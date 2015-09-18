Принимая сауну, человек существенно оздоравливает свой организм. Воздействие нагретого сухого воздуха ускоряет обмен веществ в организме. Благодаря обильному потоотделению из организма активно выводятся токсины и шлаки. Во время пребывания в сауне поры кожи раскрываются, поэтому любые косметические процедуры здесь происходят гораздо эффективнее, чем в обычной среде. Также сауна, обеспечивая перепад температуры, закаляет организм и повышает его способность бороться с вирусами и другими болезнетворными организмами.

Однако, постоянные походы в сауну требуют дополнительных денежных затрат, что не может не сказаться на личном или семейном бюджете. К тому же часто необходимо добираться в другую часть города, да еще и в зимнюю пору. Даже непродолжительное нахождение разогретого организма на зимнем холоде может негативно сказаться на здоровье. Другое дело – мини сауна в ванной, ведь она всегда под боком и после посещения которой можно плавно переместиться в свою не менее теплую кровать.

Наконец-то настало время, когда можно без особого труда установить мини сауну в ванной, не переживая за ее нормальное функционирование и разрешительные документы. Все довольно просто и понятно урегулировано.