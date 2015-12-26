Какой тип камина подходит мне больше всего

Поздней осенью и зимой, когда на улице становится темно уже в пять вечера, мечта многих жителей квартир и домов – сесть перед камином, закутаться в плед и заниматься своими любимыми делами. Камин – это квинтэссенция уюта и домашнего тепла в доме. Наличие камина в доме добавляет в интерьер классический образ домашнего очага, за которым по вечерам собирается вся семья. Это лишний повод для всей семьи собраться зимним вечером в гостиной перед камином, выпить по чашечке чая с печенье и поговорить о случившихся делах за день, а также обсудить семейные планы на будущее.
И это только стереотип, что камин можно поставить только в частном доме. Современные технологии и профессиональные дизайнеры интерьеров позволяют наслаждаться теплым и антуражным камином в любом жилище. Поставить дома камин проще, чем вы думаете.
Эта статья написана специально для новичков в каминном деле. В ней мы рассмотрим все существующие типы каминов, а также определим, какой тип будет уместнее всего устанавливать в квартире, а какой – в частном коттедже. Приятного чтения!
Все камины различаются на 2 типа: настоящие и электрокамины. А настоящие в свою очередь делятся на 2 типа: работающие на твердом топливе (уголь и дрова) или на жидком (биоэтанол). Камины, работающие на твердом топливе также бывают открытой и закрытой топки. Первые эстетичнее выглядят, зато вторые лучше греют. Электрические камины же работают от розетки и служат как обогреватели в том числе. Это хороший и эстетичный способ заменить настоящий камин искусственным. Рассмотрим же все эти типы каминов по-отдельности.
Биокамины – это камины, работающие на жидком топливе. Их прелесть состоит в том, что от них нет ни дыма, ни копоти. Для них не нужен дымоход, но при всех этих нюансах пламя в биокаминах – самое настоящее. Единственный минус их в том, что для обогрева такие камины не подходят – это вещь сугубо декоративная. Так что для городских квартир биокамины являются лучшим решением – пламя в них настоящее, а гари, дыма и копоти нет и в помине. Дымоход не нужен и это главный их плюс.
Электрические камины – это специальная придумка для людей, живущих в городских условиях. Он питается от обычной розетки, работает как обогреватель, но пламя на нем – ничто иное, как изображение, которое проецируется внутри камина. Хотя, надо признать, что выглядит оно как настоящее, разглядеть подвох можно только приблизившись вплотную к объекту.
Электрические камины являются точной имитацией настоящего, поэтому если уж очень хочется иметь камин в городской типовой квартире – дерзайте! Интерьер с камином в любом случае будет выглядеть намного уютнее и теплее.
Для того, чтобы выбрать электрокамин, стоит ответить на несколько вопросов:
Какой тип камина вам нужен? Ведь электрические камины бывают напольными, пристенными и подвесными.
Какой тип облицовки подойдет в ваш интерьер? Каменный, пластиковый. деревянный или металлический?
Мощность электрокамина и регулировка обогрева. Такие вопросы решаются со специалистами в магазине электрических каминов. Мощность камина зависит от размера помещения, в котором он находится.
Степень реалистичности огня. Реалистичность пламени может быть абсолютно разная. Бывают настолько правдоподобные электрокамины, чье пламя от настоящего не отличишь, пока не попробуешь дотронуться руками.
Различные дополнительные возможности. В электрокаминах могут присутствовать разные дополнительные возможности, вроде ароматизированного пламени или музыкального сопровождения. Это все конечно же влияет на конечную стоимость электрокамина.
Степень реалистичности огня. Реалистичность пламени может быть абсолютно разная. Бывают настолько правдоподобные электрокамины, чье пламя от настоящего не отличишь, пока не попробуешь дотронуться руками. Это значительно повышает ощущение, что перед вами настоящий камин с живым теплом настоящего огня.
Различные дополнительные возможности. В электрокаминах могут присутствовать разные дополнительные возможности, вроде ароматизированного пламени или музыкального сопровождения. Это все конечно же влияет на конечную стоимость электрокамина.
Дровяные камины – старинное и дорогое удовольствие для владельцев собственных домов. В квартире такое удовольствие не построишь – слишком много проблем с отводом дымохода и планировкой современных типовых квартир. А вот в частном доме такое сокровище вполне реально запроектировать и создать.
Это мечта с детства любого – настоящий камин. Живое пламя, настоящее тепло костра, классический домашний очаг. В холодные времена стоит завернуться в теплый плед возле настоящего камина с горячим чаем – и мир за окном уже совсем не страшен. Прекрасное дополнение в интерьеру дома.
Покупая камин не только как элемент декора, но и как средство для обогрева, обязательно выясняйте его характеристики. Особенно важна характеристика нагрева помещения за определенный промежуток времени. Также узнавайте стоимость топлива и степень удобства эксплуатации камина. Например, если речь идет о камине с настоящим огнем, то стоит озаботиться о заслонке из термопрочного стекла: оно не пачкается золой и всегда будет прозрачным. Также важна конструкция зольника (нижняя часть топки камина), насколько легко ее извлекать и когда это делать: пока он горячий, или только остывшим.
Традиционные камины делают из термостойких строительных материалов: натурального камня, кирпича, стали и чугуна. Декоративную же часть обычно отделывают гранитом и мрамором, обожженным кирпичом и мозаикой, витражами или ковкой. Выбор отделочного материала напрямую зависит от стиля интерьера помещения. Для стиля кантри лучше всего подойдут отделочные материалы вроде натурального камня и состаренного дерева. А для хай-тека – полированный камень, листовой металл, стекло или натуральное дерево.
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