Какой тип камина подходит мне больше всего

Поздней осенью и зимой, когда на улице становится темно уже в пять вечера, мечта многих жителей квартир и домов – сесть перед камином, закутаться в плед и заниматься своими любимыми делами. Камин – это квинтэссенция уюта и домашнего тепла в доме. Наличие камина в доме добавляет в интерьер классический образ домашнего очага, за которым по вечерам собирается вся семья. Это лишний повод для всей семьи собраться зимним вечером в гостиной перед камином, выпить по чашечке чая с печенье и поговорить о случившихся делах за день, а также обсудить семейные планы на будущее.

И это только стереотип, что камин можно поставить только в частном доме. Современные технологии и профессиональные дизайнеры интерьеров позволяют наслаждаться теплым и антуражным камином в любом жилище. Поставить дома камин проще, чем вы думаете.

Эта статья написана специально для новичков в каминном деле. В ней мы рассмотрим все существующие типы каминов, а также определим, какой тип будет уместнее всего устанавливать в квартире, а какой – в частном коттедже. Приятного чтения!