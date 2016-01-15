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Идеи отделки фасада в современном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Tres, Gerardo ars arquitectura Gerardo ars arquitectura Дома в стиле модерн
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В этой статье для вас – сильные и элегантные решения, от неоклассики до креативного модерна, которые делают наши дома красивее, а жизнь – лучше. Идеи отделки фасада в современном стиле, которые мы собрали здесь для вас, имеют и еще одно прекрасное качество – они легки в воплощении и очень эффектны, поэтому их реализация не составит особого труда при строительстве собственного коттеджа.

Просто выбирайте тип и стиль, и вперед – к вашему дому мечты вместе с homify!

Комбинированная отделка

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Дома в стиле модерн
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Современная комбинированная отделка подразумевает оформление стен штукатуркой, декоративным камнем и древесиной в горизонтальном формате. Чаще всего использование камня ограничивается цоколем, первым уровнем и дымоходами, а штукатурка и древесина делят остальные части фасада в пропорции 70 на 30.

Современные варианты чаще всего отделаны асимметрично, где каждая зона, а также каждый из четырех фасадов оформлены в разном стиле.

​Современная классика

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В современном варианте классической отделки мы видим светлые, привлекательные фасады, которые сохранили такие декоративные элементы архитектурной композиции, как колонны, обрамление окон в классическом стиле, фриз между первым и вторым уровнями, руст фасадный (рельефная кладка, разбивка на прямоугольники и полосы), кованые балконы и пилястры (полу-колонны на фасаде здания). Более сложные вариации включают и балясины для лестниц (колонны под перилами) и панно (барельеф, лепная или керамическая композиция).

В стиле минимализм

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Дома в средиземноморском стиле
ISLA GRUP

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Отделка фасада в стиле минимализм всегда подразумевает упрощенность, например, исключительно оштукатуренные внешние стены. Разнообразить такой внешний вид вы можете особенным цветом окон, дверей и жалюзи, а также с помощью необычной конструкции самого здания. Простой прямоугольный коттедж может быть и просто оштукатурен, просто подумайте о модных оттенках, лила грей, серенити или розовый кварц сделают ваш дом особенным.

Сложная комбинированная отделка

Bodrum Villa, Adres Tasarım Adres Tasarım Дома в средиземноморском стиле
Adres Tasarım

Adres Tasarım
Adres Tasarım
Adres Tasarım

Современная комбинированная отделка усложняется с каждым годом, при этом оставаясь очень стильной и лаконичной. Например, на балконах мы можем найти сплошные стеклянные экраны вместо модульных, а также дополнительные деревянные жалюзи (обычно – не поворотные), позволяющие создать тенистый уголок.

Тропический стиль

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Дома в стиле модерн
MİNERVA MİMARLIK

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

В тропическом стиле здание обычно оформляется с использованием древесины особенно богатых оттенков и с ярко выраженным рельефным рисунком. Так, дерево может быть в виде декоративных панелей, горизонтальной или вертикальной отделки, а также эффектно использоваться в террасах, навесах, оформлении балконов и крыши.

Дом будущего

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Дома в стиле модерн
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Эти шикарные двухуровневые коттеджи представляют собой прекрасный образец современной архитектуры Бодрума, расположенного на Эгейском побережье Турции. Нижний уровень, по традиции, остается каменным и представляет собой приватные спальни с выходом на газонную площадку, а второй уровень, тоже по традиции, оформлен белой штукатуркой, но имеет очень минималистичные формы. Именно такие простые коттеджи с панорамными остеклением и продуманной приватной планировкой вскоре потеснят традиционные, рассчитанные в принципе на плоскую местность и отсутствие ориентации по сторонам света.

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Геометричная штукатурка

Casa Coral, Gerardo ars arquitectura Gerardo ars arquitectura Дома в стиле модерн
Gerardo ars arquitectura

Gerardo ars arquitectura
Gerardo ars arquitectura
Gerardo ars arquitectura

Геометричные орнаменты – самый популярный тип креативного украшения домов в США, Японии и Латинской Америке, они особенно эффектно смотрятся в стиле модерн. Смешивая яркие краски с белизной оштукатуренных фасадов, архитектор получает потрясающий эффект оригинальности и при этом очень современный вид здания.

​ Геометричные структуры

Casa Tres, Gerardo ars arquitectura Gerardo ars arquitectura Дома в стиле модерн
Gerardo ars arquitectura

Gerardo ars arquitectura
Gerardo ars arquitectura
Gerardo ars arquitectura

Более сложный вариант для акцента экстерьера в стиле модерн – специальная декоративная конструкция, подразумевающая, как правило, оформление штукатуркой и возможность создания более приватной атмосферы в комнате за ней.

Под углом

SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography Дома в стиле модерн
Joao Morgado – Architectural Photography

SilverWoodHouse

Joao Morgado - Architectural Photography
Joao Morgado – Architectural Photography
Joao Morgado - Architectural Photography

Размещение любых традиционных декоративных элементов под диагональным углом – еще один тренд, который только набирает обороты. Так, отделка древесиной, камнем, контрастная штукатурка или кирпич станут гораздо более интересными элементами фасада, чем прежде!

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