Согреваемся в зимний период

Хотим мы того или не очень – но зима ежегодно приходит в наши широты. И приходится снова и снова искать любую возможность, чтобы согреться, находясь дома.
Те, кто возлагает все надежды на центральное отопление, может быть неприятно удивлен. Во-первых, качеством обогрева батарей, а во вторых – стоимостью названной услуги.
Мы же предлагаем простые и действенные способы сохранения тепла благодаря использованию различных зимних аксессуаров. Они доступны каждому и, кроме такой желанной порции уюта и тепла, обязательно заставят вас лишний раз улыбнуться.
Зима – не повод для грусти! Давайте согреваться вместе.
Еще одна практичная находка для зимы – вязаные аксессуары. Они могут быть как предметами одежды, так и декоративными элементами в интерьере. Только лишь взглянув на милые вещицы, состоящие из миллиона петель, создается ощущение тепла от их нежного прикосновения.
Чтобы созданные аксессуары в полной мере оправдали ваши ожидания, используйте шерстяную пряжу и плотную вязку. Придумайте собственный дизайн рисунка или сделайте креативную надпись на готовом изделии яркими нитками контрастного оттенка – и удивите близких своими умениями.
Вальяжно свисающие шторы из плотной ткани – это не только модный тренд в дизайне интерьера, но и практичное решение, которое сохранит тепло в вашем доме. Располагаясь в непосредственной близости от окон, они препятствуют распространению холодного воздуха в пространство квартиры, тем самым пассивно согревая ее обитателей.
Выбирать конкретную модель штор нужно с учетом существующего характера помещения. Рекомендуем лаконичные образцы приглушенного тона, которые подойдут к любой стилистике и не утомят глаза. Очень красиво выглядят шторы, длина которых чуть больше необходимого – они слегка лежат на полу, тем самым придавая особый шарм интерьеру.
Когда кто-то произносит словосочетание
домашний уют, большинство из нас представляет себя на мягком диване, укутанным в плед. Действительно, этот аксессуар вызывает исключительно приятные ассоциации, связанные с домом, родными людьми и неспешными задушевными беседами долгими зимними вечерами. В чем же секрет популярности данного изделия на протяжении вот уже стольких лет?
Качественный плед сочетает в себе сразу несколько преимуществ. Он приятный на ощупь, теплый и невероятно уютный. Этот аксессуар особенно востребован в холодное время года, но и летом пригодится, чтобы не мерзнуть во время утренней рыбалки или просто отдыха на природе.
Сегодня пледы представлены в разных дизайнерских исполнениях, а также с различным составом. Условно их можно разделить на две группы – изделия из натурального сырья и синтетического.
Естественно, наиболее ценными и теплыми являются модели из природных составляющих, таких как шерсть различных животных или хлопок. В дополнение к вышеназванным функциям, подобные пледы оказывают оздоровительный и даже лечебный эффект на здоровье человека. Издавна такими свойствами славятся образцы из верблюжьей и овечьей шерсти, а также козьего пуха.
Искусственные пледы находят своего покупателя благодаря доступной цене и яркому дизайну. Они идеально подходят для людей, склонным к различного рода аллергическим реакциям.
Такие полезные аксессуары станут замечательным подарком друзьям, знакомым и особенно – пожилым людям, которые будут вспоминать вас с благодарностью каждый раз, укутываясь теплым полотном.
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Пледы – стиль и текстура.
Встречайте яркий и необычный аксессуар для сохранения тепла – грелку. Она знакома каждому с детства, ведь правда? Вспомните, когда вдоволь накатавшись на санках по мокрому снегу мы подхватывали простуду, то первое, что нас ожидало дома – это теплый чай с малиной и грелка под одеялом.
Времена меняются, а этот полезный предмет не выходит из моды. Сегодня можно встретить грелки различных модификаций, цветов и текстур, но их функции остаются неизменными – сохранить как можно больше тепла и обогреть вас.
Довольно банальный, но такой милый способ согреться зимой – это выпить чашечку любимого чая. После долгого рабочего дня, стрессов и торопливой поездки в транспорте, она станет той приятной мелочью, которая поднимет вам настроение и поможет ощутить, что вы, наконец-то, дома.
Огромный ассортимент продукции в чайных отделах современных супермаркетов позволит каждому выбрать тот сорт, который близок по составу и вкусовым качествам. Черный чай, зеленый, белый или желтый – главное определиться с маркой и правильно заварить, а все остальное доверьте этому легендарному напитку. Уже доказана польза регулярных чаепитий для здоровья, поэтому вы сможете не только наслаждаться вкусом данного продукта, но и со временем ощутить его благотворное влияние на самочувствие.
Приглашайте в гости друзей и выпивайте чашку-другую этого волшебного элексира вприкуску с любимым десертом.
Думаете, чем бы украсить квартиру и заодно обогреть себя в холодные дни? Конечно же красивым ковром!
Только взгляните, как данное изделие преображает гостиную в классическом стиле, представленную на фото. Традиционный ковер с изящным рисунком создает по-настоящему домашнюю обстановку, уютную и семейную. Так и хочется пробежаться босиком по его мягкому ворсу, чтобы ощутить нежное щекотание приятной текстуры.
Ковры, подобно пледам, бывают натурального и искуственного происхождения. Шерстяные модели – самые дорогие и теплые, а нейлоновые – практичные и доступные. Также встречаются образцы из хлопка, полиэстера, бамбука, кожи и других материалов.
Выбирая ковер для своей квартиры, продумайте его дизайн. Он должен не только вписаться в стилистику комнаты, но и стать ее выразительным акцентом. Размещайте ковер в центре помещения, ведь это не только функциональный предмет, но и красивый элемент декора.
Шерсть овцы во все времена высоко ценилась любителями роскоши и настоящими эстетами. Этот аксессуар способен украсить любое помещение, придав ему уютный и комфортабельный вид.
Отличительной особенностью овечьей шерсти является ее нежнейшая структура, благодаря которой она надежно сохранит тепло в любые морозы. Данный материал широко применяется в производстве различных товаров, поэтому отыскать ее на прилавках можно в виде одеял, пледов, предметов одежды или же декоративных украшений.
Но если вы мечтаете о шикарной овечьей шкуре, то последняя также продается. Ее используют в виде коврика или стильной накидки на мебель. Кресло-качалка у камина с подобным зимним аксессуаром станет вашим любимым местом отдыха и релаксации. Отлично смотрится названная вещица и в молодежном интерьере, что удачно продемонстрировано на фото.
Современные дизайнеры часто используют теплую гамму цветов для создания универсальных и стильных интерьеров. К названной группе относятся все оттенки коричневого тона, желтый, оранжевый, бордовый, горчичный, оливковый и серый. Названная палитра должна быть приглушенной и спокойной, ведь слишком яркие или блестящие цвета выглядят прохладно.
Указанная гамма отлично сочетается между собой, она нравится практически всем и действительно наполняет пространство теплыми флюидами. Особенно удачно создавать такие яркие акценты с помощью мягкой мебели с натуральной обивкой – плотный текстиль согреет вас дополнительно.
Подчеркнуть специфику данной палитры в интерьере можно, используя грамотное освещение. Пусть оно будет рассеянным и неярким, чтобы дополнять мягкий характер пространства.