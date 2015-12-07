8 домов с сенсационными фасадами

Расскажите, какие фасады домов вам по душе, и мы расскажем все о вашем характере! Фасад — это лицо дома. По нему складывается основное впечатление о самой постройке, её возможном интерьере и хозяине. Именно фасад больше всего подвержен воздействию внешних факторов, таких как дождь, снег, солнце, перепад температур. Помимо декоративных функций фасад некоторых домов должен решать ряд других задач, таких как теплоизоляция, защита от негативных внешних факторов и увеличение срока его службы. Но если о практических свойствах мы уже не раз говорили, давайте насладимся эстетикой красивых стен домов.