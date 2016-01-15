В этой статье для вас – сильные и элегантные решения, от неоклассики до креативного модерна, которые делают наши дома красивее, а жизнь – лучше. Идеи отделки фасада в современном стиле, которые мы собрали здесь для вас, имеют и еще одно прекрасное качество – они легки в воплощении и очень эффектны, поэтому их реализация не составит особого труда при строительстве собственного коттеджа.
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Современная комбинированная отделка подразумевает оформление стен штукатуркой, декоративным камнем и древесиной в горизонтальном формате. Чаще всего использование камня ограничивается цоколем, первым уровнем и дымоходами, а штукатурка и древесина делят остальные части фасада в пропорции 70 на 30.
Современные варианты чаще всего отделаны асимметрично, где каждая зона, а также каждый из четырех фасадов оформлены в разном стиле.
В современном варианте классической отделки мы видим светлые, привлекательные фасады, которые сохранили такие декоративные элементы архитектурной композиции, как колонны, обрамление окон в классическом стиле, фриз между первым и вторым уровнями, руст фасадный (рельефная кладка, разбивка на прямоугольники и полосы), кованые балконы и пилястры (полу-колонны на фасаде здания). Более сложные вариации включают и балясины для лестниц (колонны под перилами) и панно (барельеф, лепная или керамическая композиция).
Отделка фасада в стиле минимализм всегда подразумевает упрощенность, например, исключительно оштукатуренные внешние стены. Разнообразить такой внешний вид вы можете особенным цветом окон, дверей и жалюзи, а также с помощью необычной конструкции самого здания. Простой прямоугольный коттедж может быть и просто оштукатурен, просто подумайте о модных оттенках, лила грей, серенити или розовый кварц сделают ваш дом особенным.
Современная комбинированная отделка усложняется с каждым годом, при этом оставаясь очень стильной и лаконичной. Например, на балконах мы можем найти сплошные стеклянные экраны вместо модульных, а также дополнительные деревянные жалюзи (обычно – не поворотные), позволяющие создать тенистый уголок.
В тропическом стиле здание обычно оформляется с использованием древесины особенно богатых оттенков и с ярко выраженным рельефным рисунком. Так, дерево может быть в виде декоративных панелей, горизонтальной или вертикальной отделки, а также эффектно использоваться в террасах, навесах, оформлении балконов и крыши.
Эти шикарные двухуровневые коттеджи представляют собой прекрасный образец современной архитектуры Бодрума, расположенного на Эгейском побережье Турции. Нижний уровень, по традиции, остается каменным и представляет собой приватные спальни с выходом на газонную площадку, а второй уровень, тоже по традиции, оформлен белой штукатуркой, но имеет очень минималистичные формы. Именно такие простые коттеджи с панорамными остеклением и продуманной приватной планировкой вскоре потеснят традиционные, рассчитанные в принципе на плоскую местность и отсутствие ориентации по сторонам света.
Геометричные орнаменты – самый популярный тип креативного украшения домов в США, Японии и Латинской Америке, они особенно эффектно смотрятся в стиле модерн. Смешивая яркие краски с белизной оштукатуренных фасадов, архитектор получает потрясающий эффект оригинальности и при этом очень современный вид здания.
Более сложный вариант для акцента экстерьера в стиле модерн – специальная декоративная конструкция, подразумевающая, как правило, оформление штукатуркой и возможность создания более приватной атмосферы в комнате за ней.
Размещение любых традиционных декоративных элементов под диагональным углом – еще один тренд, который только набирает обороты. Так, отделка древесиной, камнем, контрастная штукатурка или кирпич станут гораздо более интересными элементами фасада, чем прежде!
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