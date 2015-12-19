Как создать дружелюбный дом в стиле веган

Слово vegan произошло от слова vegeterian. Только вегетарианцы не едят мясо и рыбу, а веганы отвергают всю пищу животного происхождения: молоко, яйца, мед, генетически модифицированные продукты. Веганы любят животных. Веганский дружный дом за здоровый образ жизни. Поэтому они часто заводят питомцев. В Америке и Европе владельцы собак пробуют их перевести на вегетарианскую еду. В последние десять лет веганский корм, который не содержит животных компонентов, можно купить на Западе в зоомагазине. Веганы сознательно стремятся не причинять вреда любой разумной жизни, в том числе насекомым. Люди с веганским образом жизни не применяют косметику, которую тестировали на животных.
В данное время существует веганская одежда, она продается в Интернете. Многие дизайнеры стараются шить одежду уже не из натуральных тканей. Льняные и хлопковые изделия стали называть веганской одеждой. В последнее время много знаменитых западных актеров и актрис перешли на веганский образ жизни. Изделия из кожзаменителя в разы дешевле по стоимости. На этикетке всегда есть надпись о составе изделия. Веганский дружный дом при пошиве одежды использует лен и хлопок.
Веганы разнообразно питаются. В рационе питания присутствуют орехи, овощи, фрукты, зерна, бобы и семена. Все эти продукты смешивают и готовят в различных комбинациях, что не позволит вам заскучать. Витамин B12, протеины, железо, цинк, кальций — все эти минеральные вещества поступают в организм вегана.
Интересно, а как они обустраивают свое желище?
Веганство — это не течение, не движение и не идеология, а взгляд на жизнь. Веганский дружный дом не предполагает насилия над животными. Многие дизайнеры с успехом воплощает свои проекты веганский домов, которые пользуются ошеломительным успехом. Веганы не употребляют пищу животного происхождения и не носят кожаную обувь или одежду. Ситуация, когда группа охотников идет на убийство животного только лишь для развлечения, воспринимается веганом как дикость. Ведь животные слабые и беззащитные, они не могут убить в ответ. Веганы спасают животных, они никогда не оставят их наедине с опасностью. Образ жизни вегана ничем не отличается от образа жизни обычного человека. Все они очень позитивные и дружелюбные люди, просто отказавшиеся от животной пищи. Они работают в самых разных сферах.
Люди переходят на веганский образ жизни потому, что здоровая пища увеличивает энергетический запас, человек выглядит моложе после приема такой пищи. Вечная юность гарантирована веганам.
Веганы утверждают, что шелк и изделия из этой ткани лучше не использовать. Существует много альтернатив. Кроме того, когда вы отказываетесь от шелковых изделий, вы не оказываете поддержку предприятиям, которые эксплуатируют животных. Шелк получают, когда убивают куколок мотыльков шелкопрядов. Многие могут сказать, что там такого, это же насекомое. Но на самом деле разницы нет — крупный рогатый скот ли это или крошечное насекомое. Насекомых специально выращивают, чтоб потом из выделений их тел сделать шарфы, рубашки или простыни. Веганский дружный дом не приемлет изделия из шелка. Насекомых, которые находятся внутри кокона, убивают в процессе кипячения или обрабатывают паром. Веганы считают такое отношение очень жестоким. Они не понимают, как мы можем называться высокоразвитыми людьми, убивая насекомых или ни в чем не повинных животных.
Шерсть является еще одним продуктом, который связан с насилием. Большое количество овец выращивают для получения от них шерсти. Овцы, как правило, имеют сморщенный кожный покров. На такой коже растет шерсти в два раза больше, чем на гладкой коже. Помимо этого в шерсти заводятся жучки. Специалистам приходится вырезать участки кожи у овец, где обосновались личинки. И это делают без наркоза. Веганский дружный дом против насилия над животными. Работники, которые стригут овец, получают денежное вознаграждение за каждую постриженную овцу отдельно. Поэтому они спешат, в процессе стрижки страдают уши, лапы и хвосты.
Кожевенная промышленность бурно развивается в наше время. Почти у каждого человека есть какая-нибудь кожаная вещь. Множество коров растят только для получения от них кожи. Есть много случаев, когда коровы, которая находится в здравом уме, сдирают шкуру. Веганский дружный дом на стороне продуктов растительного происхождения. После этого кожу обрабатывают разными методами. И далее из нее изготавливают кошельки, обувь, шляпы. При обработке кожи применяют вредные вещества, которые, в свою очередь, загрязняют окружающую среду и негативно воздействуют на организм работников кожевенных фабрик.
Для получения пуха и перьев птиц общипывают. Для них это так же больно, как и для людей, которым начнут рвать волосы на голове. Дальнейшее существование птиц не представляет никакой пользы, на бойне оканчивается их жизнь. Веганский дружный дом не терпит насилия, которое совершают люди над птицами.
Например, гусиный серый пух выращивают для того, чтобы положить его в подкладку пуховика. Серых гусей насильственно кормят, а в возрасте двенадцати недель убивают. Белых гусей растят для мяса и убивают их на двадцать шестой неделе. Пух выщипывают насильно, оставляя раны на теле. 98% гусиного пуха — это пух, который буквально сдирают с живых птиц. Пух других птиц используют тоже, но он не такой ценный. Уток и курей общипывают уже мертвыми.
Для подкладки одного пуховика нужно общипать 3-4 гусей, а для подушки нужен пух одного гуся. Вот и думайте, что лучше — синтепон, холлофайбер или гусиный пух. Веганский дружный дом выбирает синтетические материалы.
При сборе цветочного нектара пчелы опыляют растения. Это часть их образа жизни. Они опыляют растения не по просьбе человека. Пчелы производят и сохраняют мед в ульях для своих личных целей. Когда пчеловод приходит и отнимает мед из улья, он берет то, что ему не принадлежит по праву. Люди выгоняют пчел из их укрытий, чтобы собрать мед. При этом ранят пчел и убивают. Из улья вынимается и пчелиный воск, и соты, и прополис. Мед является продуктом животного происхождения, веганы не едят мед. Веганский дружный дом не терпит насилия над пчелами.
Ознакомившись с ситуацией, когда животных массово убивают ради исходных материалов, можно понять, почему веганы не поддерживают употребление в пищу продуктов животного происхождения и почему они не носят одежду, обувь, выполненную из кожи, шерсти или шелка.
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