборов.
Кроме того, наблюдая за показаниями счетчика более месяца, можно определить среднее потребление, а также решить, какие из электроприборов больше ему не понадобятся и можно ли их отключить.
Технологии все стремительнее уходят вперед и уже прошли те времена, когда одна модель телевизора эксплуатировалась более 25 лет подряд.
В гонке производителей все более важным становится не только вопрос о функциональных и дизайнерских преимуществ моделей, но и об энергосбережении.
Так, подбирая нужную модель прибора можно также экономить на электроэнергии. Любая бытовая техника делится на классы, обозначаемые латинскими буквами. Так, бытовая техника класса «А», «А+» и «А++» считается наиболее эффективной с точки зрения энергосбережения. Классы «F” и «G” потребляют ее наименее эффективно.
Системы так называемого «умного» или «интеллектуального дома» уже давно перестали быть фантастикой, хотя они еще не многим по карману. Конечно, если спросить мастеров по электрике они подтвердят, что потратив средства на установку такой системы у себя в жилище, человек легко сможет в дальнейшем сэкономить на расходах в электроэнергии.
Ведь система «умного дома» сама по себе предполагает сбережение ресурсов в любой сфере, будь то вода, газ или электроэнергия. «Умный дом» способен отключать все лишние источники потребление всего лишь одним нажатием кнопки. Также такой дома способен переводить приборы в режим ожидания. Если хозяин жилья отсутствует, система самостоятельно отключит все приборы потребления.
Главным преимуществом умного дома является возможность его настроить по наиболее удобному режиму энергопотребления. Недостатком — изначальная дороговизна системы. Однако, начальные капиталовложения со временем окупятся с лихвой.