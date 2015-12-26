Согреваемся в зимний период

Когда кто-то произносит словосочетание домашний уют , большинство из нас представляет себя на мягком диване, укутанным в плед. Действительно, этот аксессуар вызывает исключительно приятные ассоциации, связанные с домом, родными людьми и неспешными задушевными беседами долгими зимними вечерами. В чем же секрет популярности данного изделия на протяжении вот уже стольких лет?

Качественный плед сочетает в себе сразу несколько преимуществ. Он приятный на ощупь, теплый и невероятно уютный. Этот аксессуар особенно востребован в холодное время года, но и летом пригодится, чтобы не мерзнуть во время утренней рыбалки или просто отдыха на природе.

Сегодня пледы представлены в разных дизайнерских исполнениях, а также с различным составом. Условно их можно разделить на две группы – изделия из натурального сырья и синтетического.

Естественно, наиболее ценными и теплыми являются модели из природных составляющих, таких как шерсть различных животных или хлопок. В дополнение к вышеназванным функциям, подобные пледы оказывают оздоровительный и даже лечебный эффект на здоровье человека. Издавна такими свойствами славятся образцы из верблюжьей и овечьей шерсти, а также козьего пуха.

Искусственные пледы находят своего покупателя благодаря доступной цене и яркому дизайну. Они идеально подходят для людей, склонным к различного рода аллергическим реакциям.

Такие полезные аксессуары станут замечательным подарком друзьям, знакомым и особенно – пожилым людям, которые будут вспоминать вас с благодарностью каждый раз, укутываясь теплым полотном.