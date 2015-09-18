Принимая сауну, человек существенно оздоравливает свой организм. Воздействие нагретого сухого воздуха ускоряет обмен веществ в организме. Благодаря обильному потоотделению из организма активно выводятся токсины и шлаки. Во время пребывания в сауне поры кожи раскрываются, поэтому любые косметические процедуры здесь происходят гораздо эффективнее, чем в обычной среде. Также сауна, обеспечивая перепад температуры, закаляет организм и повышает его способность бороться с вирусами и другими болезнетворными организмами.
Однако, постоянные походы в сауну требуют дополнительных денежных затрат, что не может не сказаться на личном или семейном бюджете. К тому же часто необходимо добираться в другую часть города, да еще и в зимнюю пору. Даже непродолжительное нахождение разогретого организма на зимнем холоде может негативно сказаться на здоровье. Другое дело – мини сауна в ванной, ведь она всегда под боком и после посещения которой можно плавно переместиться в свою не менее теплую кровать.
Наконец-то настало время, когда можно без особого труда установить мини сауну в ванной, не переживая за ее нормальное функционирование и разрешительные документы. Все довольно просто и понятно урегулировано.
Для обустройства мини сауны в ванной используют преимущественно натуральные материалы, поскольку синтетика при сильном нагревании выделяет вредные вещества.
Для строительства пола в мини сауне используют керамическую плитку, сверху которой кладут деревянный щит. Хорошо, если пол оборудован сифоном для отвода воды в домовую канализацию. Для внешней облицовки мини сауны в ванной используют натуральную древесину. Такие породы, как кедр, пихта, ель выделяют в воздух приятный аромат. В то же время следует избегать древесины пород деревьев, обильно выделяющих смолы. Например, сосны. Внутри стен мини сауны заполняют утеплителем, герметично закрытым паронепроницаемым материалом.
Снаружи мини сауну можно оборудовать практически чем угодно, гармонично сочетая ее с уже существующим интерьером жилья. Это может быть гипсокартон, и керамическая плитка, и вагонка и т.д.
В любой мини сауне в ванной комнате можно создать различные режимы работы, результатом которой будет определенный тип микроклимата.
Так, в сухой сауне воздух должен быть прогрет от 90 до 110 °С при влажности помещения не более 10 %. Еще такую сауну называют финской. Чтобы организовать мокрую сауну, следует прогреть воздух от 70 до 90 °С, а влажность воздуха в помещении оставить от 25 до 40 %. Третий вид микроклимата — паровая сауна. В ней воздух прогревается от 45 до 65 °С, а влажность воздуха обеспечивается на уровне 45-65%.
При создании любого режима работы сауны применяют принцип «110». Это значит, что показатели температуры и влажности воздуха в сумме должны не превышать 110.
Говоря о размерах нужно исходить из параметров комнат, которые доступны в отдельно взятом жилье. Мини сауну можно размещать как в ванной комнате, так и в любом ином подходящем помещением. При этом нужно учитывать, что потерь полезной площади помещений избежать не удастся. Как вариант, можно смастерить мини сауну и на просторном балконе, однако ванная комната более подходит для этой роли.
Так, очень удобно использовать мини сауны в ванной размерами кабинок 2,0х1,6 м, 2х2 м. В них размещается полка, на которой можно лежать даже вдвоем. Существуют и модели поменьше, в которых возможно лишь сидеть. Даже существуют одноместные мини сауны, сделаны на основе деревянных бочек.
Для мини сауны в ванной комнате комфортным размером является длина полок приблизительно 2 м. и ширина — до 55 см. Оптимальная высота сауны должна составлять порядка 2 м. Можно устанавливать съемные и передвижные полки, что максимально обеспечит удобство в ее пользовании.
Так же как и стены, полки в мини сауне выполняют из видов древесины, не выделяющей обильно смолы.
Для подогрева сауны используют специальную печь — каменку. Для обеспечения нормальной производительности мини сауны в ванной достаточно каменки мощностью от 4 до 6 кВт. Следует отметить, что достаточную мощность для использования электропечи имеют квартиры, оснащенные электроплитами. В таком случае рекомендуют подключать мини сауну к фазе, питающей электроплиту. Однако, использовать одновременно сауну и электроплиту специалисты не рекомендуют.
В жилье, где установлены газовые плиты, мощность электрообеспечения, как правило, меньше. Для повышения мощности жилья следует обратиться к местному поставщику электроэнергии и объяснить сложившуюся ситуацию.
Печи каменки обеспечивают либо сухой, либо влажный микроклимат в помещении сауны. Для организации паровой сауны отдельно используется парогенератор.
Во время работы сауны необходимо обеспечивать приток свежего воздуха и отток «отработанного». В то же время нужно достичь теплоизоляции мини сауны в ванной комнате. Для этого внизу стенки сауны оборудуют входящее отверстие, через которое поступает воздух. Желательно разместить его под каменкой или около нее. Проходя через каменку воздух будет нагреваться и не влиять на общую температуру сауны.
Под потолком мини сауны нужно оборудовать вытяжное отверстие, которое должно быть в 2 раза больше приточного отверстия.Также следует оборудовать вытяжку и ванной, обеспечивающий отток несвежего воздуха и пара. Для этого в вентиляционную шахту желательно установить специальный вентилятор.
Чтобы установить мини сауну в ванную комнату, неизбежно придется пожертвовать определенной частицей существующего в ней пространства. Учитывая, что сама по себе ванна довольно редко используется по назначению, ее демонтируют. На ее месте оборудуют душевую кабинку и мини сауну. Таким образом, удается одновременно привнести изюминку в привычное обустройство ванной, с другой стороны — сохранить пространство. Поскольку речь идет о мини сауне в ванной, целесообразно выполнять ее внешнюю отделку в том же стиле и из того же материала, что и стены ванной.
Принимая во внимание, что в ванной неизбежна высокая влажность воздуха, практично выложить ее кафельной плиткой. По дизайну мини сауна может напоминать душевую кабинку с задвижными стеклянными дверями. Это подчеркнет современный стиль в дизайне квартиры. Если ванная комната по площади превосходит стандартную, то стену сауны можно сделать сплошной, в виде перегородки между ванной и новым помещением. Таким образом, сгладится эффект от недостатка пространства, который возможен при установке сауны-кабинки. Темный коричневый оттенок наружной отделки сауны создаст контрастный фон для другой, более светлой части помещения.
Современный рынок насыщен предложениями мини саун для ванных комнат от различных производителей. Так, солидной репутацией пользуются финские и шведские производители мини саун. Однако, готовые варианты, в определенной мере, ограничивают полет дизайнерской мысли застылыми формами. Другое дело — сауны или спа в ванной, изготовленные своими руками, или наемными рабочими на заказ. Оборудование для саун можно приобрести отдельно, а дизайн будет подобран исходя из особенностей помещения, где она будет установлена.