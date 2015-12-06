Как навести порядок в шкафу с одеждой

Каждая девушка по утрам сталкивается с одной очень неприятной проблемой – подбор одежды на весь день. Именно тут появляется классическое женское
мне нечего надеть. И вроде бы вещей много, и подобрать ничего не получается. Те брюки неудобные, а вот эти классные, но свитер к ним в стирке. И все в этом духе. Таким образом, подбор гардероба занимает гораздо больше времени, чем должен.
Так как же добиться идеального порядка в шкафу? Как сделать так, чтобы процесс утреннего переодевания не занимал много времени? Как расставить все по полочкам и всегда находить нужные вещи в два счета? Именно об этом наша сегодняшняя статья. Мы в ней постараемся рассмотреть все проблемы, связанные с порядком в гардеробе и их решения. Приятного чтения!
Для девушек, которые любят, чтобы у них был выбор, мы рекомендуем разложить вещи по названиям: свитера отдельно. блузки отдельно, юбки отдельно. А потом, в нужный момент, просто посмотреть по настроению, какая комбинация больше всего приглянется.
Для девушек более рациональных можно посоветовать следующий способ: планируйте гардероб на неделю вперед. Продумайте каждый день недели, его события и нюансы, и подберите на каждый день особенный гардероб. А потом разложите это в шкафу по дням недели. Займет эта процедура по времени немного, часа два. Зато потом можно будет не волноваться на счет гардероба.
Ваш шкаф ломится от вещей, а надеть абсолютно нечего? Попробуйте проверить, все ли вещи, которые находятся на виду, подходят для текущего сезона. Ведь гораздо удобнее будет сложить всю зимнюю одежду подальше летом, а зимой – наоборот. Неподходящие для сезона вещи можно сложить в коробки и хранить чуть дальше, чем другие нужные вещи. А можно сложить их в чемодан для поездок, который все равно где-то занимает место. Правда этот способ не подойдет для пальто и шуб, которые лучше хранить более бережно.
Просто задумайтесь о своем стиле жизни. Что в ней преобладает: офисная жизнь или ночная тусовка, светские приемы или занятия спортом. В зависимости от этого нужно правильно сортировать вещи в шкафу. Те, что носятся чаще – нужно класть ближе, те что носятся реже – сложите на дальних полках. Например, вечерние платья в пол лучше хранить в отдельной коробке, как и купальные костюмы.
Вот пример идеального гардероба, созданного профессиональными дизайнерами:
- Полки для джинсов и трикотажа,
- Ящички для нижнего белья и домашней одежды,
- Отсеки разной высоты со штангами, они понадобятся для рубашек, жакетов, брюк, юбок и платьев,
- Несколько удобных ниш, отдельно для сумок, отдельно для шарфов и шапок, отдельно для обуви,
- Удобный мягкий стенд или ящик с отсеками для бижутерии и аксессуаров,
- Большое зеркало в месте с хорошим освещением,
- Ящик для хранения вещей, которые ты по каким-то причинам не носишь.
Можно разместить отсеки для разных видов одежды в соответствии с логикой. Внизу – полки с обувью, носками и колготками, средние полки выделите под штаны и юбки, а на верхних полках можно разместить всевозможные кофточки, блузочки и свитера. Для белья, бижутерии и шарфиков стоит выделить отдельный небольшой комод.
Если вам не хочется хранить обувь в спальне (а ведь гардероб почти всегда стоит именно там), то для нее придется выделить отдельный комод или шкаф в прихожей. Да, да именно шкаф. Небольшой, но достаточно вместительный, для всех видов обуви. Тогда размещайте на нижней полке обувь текущего сезона, а на остальных – всю остальную.
Для творческих натур мы можем посоветовать интересный способ подбора гардероба. По цветовой гамме. Попробуйте развесить всю одежду от светлых тонов к темным, или по оттенкам в порядке радуги. Одежда, развешенная цветовыми группами, помогает подойти к подбору гардероба с точки зрения творчества.
К способу хранения вещей тоже стоит относиться разумно и с пониманием. Главную роль в сохранении одежды в надлежащем виде играют плечики или вешалки. От того, насколько правильно подобраны плечики, зависит как долго будут вам служить пиджаки, не вытянутся ли свитера и не помнутся ли блузки. Поэтому стоит грамотно подбирать плечики под разный тип одежды: простые деревянные – для рубашек и блузок, вешалки с утолщением отлично послужат для пиджаков и вязаных кофт, а пухлые тканевые плечики прекрасно сохранят на себе вещи из деликатных тканей.
Lilac
Штаны и брюки удобнее всего хранить на перекладинах вешалок. Они не дают им помяться и потерять надлежащий вид. Юбки отлично вешаются на плечики-клипсы. Таким образом юбки не мнутся и расправляются под собственным весом.
Также для правильного хранения вещей необходима хорошая вентиляция. Поэтому позаботьтесь о наличии воздуха в шкафу между плечиками.
Всегда помните аксиому: вещи, которые вы не одевали больше года – можно смело выбрасывать или отдавать. В эту же категорию уходят вещи, которые вы уже никогда не оденете и вещи, которые вышли из моды.
Одежда. которая безнадежно испортилась. Не стоит такие вещи складировать
про запас,
для дома сойдет или
для ремонта\дачи подойдет. Помните, что женщина должна выглядеть безупречно всегда, даже дома и на даче. Избавляйтесь от таких вещей как можно скорее.
Также это касается вещей, которые просто не подошли по фасону, размеру, цвету или просто резко разонравились. Не стоит их держать дома – попробуйте их отдать кому-то более нуждающемуся.
Сегодня существует множество интересных и функциональных приспособлений для хранения белья, всевозможных ремешков, шарфов и галстуков. Коробки с множеством делений подойдут как для эффективного хранения нижнего белья, так и для ремней и галстуков. Просто скручивайте ремешки рулончиками и складывайте в ячейки. Таким образом перед вами будет весь ваш выбор, как на ладони.
И помните, чтобы навести порядок в шкафу – не нужно особых затрат финансовых, только немного физических. Не ленитесь и потратьте 1-2 часа на уборку в шкафу, и вы удивитесь, как много свободного места освободится. А уж сколько забытых вещей вновь окажутся при свете дня – словами не описать. Удачи вам и не ленитесь!
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