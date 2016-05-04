Отделка фасадов камнем: дизайн идеи

Весь первый этаж может стать брутальной основой для вашего строения. Отделка может производиться как вместе с цоколем, так и без него, а также в некоторых местах заходить и на второй этаж, по желанию.

Плюсы: придает дому тяжеловесности, основательности, особенно это важно маленьким домам с простыми формами.