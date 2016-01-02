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Что нужно знать о полах с подогревом?

Перла Вереника Перла Вереника
Rustikale Travertin Noce-Fliesen, jonastone jonastone Гостиная в рустикальном стиле
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Теплый пол для российского климата – не только приятное дополнение, но зачастую и просто жизненная необходимость, даже при наличии стандартной системы отопления. Во-первых, такие решения позволяют создать равномерный  и очень уютный обогрев комнат. Во-вторых, теплый пол можно размещать точечно, создавая обогрев именно тех помещений, где этого так не хватает для комфорта. 

Что такое напольное отопление?

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Ванная комната в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

На смену традиционных настенным трубам и радиаторам отопления частенько стала приходить система обогрева помещения, расположенная в комнатах под полом. Принципиальное отличие этих систем в следующем:

- при радиаторном типе отопления в комнате поток теплого воздуха поднимается вверх и, охлаждаясь там, спускается вниз. Поэтому мы получаем в помещении перегретый воздух вверху и холодные потоки воздуха внизу, что не соответствует комфортной для человека атмосфере, ведь нет ничего хуже холодного пола под ногами, еще и в сочетании с душным воздухом над головой.

- при напольном типе отопления благодаря обширной площади обогрева и невысокой равномерной температуре теплый воздух концентрируется в нижней части комнаты, постепенно остывая вверху, что намного полезнее в целом для здоровья и для самочувствия во время пребывания в комнате. 

Плюсы и минусы напольного отопления

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Гостиная в стиле модерн Дерево
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Во-первых, при установке напольного отопления нужно учесть особенности строения и климата. Ходить по горячему полу вы не станете, что ограничивает температуру прогрева такой системы отопления. Если в комнате много наружных стен, а вы живете в зоне суровых зим, то теплый пол придется использовать только с дополнением в виде традиционного радиаторного отопления, которые можно включать в случае необходимости. 

Во-вторых, существенным минусом напольного отопления является необходимость полного демонтажа напольного покрытия для его установки и ремонта. Если радиатор вы можете сменить достаточно локально, то система напольного отопления располагается по всей площади комнаты и монтируется вместе с напольным покрытием.

Но, не смотря на это, у систем напольного отопления есть и существенные достоинства:

- равномерный нагрев помещения благодаря передачи тепловой энергии путем излучения, а не конвекцией,

- особая комфортность теплого пола в таких помещениях, как ванная комната, веранда, детская, спальня,

- экономичность,

- широкие возможности применения в современных интерьерах, эстетическая привлекательность.

Какое напольное покрытие подойдет?

Rustikale Travertin Noce-Fliesen, jonastone jonastone Гостиная в рустикальном стиле
jonastone

jonastone
jonastone
jonastone

Лучше всего для напольной системы  отопления подходят отделочные материалы, которые хорошо аккумулируют тепло, экологичны, устойчивы к воздействию теплого воздуха. Это, прежде всего, камень, керамическая или кафельная плитка, специальные виды ламината для теплого пола – более тонкие и плотные для повышения теплопроводности.

Такие материалы, как линолеум, виниловая или ПВХ плитка от воздействия горячего воздуха могут деформироваться, потерять форму и цвет.  Ковролин также не рекомендуется использовать в сочетании с системой напольного отопления, он будет плохо пропускать теплый воздух в помещение, что  препятствует эффективному обогреву. Как ни приятно пройтись по теплым доскам деревянного полка, такое покрытие есть и можно использовать, то только при комбинированной системе отопления. Паркет, доска – материал плотный и система напольного отопления не сможет прогреть все помещение.

Электрический теплый пол

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Спальня в стиле кантри
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Электрический подогрев – это теплый пол, да еще и с относительной простотой монтажа, что позволяет решать множество вопросов по улучшения условий проживания. Такую система напольного отопления часто используют для решения локальных вопросов: дополнительное  отопление комнат для создания равномерного прогрева, подогрев пола в ванной комнате, в спальне рядом с кроватью, в детской комнате в игровой зоне, на закрытом балконе в квартире, на веранде дома. 

На российском рынке сейчас активно развиваются достаточно простые виды электрического теплого пола – кабельный, кабельный на основании и пленочный инфракрасный. Инфракрасный пол отличается существенной энерго-экономичностью и  удобством монтажа без стяжки. Хотя, конечно, свои нюансы тоже присутствуют: расстилать инфракрасную пленку нужно на гладкую поверхность, чтобы избежать повреждений, обогреваемые участки пола лучше оставлять свободными, не ставить на них мебель. 

Водяное напольное отопление

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Оборудование системы водяного напольного отопления – намного более трудоемкий процесс, чем установка электрического теплого пола, но и результат тоже более основательный. Если электрические теплые полы больше подходят для локального или временного отопления, то водяная система – это уже полноценное отопление даже при условии электрической системы нагрева в котельной. Если же система водяного напольного отопления основывается на газовом нагреве котла, то такое отопление экономично при любой мощности нагрева. 

Стоимость оборудования напольного отопления

Casa RDM45, VG+VM Arquitectos VG+VM Arquitectos Гостиная в стиле модерн
VG+VM Arquitectos

VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos

Основными затратами при установки системы теплого пола являются расходы на закупку разнообразных комплектующих и монтаж оборудования. 

Цена основного оборудования для электрической системы напольного отопления находится в пределах 1000-2000 рублей в расчете на квадратный метр площади. С учетом дополнительное оборудования (термостаты, изоляция, датчики температуры) и монтажных работ итоговая стоимость электрического теплого пола в расчете на один квадратный метр составляет 1500-3000 рублей. Самым экономичным будет вариант установки инфракрасного оборудования для обогрева.

При оборудовании водяного напольного отопления стоимость комплектующих несравнимо меньше, чем монтаж системы. Но, если монтаж электрического пола достаточно прост и доступен для самостоятельного выполнения, то в случае с водным отоплением, лучше все таки не экономить и обратиться к помощи профессиональных бригад. Цена материалов для изготовления водяного напольного отопления – около 1500 рублей в пересчете на квадратный метр площади (трубы, коллектор, изоляция и стяжка пола), монтажные работы стоят также около 1500 рублей за квадратный метр площади работ, в итоге получается около 3000 рублей за квадратный метр теплого пола с водяной системой отопления.

Особенности эксплуатации системы напольного отопления

homify Стены и пол в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Установив систему теплого пола, не стоит сразу включать ее на полную мощность, начинайте с температуры около 20 градусов, плавно поднимая ее до нужного комфортного уровня, предельная температура энергоносителя – 45 градусов. Системы теплого пола обогревают помещение за счет передачи температуры напольному покрытию, которое не моментально прогревается и остывает – поэтому учитывайте эти особенности, регулируя температуру в комнате. 

Есть определенные предубеждения и опасения, можно ли использовать электрические системы отопления пола в помещениях с повышенной влажностью, требующие частой влажной уборки. Производители таких систем проводят многочисленные испытания изоляционных систем кабелей перед выпуском их в производство и заявляют о полной безопасности электрического напольного отопления при контакте с водой.

Поделки: украшения из использованных деталей
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