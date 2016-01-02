Что нужно знать о полах с подогревом?

Теплый пол для российского климата – не только приятное дополнение, но зачастую и просто жизненная необходимость, даже при наличии стандартной системы отопления. Во-первых, такие решения позволяют создать равномерный и очень уютный обогрев комнат. Во-вторых, теплый пол можно размещать точечно, создавая обогрев именно тех помещений, где этого так не хватает для комфорта.
На смену традиционных настенным трубам и радиаторам отопления частенько стала приходить система обогрева помещения, расположенная в комнатах под полом. Принципиальное отличие этих систем в следующем:
- при радиаторном типе отопления в комнате поток теплого воздуха поднимается вверх и, охлаждаясь там, спускается вниз. Поэтому мы получаем в помещении перегретый воздух вверху и холодные потоки воздуха внизу, что не соответствует комфортной для человека атмосфере, ведь нет ничего хуже холодного пола под ногами, еще и в сочетании с душным воздухом над головой.
- при напольном типе отопления благодаря обширной площади обогрева и невысокой равномерной температуре теплый воздух концентрируется в нижней части комнаты, постепенно остывая вверху, что намного полезнее в целом для здоровья и для самочувствия во время пребывания в комнате.
Во-первых, при установке напольного отопления нужно учесть особенности строения и климата. Ходить по горячему полу вы не станете, что ограничивает температуру прогрева такой системы отопления. Если в комнате много наружных стен, а вы живете в зоне суровых зим, то теплый пол придется использовать только с дополнением в виде традиционного радиаторного отопления, которые можно включать в случае необходимости.
Во-вторых, существенным минусом напольного отопления является необходимость полного демонтажа напольного покрытия для его установки и ремонта. Если радиатор вы можете сменить достаточно локально, то система напольного отопления располагается по всей площади комнаты и монтируется вместе с напольным покрытием.
Но, не смотря на это, у систем напольного отопления есть и существенные достоинства:
- равномерный нагрев помещения благодаря передачи тепловой энергии путем излучения, а не конвекцией,
- особая комфортность теплого пола в таких помещениях, как ванная комната, веранда, детская, спальня,
- экономичность,
- широкие возможности применения в современных интерьерах, эстетическая привлекательность.
Лучше всего для напольной системы отопления подходят отделочные материалы, которые хорошо аккумулируют тепло, экологичны, устойчивы к воздействию теплого воздуха. Это, прежде всего, камень, керамическая или кафельная плитка, специальные виды ламината для теплого пола – более тонкие и плотные для повышения теплопроводности.
Такие материалы, как линолеум, виниловая или ПВХ плитка от воздействия горячего воздуха могут деформироваться, потерять форму и цвет. Ковролин также не рекомендуется использовать в сочетании с системой напольного отопления, он будет плохо пропускать теплый воздух в помещение, что препятствует эффективному обогреву. Как ни приятно пройтись по теплым доскам деревянного полка, такое покрытие есть и можно использовать, то только при комбинированной системе отопления. Паркет, доска – материал плотный и система напольного отопления не сможет прогреть все помещение.
Электрический подогрев – это теплый пол, да еще и с относительной простотой монтажа, что позволяет решать множество вопросов по улучшения условий проживания. Такую система напольного отопления часто используют для решения локальных вопросов: дополнительное отопление комнат для создания равномерного прогрева, подогрев пола в ванной комнате, в спальне рядом с кроватью, в детской комнате в игровой зоне, на закрытом балконе в квартире, на веранде дома.
На российском рынке сейчас активно развиваются достаточно простые виды электрического теплого пола – кабельный, кабельный на основании и пленочный инфракрасный. Инфракрасный пол отличается существенной энерго-экономичностью и удобством монтажа без стяжки. Хотя, конечно, свои нюансы тоже присутствуют: расстилать инфракрасную пленку нужно на гладкую поверхность, чтобы избежать повреждений, обогреваемые участки пола лучше оставлять свободными, не ставить на них мебель.
Оборудование системы водяного напольного отопления – намного более трудоемкий процесс, чем установка электрического теплого пола, но и результат тоже более основательный. Если электрические теплые полы больше подходят для локального или временного отопления, то водяная система – это уже полноценное отопление даже при условии электрической системы нагрева в котельной. Если же система водяного напольного отопления основывается на газовом нагреве котла, то такое отопление экономично при любой мощности нагрева.
Основными затратами при установки системы теплого пола являются расходы на закупку разнообразных комплектующих и монтаж оборудования.
Цена основного оборудования для электрической системы напольного отопления находится в пределах 1000-2000 рублей в расчете на квадратный метр площади. С учетом дополнительное оборудования (термостаты, изоляция, датчики температуры) и монтажных работ итоговая стоимость электрического теплого пола в расчете на один квадратный метр составляет 1500-3000 рублей. Самым экономичным будет вариант установки инфракрасного оборудования для обогрева.
При оборудовании водяного напольного отопления стоимость комплектующих несравнимо меньше, чем монтаж системы. Но, если монтаж электрического пола достаточно прост и доступен для самостоятельного выполнения, то в случае с водным отоплением, лучше все таки не экономить и обратиться к помощи профессиональных бригад. Цена материалов для изготовления водяного напольного отопления – около 1500 рублей в пересчете на квадратный метр площади (трубы, коллектор, изоляция и стяжка пола), монтажные работы стоят также около 1500 рублей за квадратный метр площади работ, в итоге получается около 3000 рублей за квадратный метр теплого пола с водяной системой отопления.
Установив систему теплого пола, не стоит сразу включать ее на полную мощность, начинайте с температуры около 20 градусов, плавно поднимая ее до нужного комфортного уровня, предельная температура энергоносителя – 45 градусов. Системы теплого пола обогревают помещение за счет передачи температуры напольному покрытию, которое не моментально прогревается и остывает – поэтому учитывайте эти особенности, регулируя температуру в комнате.
Есть определенные предубеждения и опасения, можно ли использовать электрические системы отопления пола в помещениях с повышенной влажностью, требующие частой влажной уборки. Производители таких систем проводят многочисленные испытания изоляционных систем кабелей перед выпуском их в производство и заявляют о полной безопасности электрического напольного отопления при контакте с водой.