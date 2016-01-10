Идеи комбинированной отделки фасадов в современном стиле

О том, как сложно выбрать окончательный вариант дизайна фасада, в homify отлично знают. Поэтому мы приготовили для вас специальные идеи комбинированной отделки, которые, возможно, разрешат ваши противоречия и позволят не останавливаться на одном материале, а успешно использовать два или даже три сразу.

Комбинированная отделка может быть разной для первого и второго этажа, парадного фасада и остальных, выступающих и основных частей, а также комбинироваться по типу тетриса – симметрично и нет, в зависимости от конкретного проекта.

Легче всего провести комбинированную отделку различных уровней, ведь тогда вам не нужно искать возможности стыковки двух материалов с разной глубиной, а самым простым вариантом является комбинирование какого-либо основного, колоритного материала с штукатуркой.

В современных вариациях мы видим, что все большее внимание завоевывает натуральное дерево естественных оттенков, сайдинг, декоративный камень в традиционном и современном стиле, декоративные металлические панели и панели «под камень».