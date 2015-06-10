Дом, в котором тепло круглый год

В ногу с популяризацией гладких бетонных конструкций идет любовь к деревянному зодчеству и эко-постройкам. Такой дом может стать поистине домом мечты для тех, кто любит природу, свежий воздух и пение птиц. Так, бюро дизайна и архитектуры Ольги Кулекиной «New Interior» сумело воплотить в жизнь проект необычайно уютного загородного дома для семьи, которая предпочла спокойствие и тишину шумной и бурлящей событиям городской жизни.
Дом Honka воплощает в себе все черты скандинавского стиля, важным свойством которого является возможность максимального сохранения тепла, а также проводимость света. Еще одной важной характерной особенностью является способность к поглощению влаги – волокнистая структура древесины позволяет дому дышать, поэтому в нем никогда не будет слишком влажно или сухо. Обычно неприятные ароматы также не свойственны постройкам из натурального дерева.
Honka – один из лучших производителей деревянных домов, которые пользуются большой популярностью в первую очередь благодаря экологичности. Сложно говорить о стоимости возведения такого дома, однако, стоит знать, что древесина – один из ценнейших материалов в строительстве, отличающийся от всех остальных еще и доступностью.
Прихожая встречает нас большим встроенным шкафом с раздвижными дверями, которые украшены зеркальными вставками – решение, помогающее зрительно расширить границы помещения. Украшающий пол ковер из плитки с простым цветочным рисунком приглашает гостей пройти в следующее помещение.
В интерьере дома Honka наилучшим образом смотрятся такие стили, как прованс, кантри или рустика. Важно, чтобы было ощущение стабильности, уверенности, уюта и благополучия.
Все шкафы в доме – встроенные и оборудованы раздвижной системой дверей. Такие шкафы купе являются одним из самых популярных видов мебели для дома. Они весьма функциональны и позволяют вмещать множество вещей стандартных и нестандартных размеров.
Honka предназначен для летнего и для зимнего проживания. При работе над интерьером, специалисты сделали упор на использование самых качественных материалов, которые вместе создают идеальную основу для жизни в деревянном доме.
Ни один настоящий загородный дом не обходится без камина, хотя отопление этого дома также обеспечивают и радиаторы. Отделка дымохода – штукатурка светлого цвета, которая выгодно сочетается с деревом. Серый натуральный мрамор подчеркивает оттенок паркета.
Лестница сочетается по цвету с паркетом. Ограждение в виде точеных балясин без излишеств прекрасно вписывается в загородный интерьер. Сама лестничная конструкция максимально рациональна и практична. Здесь главенствует удобство.
Совершенно очевидно, что особое внимание в этом доме было уделено кухонному пространству П-образной формы. Кухня подчеркивает достоинства интерьера загородного дома. Наличие супер-современного холодильника, а также встроенной техники не раздражает глаз, а, напротив, смотрится совершенно гармонично.
Стены украшает красивая плитка – имитация средневековых изразцов, которые привносят в интерьер сочные радостные цвета и южный характер гостеприимной Италии.
Тема средиземноморского стиля встречается также и в помещениях ванных комнат. Небольшая плитка— классическое покрытие пола и иногда стен в средиземноморских домах. Самыми популярными оттенками являются естественные оттенки региона: баклажановый, изумрудно-зеленый, синий, желтый, оливковый, а также терракотовый.
Какой финский дом без собственного spa, то есть сауны? Однако изюминкой нашей сегодняшней прогулки является… турецкая баня! Интерьер этого уютного помещения представляет собой воплощение современного представления о том, как должен выглядеть настоящий хамам.