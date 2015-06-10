Дом, в котором тепло круглый год

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Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Деревянные дома
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В ногу с популяризацией гладких бетонных конструкций идет любовь к деревянному зодчеству  и эко-постройкам. Такой дом может стать поистине домом мечты для тех, кто любит природу, свежий воздух и пение птиц. Так, бюро дизайна и архитектуры Ольги Кулекиной «New Interior» сумело воплотить в жизнь проект необычайно уютного загородного дома для семьи, которая предпочла спокойствие и тишину шумной и бурлящей событиям городской жизни.

Черты скандинавского стиля и особенности дерева

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Деревянные дома
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Дом Honka воплощает в себе все черты скандинавского стиля, важным свойством которого является возможность максимального сохранения тепла, а также проводимость света. Еще одной важной характерной особенностью является способность к поглощению влаги – волокнистая структура древесины позволяет дому дышать, поэтому в нем никогда не будет слишком влажно или сухо. Обычно неприятные ароматы также не свойственны постройкам из натурального дерева.

Экологичность деревянных построек

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Деревянные дома
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Honka – один из лучших производителей деревянных домов, которые пользуются большой популярностью в первую очередь благодаря экологичности. Сложно говорить о стоимости возведения такого дома, однако, стоит знать, что древесина – один из ценнейших материалов в строительстве, отличающийся от всех остальных еще и доступностью.

Холл и прихожая

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Прихожая встречает нас большим встроенным шкафом с раздвижными дверями, которые украшены зеркальными вставками – решение, помогающее зрительно расширить границы помещения. Украшающий пол ковер из плитки с простым цветочным рисунком приглашает гостей пройти в следующее помещение.

Какие стили подходят для оформления интерьера дома?

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Спальня в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

В интерьере дома Honka наилучшим образом смотрятся такие стили, как прованс, кантри или рустика. Важно, чтобы было ощущение стабильности, уверенности, уюта и благополучия.

Решения для хранения

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Спальня в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Все шкафы в доме – встроенные и оборудованы раздвижной системой дверей. Такие шкафы купе являются одним из самых популярных видов мебели для дома. Они весьма функциональны и позволяют вмещать множество вещей стандартных и нестандартных размеров.

Зима или лето?

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Honka предназначен для летнего и для зимнего проживания. При работе над интерьером, специалисты сделали упор на использование самых качественных материалов, которые вместе создают идеальную основу для жизни в деревянном доме.

Нужна помощь с проектом дома?
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Отопление и камин

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Гостиная в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Ни один настоящий загородный дом не обходится без камина, хотя отопление этого дома также обеспечивают и радиаторы. Отделка дымохода – штукатурка светлого цвета, которая выгодно сочетается с деревом. Серый натуральный мрамор подчеркивает оттенок паркета.

Лестница

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Лестница сочетается по цвету с паркетом. Ограждение в виде точеных балясин без излишеств прекрасно вписывается в загородный интерьер. Сама лестничная конструкция максимально рациональна и практична. Здесь главенствует удобство.

Кухня

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Кухня в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Совершенно очевидно, что особое внимание в этом доме было уделено кухонному пространству П-образной формы. Кухня подчеркивает достоинства интерьера загородного дома. Наличие супер-современного холодильника, а также встроенной техники не раздражает глаз, а, напротив, смотрится совершенно гармонично.

Изюминка в оформлении кухни

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Кухня в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Стены украшает красивая плитка – имитация средневековых изразцов, которые привносят в интерьер сочные радостные цвета и южный характер гостеприимной Италии.

Санузел

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Ванная комната в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Тема средиземноморского стиля встречается также и в помещениях ванных комнат. Небольшая плитка— классическое покрытие пола и иногда стен в средиземноморских домах. Самыми популярными оттенками являются естественные оттенки региона: баклажановый, изумрудно-зеленый, синий, желтый, оливковый, а также терракотовый.

Сауна или баня?

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Спа в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Какой финский дом без собственного spa, то есть сауны? Однако изюминкой нашей сегодняшней прогулки является… турецкая баня! Интерьер этого уютного помещения представляет собой воплощение современного представления о том, как должен выглядеть настоящий хамам. 

Прогулки по дому продолжаются…

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Ванная комната в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Предлагаем вам самостоятельно прогуляться по оставшейся части дома, чтобы увидеть собственными глазами интерьеры двух других ванных комнат, спальню хозяев, веранду, а также решения для подсобных помещений.

Варианты отделки балкона своими руками
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