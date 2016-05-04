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Отделка фасадов камнем: дизайн идеи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Дома в стиле модерн
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Если вы мечтаете добавить в ваш коттедж очарования настоящей лесной сказки с помощью отделки фасадов камнем, вы нашли то, что вам нужно! Может быть, вам хочется скопировать популярный архитектурный стиль или просто сделать дом более красивым и интересным, тогда идеи отделки фасадов камнем наверняка вам пригодятся.

Парадный фасад

Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Дома в стиле модерн
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

В современном варианте комбинированной отделки вы можете выбрать отделку декоративным камнем лишь двух фасадов, например, тех, что особенно хорошо видны с улицы, дополнив их в некоторых местах штукатуркой или натуральным деревом. А на двух других измените пропорции и вы получите экономию и модный проект одновременно.

​Первый этаж

hastane, Hüseyin içli Hüseyin içli Спальня в стиле модерн Дерево Металлический / Серебристый
Hüseyin içli

Hüseyin içli
Hüseyin içli
Hüseyin içli

Весь первый этаж может стать брутальной основой для вашего строения. Отделка может производиться как вместе с цоколем, так и без него, а также в некоторых местах заходить и на второй этаж, по желанию.

Плюсы: придает дому тяжеловесности, основательности, особенно это важно маленьким домам с простыми формами.

​Парадный объем

Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL Дома в стиле модерн
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

Оформление крыльца, стены с главной дверью или выступа со входом камнем по периметру может стать отличной и весьма бюджетной идей, ведь не требует большого количества декоративного камня.

Плюсы: делает парадный вход более значительным и заметным, отвлекает внимание от основного строения или просто самого дома. Полезен для асимметричных домов, маленьких домов и домов, части которых построены в разное время.

​Эркер или выступ

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Дома в стиле модерн
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Маленький выступ для ванной комнаты или спальни, отделанный камнем и красиво украшенный козырьком кровли, может стать потрясающей идеей для коттеджа в пригороде! Добавьте к ним окна, световое окно на чердаке, кронштейны под выступом и вы получите просто идеальную идею для дизайна вашего коттеджа!

Плюсы: оригинальность, возможность выделиться на фоне соседних коттеджей, безусловная эстетическая красота.

​Оформление галереи камнем

Villa , Celebi Yapı Celebi Yapı Дома в средиземноморском стиле Песчаник Бежевый
Celebi Yapı

Celebi Yapı
Celebi Yapı
Celebi Yapı

Галерея или маленький уголок по типу галереи – место с колоннами и арочными проходами – будет смотреться фантастически с отделкой фасадов камнем. Такой прием можно продолжить и для башенок на балконе, при этом сам коттедж будет напоминать либо замок, либо средиземноморскую виллу, если окрашен в насыщенный

​Оформление всего дома камнем

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Дома в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Необычный вариант оформления всего дома камнем обязательно должен иметь специальные декоративные балансирующие решения. К такой идее следует подходить осторожно и точно продумать вашу стратегию. Обычно балансом выступают части фасада и наружной отделки, которые имеют либо черный, либо светло-бежевый оттенок, чтобы сделать брутальность камня менее всепоглощающей.

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​Отделка стен на веранде

VIVIENDA UNIFAMILIAR SON MARCH " MALLORCA - POLLENÇA ", felip polar felip polar Балкон, веранда и террасаОсвещение
felip polar

felip polar
felip polar
felip polar

Если в вашем доме есть веранда или терраса, прилегающая к дому, вы можете оформить стену дома декоративным камнем, чтобы создать в этом месте очаровательную атмосферу.

Лучше всего использовать светлые породы камня, а также подумать о декоративном камне, избегая вариантов с острыми углами для общей безопасности. Выберите, например, гальку или даже керамогранит или плитку «под камень».

​Оформление стен забора камнем

Un giardino scolpito per una proprietà privata, Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio Дома в средиземноморском стиле
Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio

Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio
Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio
Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio

Бетонный забор может быть очень красиво декорирован натуральным камнем, особенно в самом заметном месте, тогда он сразу превратится в вашу гордость и особенный акцент в дизайне участка.

Можно заказать у ландшафтного архитектора сооружение настоящего каменного забора в стиле шотландского или скандинавского ландшафта. Это удовольствие стоит дороже, но смотрится потрясающе.

​Оформление двухэтажного выступа

"Somewhere in forest", Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko Дома в средиземноморском стиле Камень
Yurii Hrytsenko

Somewhere in forest

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

Выше мы уже упоминали об эркерах и выступах на втором этаже, но и двойной выступ, спроектированный для обоих этажей сразу, тоже может быть оформлен камнем. В проекте на снимке выше им же обложен и цоколь.

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