Что нужно знать о полах с подогревом?

На смену традиционных настенным трубам и радиаторам отопления частенько стала приходить система обогрева помещения, расположенная в комнатах под полом. Принципиальное отличие этих систем в следующем:

- при радиаторном типе отопления в комнате поток теплого воздуха поднимается вверх и, охлаждаясь там, спускается вниз. Поэтому мы получаем в помещении перегретый воздух вверху и холодные потоки воздуха внизу, что не соответствует комфортной для человека атмосфере, ведь нет ничего хуже холодного пола под ногами, еще и в сочетании с душным воздухом над головой.

- при напольном типе отопления благодаря обширной площади обогрева и невысокой равномерной температуре теплый воздух концентрируется в нижней части комнаты, постепенно остывая вверху, что намного полезнее в целом для здоровья и для самочувствия во время пребывания в комнате.