Как выбрать мойку для кухни?

Какой должна быть современная раковина на вашей кухне? На что обратить внимание при её выборе и как не растеряться среди такого большого ассортимента? Сегодня мы постараемся ответить на эти и другие актуальные вопросы.

При выборе такого важного кухонного предмета, как раковина необходимо учесть интерьер и площадь вашей кухни, а также модификацию гарнитура. Но главные требования к кухонной раковине — качество, функциональность и комфорт.

Хорошая мойка не боится перепадов температур, механических повреждений и агрессивных моющих средств. За ней легко ухаживать, и поверхность со временем не теряет своей первоначальной привлекательности.