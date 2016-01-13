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Дизайн-идеи отделки фасадов загородного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Дома в эклектичном стиле
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Выбираете, как оформить экстерьер вашего коттеджа? Надеетесь найти идеальный вариант – современный, стильный и при этом достаточно доступный? Тогда посмотрите нашу фото-подборку дизайн-идей для отделки фасадов загородного дома, которая наверняка подарит вам пару интересных решений!

Современный пригород

Voortuinen Mocking Hoveniers, Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers Сад в стиле кантри
Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers

Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers
Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers
Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers

В то время как некоторые тенденции современного пригорода, связанные с использованием бетона, стекла, новейшей пластмассы и очень необычных решений развивается в одной дизайнерской тусовке, в другой – традиционный пригород переживает свое второе рождение на волне любви к более позитивным, чем ранее, оттенкам.

Таким образом, мы найдем здесь яркие окна и ставни при дорогих кирпичных особняках, яркие качели или красную парадную дверь. Ландшафтный дизайн тоже очень важен в создании внешнего облика вашего загородного дома – стриженые кусты, геометрично ровные (круглые, прямоугольные) площадки, а также скульптуры и фонтаны сейчас очень популярны. Подробнее о модном облике сада вы сможете узнать в портфолио голландских ландшафтных дизайнеров из студии Mocking Hoveniers и в наших будущих статьях.

Комбинирование традиций

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Дома в стиле модерн
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

В Анкаре, столице Турции, мы нашли для вас потрясающий проект коттеджа, который сочетает в себе отделку декоративным камнем, натуральным деревом и штукатурку в традиционном стиле. Такой вариант идеально подходит для небольших домов, которые хотят казаться больше, и для больших поместий, которые будут выглядеть более аккуратно, благодаря комбинированию различных элементов. Обратите внимание на то, как древесиной оформлены окна – вертикальные балки здесь делают каждый выступ более характерным и заметным.

Особняк в миниатюре

Kandilli'de Yalı, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Дома в классическом стиле Дерево
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Копировать классические европейские приемы в дизайне экстерьера можно даже в проекте самого маленького коттеджа. Здесь, например, есть балконы, кронштейны, декоративные ставни и даже колонны, подчеркивающие эстетику этого небольшого дома.

​Средиземноморская вилла

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

На этой фотографии мы тоже видим комбинацию из различных европейский традиций – терракотовые стены пришли в Италию из арабского мира, голубые ставни популярны во Франции, а отделка белым сайдингом – в Великобритании. В Турции же, где был реализован этот проект, европейские традиции всегда сочетаются в очень привлекательных вариациях!

Классическая роскошь

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Этот новый коттедж в Аргентине выглядит очень презентабельно благодаря классической отделке и элегантным элементам декора. Такой вариант идеально подойдет для коттеджа прямоугольной или квадратной формы, ведь позволит массив здания сделать более легким и изящным на вид.

Европейская сказка

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Дома в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Яркий экстерьер, вытянутый фасад и искусное оформление ската крыши деревянной резьбой напоминает нам европейские сказки. Такой дизайн-проект можно красиво реализовать и в формате небольшого одноэтажного дома, а цвет стоит выбирать в соответствии с модными трендами – бледно-розовый, шоколадный, оливковый, лила грей, персиковый или яркий желтый.

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Кирпичная отделка

Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture Дома в средиземноморском стиле
XUL Architecture

Templewood Avenue, NW3

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

Шикарный кирпичный особняк в традиционном стиле всегда производит впечатление на зрителя. А здесь, кажется, он выглядит еще более драматично благодаря сразу трем оригинальным дымоходам и особенно эффектной реконструкции.

Комбинирование по-средиземноморски

Villa , Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Дома в рустикальном стиле
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare

Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare

Отделка декоративным камнем первого этажа и штукатурка второго – отличный вариант для небольшого коттеджа, стремящегося к эстетическому совершенству. Выбирайте пастельные или природные оттенки и вы получите очень симпатичный домик мечты.

В американском стиле

MARK ASTON, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

При отделке дома сайдингом стоит не забывать, что в традиционном английском колониальном стиле мы найдем строго обозначенную палитру – белый, бледно-серый, бледно-голубой, бледно-оливковый и голубой цвет. Кровля при этом выбиралась серая, серо-голубая или каменных оттенков. Также в таком коттедже присутствуют обязательные ставни и вставки мансардных окон, что сделает ваш американский коттедж по-настоящему характерным.

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Стоит ли верить мифам о декорировании дома?
А вы как себе представляете свой дом мечты? Его цвет, размер, количество спален?

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