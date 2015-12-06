Как навести порядок в шкафу с одеждой

Каждая девушка по утрам сталкивается с одной очень неприятной проблемой – подбор одежды на весь день. Именно тут появляется классическое женское мне нечего надеть . И вроде бы вещей много, и подобрать ничего не получается. Те брюки неудобные, а вот эти классные, но свитер к ним в стирке. И все в этом духе. Таким образом, подбор гардероба занимает гораздо больше времени, чем должен.

Так как же добиться идеального порядка в шкафу? Как сделать так, чтобы процесс утреннего переодевания не занимал много времени? Как расставить все по полочкам и всегда находить нужные вещи в два счета? Именно об этом наша сегодняшняя статья. Мы в ней постараемся рассмотреть все проблемы, связанные с порядком в гардеробе и их решения. Приятного чтения!