Дизайн-идеи отделки фасадов загородного дома

Выбираете, как оформить экстерьер вашего коттеджа? Надеетесь найти идеальный вариант – современный, стильный и при этом достаточно доступный? Тогда посмотрите нашу фото-подборку дизайн-идей для отделки фасадов загородного дома, которая наверняка подарит вам пару интересных решений!
В то время как некоторые тенденции современного пригорода, связанные с использованием бетона, стекла, новейшей пластмассы и очень необычных решений развивается в одной дизайнерской тусовке, в другой – традиционный пригород переживает свое второе рождение на волне любви к более позитивным, чем ранее, оттенкам.
Таким образом, мы найдем здесь яркие окна и ставни при дорогих кирпичных особняках, яркие качели или красную парадную дверь. Ландшафтный дизайн тоже очень важен в создании внешнего облика вашего загородного дома – стриженые кусты, геометрично ровные (круглые, прямоугольные) площадки, а также скульптуры и фонтаны сейчас очень популярны. Подробнее о модном облике сада вы сможете узнать в портфолио голландских ландшафтных дизайнеров из студии Mocking Hoveniers и в наших будущих статьях.
В Анкаре, столице Турции, мы нашли для вас потрясающий проект коттеджа, который сочетает в себе отделку декоративным камнем, натуральным деревом и штукатурку в традиционном стиле. Такой вариант идеально подходит для небольших домов, которые хотят казаться больше, и для больших поместий, которые будут выглядеть более аккуратно, благодаря комбинированию различных элементов. Обратите внимание на то, как древесиной оформлены окна – вертикальные балки здесь делают каждый выступ более характерным и заметным.
Копировать классические европейские приемы в дизайне экстерьера можно даже в проекте самого маленького коттеджа. Здесь, например, есть балконы, кронштейны, декоративные ставни и даже колонны, подчеркивающие эстетику этого небольшого дома.
На этой фотографии мы тоже видим комбинацию из различных европейский традиций – терракотовые стены пришли в Италию из арабского мира, голубые ставни популярны во Франции, а отделка белым сайдингом – в Великобритании. В Турции же, где был реализован этот проект, европейские традиции всегда сочетаются в очень привлекательных вариациях!
Этот новый коттедж в Аргентине выглядит очень презентабельно благодаря классической отделке и элегантным элементам декора. Такой вариант идеально подойдет для коттеджа прямоугольной или квадратной формы, ведь позволит массив здания сделать более легким и изящным на вид.
Яркий экстерьер, вытянутый фасад и искусное оформление ската крыши деревянной резьбой напоминает нам европейские сказки. Такой дизайн-проект можно красиво реализовать и в формате небольшого одноэтажного дома, а цвет стоит выбирать в соответствии с модными трендами – бледно-розовый, шоколадный, оливковый, лила грей, персиковый или яркий желтый.
Шикарный кирпичный особняк в традиционном стиле всегда производит впечатление на зрителя. А здесь, кажется, он выглядит еще более драматично благодаря сразу трем оригинальным дымоходам и особенно эффектной реконструкции.
Отделка декоративным камнем первого этажа и штукатурка второго – отличный вариант для небольшого коттеджа, стремящегося к эстетическому совершенству. Выбирайте пастельные или природные оттенки и вы получите очень симпатичный домик мечты.
При отделке дома сайдингом стоит не забывать, что в традиционном английском колониальном стиле мы найдем строго обозначенную палитру – белый, бледно-серый, бледно-голубой, бледно-оливковый и голубой цвет. Кровля при этом выбиралась серая, серо-голубая или каменных оттенков. Также в таком коттедже присутствуют обязательные ставни и вставки мансардных окон, что сделает ваш американский коттедж по-настоящему характерным.
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