Отделка фасадов камнем: дизайн идеи

Если вы мечтаете добавить в ваш коттедж очарования настоящей лесной сказки с помощью отделки фасадов камнем, вы нашли то, что вам нужно! Может быть, вам хочется скопировать популярный архитектурный стиль или просто сделать дом более красивым и интересным, тогда идеи отделки фасадов камнем наверняка вам пригодятся.
В современном варианте комбинированной отделки вы можете выбрать отделку декоративным камнем лишь двух фасадов, например, тех, что особенно хорошо видны с улицы, дополнив их в некоторых местах штукатуркой или натуральным деревом. А на двух других измените пропорции и вы получите экономию и модный проект одновременно.
Весь первый этаж может стать брутальной основой для вашего строения. Отделка может производиться как вместе с цоколем, так и без него, а также в некоторых местах заходить и на второй этаж, по желанию.
Плюсы: придает дому тяжеловесности, основательности, особенно это важно маленьким домам с простыми формами.
Оформление крыльца, стены с главной дверью или выступа со входом камнем по периметру может стать отличной и весьма бюджетной идей, ведь не требует большого количества декоративного камня.
Плюсы: делает парадный вход более значительным и заметным, отвлекает внимание от основного строения или просто самого дома. Полезен для асимметричных домов, маленьких домов и домов, части которых построены в разное время.
Маленький выступ для ванной комнаты или спальни, отделанный камнем и красиво украшенный козырьком кровли, может стать потрясающей идеей для коттеджа в пригороде! Добавьте к ним окна, световое окно на чердаке, кронштейны под выступом и вы получите просто идеальную идею для дизайна вашего коттеджа!
Плюсы: оригинальность, возможность выделиться на фоне соседних коттеджей, безусловная эстетическая красота.
Галерея или маленький уголок по типу галереи – место с колоннами и арочными проходами – будет смотреться фантастически с отделкой фасадов камнем. Такой прием можно продолжить и для башенок на балконе, при этом сам коттедж будет напоминать либо замок, либо средиземноморскую виллу, если окрашен в насыщенный
Необычный вариант оформления всего дома камнем обязательно должен иметь специальные декоративные балансирующие решения. К такой идее следует подходить осторожно и точно продумать вашу стратегию. Обычно балансом выступают части фасада и наружной отделки, которые имеют либо черный, либо светло-бежевый оттенок, чтобы сделать брутальность камня менее всепоглощающей.
Если в вашем доме есть веранда или терраса, прилегающая к дому, вы можете оформить стену дома декоративным камнем, чтобы создать в этом месте очаровательную атмосферу.
Лучше всего использовать светлые породы камня, а также подумать о декоративном камне, избегая вариантов с острыми углами для общей безопасности. Выберите, например, гальку или даже керамогранит или плитку «под камень».
Бетонный забор может быть очень красиво декорирован натуральным камнем, особенно в самом заметном месте, тогда он сразу превратится в вашу гордость и особенный акцент в дизайне участка.
Можно заказать у ландшафтного архитектора сооружение настоящего каменного забора в стиле шотландского или скандинавского ландшафта. Это удовольствие стоит дороже, но смотрится потрясающе.
Somewhere in forest
Выше мы уже упоминали об эркерах и выступах на втором этаже, но и двойной выступ, спроектированный для обоих этажей сразу, тоже может быть оформлен камнем. В проекте на снимке выше им же обложен и цоколь.
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