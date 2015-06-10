Дом, в котором тепло круглый год

Дом Honka воплощает в себе все черты скандинавского стиля, важным свойством которого является возможность максимального сохранения тепла, а также проводимость света. Еще одной важной характерной особенностью является способность к поглощению влаги – волокнистая структура древесины позволяет дому дышать, поэтому в нем никогда не будет слишком влажно или сухо. Обычно неприятные ароматы также не свойственны постройкам из натурального дерева.