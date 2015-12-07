8 домов с сенсационными фасадами

Расскажите, какие фасады домов вам по душе, и мы расскажем все о вашем характере! Фасад — это лицо дома. По нему складывается основное впечатление о самой постройке, её возможном интерьере и хозяине. Именно фасад больше всего подвержен воздействию внешних факторов, таких как дождь, снег, солнце, перепад температур. Помимо декоративных функций фасад некоторых домов должен решать ряд других задач, таких как теплоизоляция, защита от негативных внешних факторов и увеличение срока его службы. Но если о практических свойствах мы уже не раз говорили, давайте насладимся эстетикой красивых стен домов.
Современное искусство характеризуется переосмыслением смысла многих вещей. Так что, если вы любите искусство и мечтаете жить без забот, то такой минималистский дизайн является наиболее приемлемым и интересным. Он точно выкрикивает, что нет в этой жизни ничего невозможного. Не стоит бояться экспериментов и экстравагантных идей в архитектуре.
Дома в калифорнийском или американском стиле являются идеальными для тех, кто обожает проводить время в кругу любимой семьи. Хозяева таких домов спокойны, аккуратны и предпочитают ужинать всегда дома. Такой фасад идеально смотрится как в городе, так и за его пределами. Практически ни один такой дом не обходится без примыкающей к нему террасе.
Старые дома в колониальном стиле имеют большие площади, которые включают в себя просторные патио, сады, многоуровневые конструкции с куполами. Фасады из камня отражают тихий и элегантный образ жизни их обладателей. Он идеально подходит и для любителей истории.
Есть люди, которые чувствуют себя комфортно, если не привлекают к себе и своей жизни излишнего внимания. Традиционность может прослеживаться не только в привычках человека, но и в месте, где он живет. Такой фасад идеально смотрится в небольших городках солнечной Италии.
Футуристическая архитектура — форма архитектуры, появившаяся в начале XX века в Италии. Она богата на различные стилевые решения, что позволяет нам называть такую архитектуру отчасти эклектичной. В футуристических проектах часто встречаются нейтральные цвета и используются яркие акценты, такие как необычные формы окон и дверных проемов, художественные работы невероятных оттенков. Яркие и светящиеся цвета применяются к предметам, разработанным с учетом принципов эргономики. Эффектные и смелые эксперименты ломают монотонность традиционного оформления и предлагают абсолютно новые идеи.
Дизайн основан на идеях традиционных домов на сваях, распространенных по всей Юго-восточной Азии. Такой творческий подход к строительству позволил сохранить контакт с природой. Деревья, посаженные по границе участка, обеспечивают конфиденциальность, безопасность и защиту от прямых солнечных лучей. Совершенно очевидно, что в таком доме живут люби, увлекающиеся культурой народов мира и любящие путешествия.
Если вы любите природу, спорт или активный отдых, наслаждаетесь ароматом кофе или луговых трав, то жизнь в таком доме подарит вам полную гармонию. Стресс городской суеты останется где-то в прошлом, а каждый день будет дарить наслаждение.
Дома-контейнеры невероятно популярны. Благодаря универсальности и недорогой стоимости, контейнеры активно используют не только в качестве жилища, но и как помещения для офисов. Благодаря недорогой стоимости, они идеально подходят молодым семьям, которые предпочитают жизнь за городом.