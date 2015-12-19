Как создать дружелюбный дом в стиле веган

Слово vegan произошло от слова vegeterian. Только вегетарианцы не едят мясо и рыбу, а веганы отвергают всю пищу животного происхождения: молоко, яйца, мед, генетически модифицированные продукты. Веганы любят животных. Веганский дружный дом за здоровый образ жизни. Поэтому они часто заводят питомцев. В Америке и Европе владельцы собак пробуют их перевести на вегетарианскую еду. В последние десять лет веганский корм, который не содержит животных компонентов, можно купить на Западе в зоомагазине. Веганы сознательно стремятся не причинять вреда любой разумной жизни, в том числе насекомым. Люди с веганским образом жизни не применяют косметику, которую тестировали на животных.

В данное время существует веганская одежда, она продается в Интернете. Многие дизайнеры стараются шить одежду уже не из натуральных тканей. Льняные и хлопковые изделия стали называть веганской одеждой. В последнее время много знаменитых западных актеров и актрис перешли на веганский образ жизни. Изделия из кожзаменителя в разы дешевле по стоимости. На этикетке всегда есть надпись о составе изделия. Веганский дружный дом при пошиве одежды использует лен и хлопок.

Веганы разнообразно питаются. В рационе питания присутствуют орехи, овощи, фрукты, зерна, бобы и семена. Все эти продукты смешивают и готовят в различных комбинациях, что не позволит вам заскучать. Витамин B12, протеины, железо, цинк, кальций — все эти минеральные вещества поступают в организм вегана.

Интересно, а как они обустраивают свое желище?