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Согреваемся в зимний период

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Hot Friends – Heiße Freunde für kalte Wintertage!, Lenz & Leif Lenz & Leif Спальная комната Текстиль
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Хотим мы того или не очень – но зима ежегодно приходит в наши широты. И приходится снова и снова искать любую возможность, чтобы согреться, находясь дома. 

Те, кто возлагает все надежды на центральное отопление, может быть неприятно удивлен. Во-первых, качеством обогрева батарей, а во вторых – стоимостью названной услуги. 

Мы же предлагаем простые и действенные способы сохранения тепла благодаря использованию различных зимних аксессуаров. Они доступны каждому и, кроме такой желанной порции уюта и тепла, обязательно заставят вас лишний раз улыбнуться. 

Зима – не повод для грусти! Давайте согреваться вместе.

Вязаные аксессуары

Algodón, CM Wool CM Wool Домашнее хозяйство Текстиль
CM Wool

Algodón

CM Wool
CM Wool
CM Wool

Еще одна практичная находка для зимы – вязаные аксессуары. Они могут быть как предметами одежды, так и декоративными элементами в интерьере. Только лишь взглянув на милые вещицы, состоящие из миллиона петель, создается ощущение тепла от их нежного прикосновения.

Чтобы созданные аксессуары в полной мере оправдали ваши ожидания, используйте шерстяную пряжу и плотную вязку. Придумайте собственный дизайн рисунка или сделайте креативную надпись на готовом изделии яркими нитками контрастного оттенка – и удивите близких своими умениями. 

Плотные шторы

homify Окна и двериГардины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Вальяжно свисающие шторы из плотной ткани – это не только модный тренд в дизайне интерьера, но и практичное решение, которое сохранит тепло в вашем доме. Располагаясь в непосредственной близости от окон, они препятствуют распространению холодного воздуха в пространство квартиры, тем самым пассивно согревая ее обитателей. 

Выбирать конкретную модель штор нужно с учетом существующего характера помещения. Рекомендуем лаконичные образцы приглушенного тона, которые подойдут к любой стилистике и не утомят глаза. Очень красиво выглядят шторы, длина которых чуть больше необходимого – они слегка лежат на полу, тем самым придавая особый шарм интерьеру. 

Пушистые пледы

PRAGUE, SVAI Studio SVAI Studio ГостинаяАксессуары и декорации
SVAI Studio

PRAGUE

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

Когда кто-то произносит словосочетание домашний уют, большинство из нас представляет себя на мягком диване, укутанным в плед. Действительно, этот аксессуар вызывает исключительно приятные ассоциации, связанные с домом, родными людьми и неспешными задушевными беседами долгими зимними вечерами. В чем же секрет популярности данного изделия на протяжении вот уже стольких лет?

Качественный плед сочетает в себе сразу несколько преимуществ. Он приятный на ощупь, теплый и невероятно уютный. Этот аксессуар особенно востребован в холодное время года, но и летом пригодится, чтобы не мерзнуть во время утренней рыбалки или просто отдыха на природе. 

Сегодня пледы представлены в разных дизайнерских исполнениях, а также с различным составом. Условно их можно разделить на две группы – изделия из натурального сырья и синтетического.

Естественно, наиболее ценными и теплыми являются модели из природных составляющих, таких как шерсть различных животных или хлопок. В дополнение к вышеназванным функциям, подобные пледы оказывают оздоровительный и даже лечебный эффект на здоровье человека. Издавна такими свойствами славятся образцы из верблюжьей и овечьей шерсти, а также козьего пуха.

Искусственные пледы находят своего покупателя благодаря доступной цене и яркому дизайну. Они идеально подходят для людей, склонным к различного рода аллергическим реакциям. 

Такие полезные аксессуары станут замечательным подарком друзьям, знакомым и особенно – пожилым людям, которые будут вспоминать вас с благодарностью каждый раз, укутываясь теплым полотном. 

Больше интересной информации на данную тематику вы найдете в статье  Пледы – стиль и текстура.

Грелка

Hot Friends – Heiße Freunde für kalte Wintertage!, Lenz & Leif Lenz & Leif Спальная комната Текстиль
Lenz &amp; Leif

Lenz & Leif
Lenz &amp; Leif
Lenz & Leif

Встречайте яркий и необычный аксессуар для сохранения тепла – грелку. Она знакома каждому с детства, ведь правда? Вспомните, когда вдоволь накатавшись на санках по мокрому снегу мы подхватывали простуду, то первое, что нас ожидало дома – это теплый чай с малиной и грелка под одеялом. 

Времена меняются, а этот полезный предмет не выходит из моды. Сегодня можно встретить грелки различных модификаций, цветов и текстур, но их функции остаются неизменными – сохранить как можно больше тепла и обогреть вас. 

Приятная чашка чая

Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Гостиная в скандинавском стиле
ILKIN GURBANOV Studio

Квартира в Баку в скандинавском стиле

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Довольно банальный, но такой милый способ согреться зимой – это выпить чашечку любимого чая. После долгого рабочего дня, стрессов и торопливой поездки в транспорте, она станет той приятной мелочью, которая поднимет вам настроение и поможет ощутить, что вы, наконец-то, дома. 

Огромный ассортимент продукции в чайных отделах современных супермаркетов позволит каждому выбрать тот сорт, который близок по составу и вкусовым качествам. Черный чай, зеленый, белый или желтый – главное определиться с маркой и правильно заварить, а все остальное доверьте этому легендарному напитку. Уже доказана польза регулярных чаепитий для здоровья, поэтому вы сможете не только наслаждаться вкусом данного продукта, но и со временем ощутить его благотворное влияние на самочувствие. 

Приглашайте в гости друзей и выпивайте чашку-другую этого волшебного элексира вприкуску с любимым десертом. 

Коврик для холодных ног

Классический интерьер с элементами ориентал и красивыми десткими, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Гостиная в стиле модерн
Tatiana Zaitseva Design Studio

Классический интерьер с элементами ориентал и красивыми десткими

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Думаете, чем бы украсить квартиру и заодно обогреть себя в холодные дни? Конечно же красивым ковром!

Только взгляните, как данное изделие преображает гостиную в классическом стиле, представленную на фото. Традиционный ковер с изящным рисунком создает по-настоящему домашнюю обстановку, уютную и семейную. Так и хочется пробежаться босиком по его мягкому ворсу, чтобы ощутить нежное щекотание приятной текстуры. 

Ковры, подобно пледам, бывают натурального и искуственного происхождения. Шерстяные модели – самые дорогие и теплые, а нейлоновые – практичные и доступные. Также встречаются образцы из хлопка, полиэстера, бамбука, кожи и других материалов. 

Выбирая ковер для своей квартиры, продумайте его дизайн. Он должен не только вписаться в стилистику комнаты, но и стать ее выразительным акцентом. Размещайте ковер в центре помещения, ведь это не только функциональный предмет, но и красивый элемент декора. 

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Овечья шерсть

Voorbeelden, Retroloekie Retroloekie Гостиная в рустикальном стиле
Retroloekie

Retroloekie
Retroloekie
Retroloekie

Шерсть овцы во все времена высоко ценилась любителями роскоши и настоящими эстетами. Этот аксессуар способен украсить любое помещение, придав ему уютный и комфортабельный вид. 

Отличительной особенностью овечьей шерсти является ее нежнейшая структура, благодаря которой она надежно сохранит тепло в любые морозы. Данный материал широко применяется в производстве различных товаров, поэтому отыскать ее на прилавках можно в виде одеял, пледов, предметов одежды или же декоративных украшений. 

Но если вы мечтаете о шикарной овечьей шкуре, то последняя также продается. Ее используют в виде коврика или стильной накидки на мебель. Кресло-качалка у камина с подобным зимним аксессуаром станет вашим любимым местом отдыха и релаксации. Отлично смотрится названная вещица и в молодежном интерьере, что удачно продемонстрировано на фото. 

Теплые цвета

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Гостиные в эклектичном стиле
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Современные дизайнеры часто используют теплую гамму цветов для создания универсальных и стильных интерьеров. К названной группе относятся все оттенки коричневого тона, желтый, оранжевый, бордовый, горчичный, оливковый и серый. Названная палитра должна быть приглушенной и спокойной, ведь слишком яркие или блестящие цвета выглядят прохладно.

Указанная гамма отлично сочетается между собой, она нравится практически всем и действительно наполняет пространство теплыми флюидами. Особенно удачно создавать такие яркие акценты с помощью мягкой мебели с натуральной обивкой – плотный текстиль согреет вас дополнительно.

Подчеркнуть специфику данной палитры в интерьере можно, используя грамотное освещение. Пусть оно будет рассеянным и неярким, чтобы дополнять мягкий характер пространства.

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А как вы согреваетесь в холодное время года?

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