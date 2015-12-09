Как выбрать мойку для кухни?

Какой должна быть современная раковина на вашей кухне? На что обратить внимание при её выборе и как не растеряться среди такого большого ассортимента? Сегодня мы постараемся ответить на эти и другие актуальные вопросы.
При выборе такого важного кухонного предмета, как раковина необходимо учесть интерьер и площадь вашей кухни, а также модификацию гарнитура. Но главные требования к кухонной раковине — качество, функциональность и комфорт.
Хорошая мойка не боится перепадов температур, механических повреждений и агрессивных моющих средств. За ней легко ухаживать, и поверхность со временем не теряет своей первоначальной привлекательности.
Классическая кухонная мойка, как правило, прямоугольная или квадратная. Нередко можно встретить круглые мойки. Реже — мойки с овальной или треугольной чашей. На выбор формы мойки влияют соображения удобства. Например, круглые мойки для кухни при равном объеме с раковинами другой формы часто оказываются более вместительными. Кроме того, стоит учесть, какая форма мойки органично впишется в интерьер вашей кухни, дополняя его по стилю.
Количество чаш варьируется от одной до пяти, наиболее популярны двойные и полуторные (одна чаша большая, другая маленькая) варианты. Дополнительные чаши предназначены, в основном, для раздельного мытья посуды и фруктов/овощей. Помните: если чаш три или больше и они находятся на большом расстоянии друг от друга, придется установить смеситель с выдвижной лейкой-душем, а он обойдется дороже чем обычная модель.
Немаловажное значение для вашего комфорта имеет и глубина чаши: слишком глубокая заставит вас постоянно нагибаться и напрягать позвоночник, а в чересчур мелкую просто не поместится крупная посуда. Специалисты считают оптимальной глубину 150-180 мм.
Кухонные мойки могут быть врезными или накладными. Первые врезаются в столешницу, вторые — просто накладываются на мебель сверху, как крышка. Накладные мойки подойдут тем, кто пока не планирует масштабных перемен на кухне и не собирается менять кухонную мебель.
Некоторые производители предлагают еще один тип моек — интегрированные. Чаще всего их монтируют вровень с рабочей поверхностью столешницы. Их особенность — идеальная состыковка краев со столешницей. В отличие от предыдущих двух видов монтаж таких моек довольно сложен и требует специфических навыков. Такой тип установки хорошо будет смотреться, например, со столешницей из натурального камня, а вот ни о каком бюджетном ДСП и речи быть не может.
Мойки из нержавеющей стали. Нержавейка — пожалуй, самый популярный материал. Качественная нержавеющая сталь содержит хром и никель. Они придают кухонной мойке красивый блеск и надежно защищают ее от коррозии. Мойка из нержавейки может иметь глянцевую или матовую поверхность. Иногда ее украшают фактурным рисунком.
Керамические мойки для кухни. Такие мойки выглядят невероятно стильно и обычно имеют красивый эффектный дизайн. Качественная мойка из керамики, предназначенная для кухни, как правило, очень стойкая к поверхностным повреждениям, не боится царапин, высокой температуры и едкого воздействия бытовой химии. На нее можно смело поставить горячую кастрюлю или сковородку либо положить замороженные продукты. Керамическую поверхность легко мыть — у современных моек есть специальное покрытие, существенно облегчающее уход за раковиной.
Мойки для кухни из искусственного камня. Хорошие композитные мойки очень экологичны. Они прекрасно впишутся практически в любой интерьер кухни. Легко моются. Имеют температурный максимум в +280 градусов. Не боятся «химии» и поглощают звук льющейся воды.
Композитные мойки делают из каменной крошки, специального связующего вещества на основе смол и пигментов. Их расцветка может имитировать натуральный камень самых причудливых оттенков.
Статусные варианты: натуральное дерево, камень. Элитные мойки выгодно подчёркивают индивидуальный стиль, высокое положение. Соответственно они требуют повышенного внимания к себе и бережного отношения.
Многие металлические мойки, например, имеют один существенный недостаток — шум. Впрочем, производители предлагают свое решение проблемы — мойки для кухни из более толстой стали со звукопоглотителем из мягких материалов под чашей.
Керамические мойки, в свою очередь, довольно тяжелые, относительно хрупкие и могут быть чувствительные к ударам.
Главный недостаток композитной, деревянной и каменной мойки — довольно высокая цена. Однако такой минус с лихвой компенсируют их качественные характеристики.
Выбор материала, из которого будет сделана ваша мойка, зависит от многих вещей. В том числе от дизайна кухни и стиля интерьера, желаемых характеристик и вашего бюджета.
Для кухни в современном стиле прекрасно подойдет мойка из нержавейки или композитных материалов (так называемого искусственного камня).
Для классической кухни дизайнеры рекомендуют искусственный камень (например, на основе гранита) или керамику.
На уютной кухне в стиле кантри будут хорошо смотреться стилизованные под старину металлические мойки (особенно хороши в таком интерьере мойки из латуни или бронзы), искусственного камня или керамики.
На кухонную мойку, в отличие от раковины в ванной, всегда монтируется кухонный смеситель с длинным изливом. Им очень удобно пользоваться, опять же, для мытья крупных и высоких предметов.
Смеситель для кухонной мойки нередко оборудуется выдвижным изливом, а иногда – душевой лейкой. Такие модели позволяют с легкостью мыть продукты и посуду в разных чашах.
Современная мойка — это многофункциональный рабочий центр, к которому можно выбрать массу полезных аксессуаров. Некоторые из них кажутся излишними или непривычными, однако, стоит только попробовать, и окажется, что, например, совмещение мойки и разделочной доски экономит массу времени и сил. В круглых моделях доска обычно накладывается сверху, полностью перекрывая чашу, в прямоугольных или двойных мойках, может скользить, сдвигаясь в сторону.
Если для отдельного шкафчика с сушилкой для посуды места на кухне не хватает, съемную сушилку из металлических прутьев можно установить прямо на мойку.
Еще одним полезным накладным аксессуаром для кухонной раковины может стать колландер — специальный лоток со сливом для воды. Его можно использовать как замену друшлагу, для сушки овощей, размораживания продуктов и т.д.
Чем еще можно дополнить мойку? Некоторые модели оснащены встроенным диспенсером для жидких моющих средств, которые смотрятся намного привлекательнее магазинных пластиковых бутылок; рейлами для кухонных полотенец и подставками для губок, которые устанавливаются прямо внутрь раковины или вешаются на бортик.
Среди дополнительных аксессуаров к мойкам также рекомендуется приобрести диспоузеры или измельчители, модули для очищения воды, дополнительные краны.