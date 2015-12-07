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8 домов с сенсационными фасадами

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VILLA FERCH, Müllers Büro Müllers Büro Дома в колониальном стиле
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Расскажите, какие фасады домов вам по душе, и мы расскажем все о вашем характере! Фасад — это лицо дома. По нему складывается основное впечатление о самой постройке, её возможном интерьере и хозяине. Именно фасад больше всего подвержен воздействию внешних факторов, таких как дождь, снег, солнце, перепад температур. Помимо декоративных функций фасад некоторых домов должен решать ряд других задач, таких как теплоизоляция, защита от негативных внешних факторов и увеличение срока его службы. Но если о практических свойствах мы уже не раз говорили, давайте насладимся эстетикой красивых стен домов.

1. Современный дом

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects Дома в стиле лофт
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

Современное искусство характеризуется переосмыслением смысла многих вещей. Так что, если вы любите искусство и мечтаете жить без забот, то такой минималистский дизайн является наиболее приемлемым и интересным. Он точно выкрикивает, что нет в этой жизни ничего невозможного. Не стоит бояться экспериментов и экстравагантных идей в архитектуре.

2. Американская мечта

VILLA FERCH, Müllers Büro Müllers Büro Дома в колониальном стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Дома в калифорнийском или американском стиле являются идеальными для тех, кто обожает проводить время в кругу любимой семьи. Хозяева таких домов спокойны, аккуратны и предпочитают ужинать всегда дома. Такой фасад идеально смотрится как в городе, так и за его пределами. Практически ни один такой дом не обходится без примыкающей к нему террасе.

3. Колониальная мечта

FACHADAS, AH Arquitectos Hernandez AH Arquitectos Hernandez Дома в эклектичном стиле
AH Arquitectos Hernandez

AH Arquitectos Hernandez
AH Arquitectos Hernandez
AH Arquitectos Hernandez

Старые дома в колониальном стиле имеют большие площади, которые включают в себя просторные патио, сады, многоуровневые конструкции с куполами. Фасады из камня отражают тихий и элегантный образ жизни их обладателей. Он идеально подходит и для любителей истории.

4. Традиционные фасады

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects Дома в средиземноморском стиле
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

Есть люди, которые чувствуют себя комфортно, если не привлекают к себе и своей жизни излишнего внимания. Традиционность может прослеживаться не только в привычках человека, но и в месте, где он живет. Такой фасад идеально смотрится в небольших городках солнечной Италии.

5. Футуризм

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos Дома в стиле минимализм
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Футуристическая архитектура — форма архитектуры, появившаяся в начале XX века в Италии. Она богата на различные стилевые решения, что позволяет нам называть такую архитектуру отчасти эклектичной. В футуристических проектах часто встречаются нейтральные цвета и используются яркие акценты, такие как необычные формы окон и дверных проемов, художественные работы невероятных оттенков. Яркие и светящиеся цвета применяются к предметам, разработанным с учетом принципов эргономики. Эффектные и смелые эксперименты ломают монотонность традиционного оформления и предлагают абсолютно новые идеи.

6 Вдохновение тропиками

Project in Tulum, Riviera Maya, JCandel JCandel Дома в классическом стиле
JCandel

JCandel
JCandel
JCandel

Дизайн основан на идеях традиционных домов на сваях, распространенных по всей Юго-восточной Азии. Такой творческий подход к строительству позволил сохранить контакт с природой. Деревья, посаженные по границе участка, обеспечивают конфиденциальность, безопасность и защиту от прямых солнечных лучей. Совершенно очевидно, что в таком доме живут люби, увлекающиеся культурой народов мира и любящие путешествия.

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7. Домик в деревне

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Если вы любите природу, спорт или активный отдых, наслаждаетесь ароматом кофе или луговых трав, то жизнь в таком доме подарит вам полную гармонию. Стресс городской суеты останется где-то в прошлом, а каждый день будет дарить наслаждение.

8. Эргономичные контейнеры

Loft Sustentável - Ambiente da Casa Cor SC 2015, Studium Saut Arte & Interiores Studium Saut Arte & Interiores Дома в стиле модерн
Studium Saut Arte &amp; Interiores

Studium Saut Arte & Interiores
Studium Saut Arte &amp; Interiores
Studium Saut Arte & Interiores

 Дома-контейнеры невероятно популярны. Благодаря универсальности и недорогой стоимости, контейнеры активно используют не только в качестве жилища, но и как помещения для офисов. Благодаря недорогой стоимости, они идеально подходят молодым семьям, которые предпочитают жизнь за городом.

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