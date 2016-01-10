Идеи комбинированной отделки фасадов в современном стиле

О том, как сложно выбрать окончательный вариант дизайна фасада, в homify отлично знают. Поэтому мы приготовили для вас специальные идеи комбинированной отделки, которые, возможно, разрешат ваши противоречия и позволят не останавливаться на одном материале, а успешно использовать два или даже три сразу.
Комбинированная отделка может быть разной для первого и второго этажа, парадного фасада и остальных, выступающих и основных частей, а также комбинироваться по типу тетриса – симметрично и нет, в зависимости от конкретного проекта.
Легче всего провести комбинированную отделку различных уровней, ведь тогда вам не нужно искать возможности стыковки двух материалов с разной глубиной, а самым простым вариантом является комбинирование какого-либо основного, колоритного материала с штукатуркой.
В современных вариациях мы видим, что все большее внимание завоевывает натуральное дерево естественных оттенков, сайдинг, декоративный камень в традиционном и современном стиле, декоративные металлические панели и панели «под камень».
Очень выигрышно смотрится на фасаде натуральное дерево в современной вариации горизонтальной отделки. Оно не красится, а лишь защищается от погодных условий с помощью масла, которое дает ему медовый оттенок и лака, придающему ему блеск и стойкость.
Первый этаж здесь оформлен штукатуркой, но были также использованы деревянные рамы для окон в темном естественном цвете, что придает образу гармонии и завершенности. Удачно, что в такой дизайн экстерьера можно добавить как традиционные элементы, например, ковку, так и современные – двери-слайдеры и жалюзи.
Металл в отделке – очень современный материал, который еще раз напоминает нам о великой промышленной революции. Декорировать же фасад с помощью декоративных панелей из натурального камня начали совсем недавно. Удобно, что оба эти метода позволяют выровнять любые стены, годятся для любого материала строительства и выглядят очень современно.
Еще один вариант украшения фасада с помощью декоративных панелей из натурального камня используется в дизайне в стиле минимализм. Сочетание с обычной штукатуркой, а иногда и с натуральным деревом смотрится очень стильно.
Металлическая отделка в современном стиле популярна в Японии и Германии, что делает такой тип оформления идеально подходящим под стиль модерн. Штукатурка здесь – возможность сэкономить на дизайне фасада с помощью комбинирования материалов и оформить дом более нестандартно.
Необычное сочетание оригинальных стен из клееного бруса и вертикальной отделки фасадов в этом проекте выглядит как новая эпоха деревянного строительства. Комбинирование материалов в отделке деревянных домов только начинается, и во многих областях нас ждут удивительные сюрпризы.
Очень стильно и современно выглядит и еще один европейский вариант – оштукатуренные фасады (белые, или, как на фото, серые и рыжие) в сочетании с древесиной. В этом проекте также использовалось вертикальное озеленение, очень красиво подчеркивающее атмосферу футуристичных каменных джунглей.
По-английскому брутально сочетание двух колоритных и тяжелых материалов – кирпича и рельефного декоративного камня, оно выглядит идеальным для поместья в классическом или даже средневековом стиле.
И напоследок – самое легкая комбинация из штукатурки и сайдинга, она идеально вписывается в формат домика в пригороде и придает ему американского шарма. Такой вариант особенно красив в светлой – белой, песочной, розоватой, светло-коричневой и шоколадной палитре.
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