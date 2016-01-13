Дизайн-идеи отделки фасадов загородного дома

В то время как некоторые тенденции современного пригорода, связанные с использованием бетона, стекла, новейшей пластмассы и очень необычных решений развивается в одной дизайнерской тусовке, в другой – традиционный пригород переживает свое второе рождение на волне любви к более позитивным, чем ранее, оттенкам.

Таким образом, мы найдем здесь яркие окна и ставни при дорогих кирпичных особняках, яркие качели или красную парадную дверь. Ландшафтный дизайн тоже очень важен в создании внешнего облика вашего загородного дома – стриженые кусты, геометрично ровные (круглые, прямоугольные) площадки, а также скульптуры и фонтаны сейчас очень популярны. Подробнее о модном облике сада вы сможете узнать в портфолио голландских ландшафтных дизайнеров из студии Mocking Hoveniers и в наших будущих статьях.