6 простых шагов к созданию экологически ориентированного дома

Сегодня вопросы экологии являются актуальными как никогда, приобретая поистине глобальные масштабы. Каждый человек в любом уголке мира старается экономить природные ресурсы всеми доступными методами.
Данная проблематика не могла оставить в стороне и жилищную сферу. Ныне очень популярны так называемые экодома, то есть экологически ориентированные. В процессе эксплуатации такие сооружения позволяют достигнуть значительной экономии различных ресурсов, включая тепло, воду, электричество.
Чтобы превратить свой дом в энергосберегающий, нужно окружить себя экономными устройствами, натуральными материалами, а также изменить некоторые привычки. Если разумную экономию сделать своим повседневным правилом, можно заметить ощутимый результат спустя довольно короткое время. Вы не только сократите свои расходы на содержание дома, но и присоединитесь к защитникам окружающей среды.
Предлагаем начать с шести простых шагов, которые помогут сделать ваш дом экологически ориентированным.
Для того, чтобы рационально выстроить освещение в собственном доме, рекомендуем делать упор на отдельных зонах. После того, как в каждой комнате удастся зонировать пространство, сразу вырисуется картина практичного размещения светильников. Такой подход, с одной стороны, позволит максимально наполнить ярким светом необходимые участки, а с другой – станет одним из методов экономии электричества. Находясь в комнате, вам не придется зажигать основной свет, а можно будет подсветить необходимую зону локально.
Большое значение для экодома имеет тип используемых светильников. Конечно же, рекомендованы наиболее энергосберегающие модели, например – светодиодные. Запомните, что традиционные лампы накаливания, к которым мы так привыкли – это прошлый век, ведь львиную долю потребляемой энергии они тратят не на освещение, а на нагревание.
Использование подвесных светильников на длинном основании позволит вам устанавливать в них лампы минимальной мощности, ведь прямой свет не будет рассеиваться на расстоянии, а попадет точно на нужный объект.
Дополнительно сэкономить средства помогут большие окна. Они служат источником естественного света, поэтому не спешите их завешивать темными гардинами.
Всем известно, что запасы пресной воды на планете ограничены, а масштабы ее потребления возрастают немыслимыми темпами. Вот почему бережное потребление этого ресурса должно стать нормой для каждого сознательного человека.
Находясь дома, вы можете сократить потребление воды безо всякого ущерба и дискомфорта для себя. Вот несколько простых правил, следуя которым вы будете удивлены, обнаружив в конце месяца серьезную экономию.
1. Закрывайте кран, пока вы чистите зубы, бреетесь или мылитесь. Во время этих процедур огромное количество воды затрачивается абсолютно напрасно.
2. Установите смесисители с низким расходом воды. Они имеют больше отверстий, в результате чего вода вытекает в меньшем количестве без потери качества струи.
3. Выбирайте качественную сантехнику и комплектующие, чтобы исключить возможные протекания. Если же вы обнаружили что-то подобное – немедленно устраняйте неполадку.
4. Используйте горячую воду только по необходимости, а в основном – холодную. Помните, что для нагрева нужна энергия, которую следует беречь.
5. Для мытья фруктов, овощей или ягод используйте не текущую воду, а предварительно набранную в раковину.
6. После еды старайтесь мыть посуду всю сразу, а не каждый предмет по отдельности.
7. Если у вас есть посудомоечная машина – используйте ее только при необходимости, а когда посуды мало – лучше предпочесть раковину.
8. Старайтесь мыть посуду в холодной воде, чтобы экономить горячую. Для эффективности такого подхода применяйте специальные чистящие средства, которые обеспечат безупречный результат при низких температурах.
Поскольку климат в нашей стране весьма изменчив и вслед за теплыми деньками обязательно последует зима, нужно заранее позаботиться о качественной теплоизоляции дома. Она может быть внутренней и внешней, а некоторые совмещают два названных подхода.
При выборе изоляционных материалов нужно изучить их состав и происхождение, а также проверить все необходимые сертификаты качества. В этом вопросе не может быть компромиссов, поскольку изоляция должна быть долговечной, надежной и безопасной для здоровья.
Материалы, которые наилучшим образом зарекомендовали себя в данной сфере – это минеральная вата, пенопласт, газобетон и пеноизол. Доверять проведение работ по утеплению стоит только высококвалифицированным специалистам, которые имеют соответсвующий опыт и подскажут вам дельным советом.
Для экодома изначально нужно подобрать оптимальную квадратуру, чтобы в холодную пору не пришлось отапливать лишние метры. Также рекомендуем отказаться от панорамных окон, которые станут источником холодного воздуха. Эффективные способы сохранения тепла в доме описаны в Книге идей
Как сэкономить на отоплении: секреты и хитрости.
Что касается мебели, то лучше остановить свой выбор на практичных моделях из натуральных материалов. Для экологически ориентированного дома идеально подойдут предметы из натурального дерева и стекла.
Мягкая мебель должна иметь приятную на ощупь обивку из теплого текстиля. Подобные предметы не только отлично смотрятся в интерьере, но и создают уютную атмосферу в доме.
Стиль минимализм является наиболее предпочтительным для экодомов. Он позволит использовать немного мебели и ограничится только необходимым.
Вы задумывались когда-то, сколько электроэнергии потребляет техника в вашем доме? Узнав реальную цифру, вы будете неприятно удивлены. Уменьшить данный показатель – это важная задача в экологичном доме.
Сперва устройте ревизию на кухне, где скопление разнообразной техники максимальное. Убедитесь, что холодильник, который находится в рабочем состоянии круглосуточно, соответствует наивысшему классу энергоэффективности –
А++. В идеале, вся кухонная техника должна быть современной и иметь экономные режимы работы. В любом случае, пользуйтесь устройствами исключительно по мере надобности.
В ванной есть еще один источник регулярных затрат электричества и воды – стиральная машина. Безусловно, это важная вещь в доме и мы не предлагаем от нее отказываться. Но усвоить секреты экономии при работе с ней все же стоит.
1. Выбирайте стиральную машину с большой загрузкой и классом энергопотребления А++.
2. Установите себе оптимальную периодичность стирки – это должно быть не слишком часто, а по мере скопления вещей для полной загрузки.
3. Приучайте себя и всех членов семьи к аккуратности, чтобы одежда реже загрязнялась.
4. Используйте для стирки экологичные порошки, которые не вызывают аллергии и позволяют обойтись без дополнительного полоскания.
Современные дизайнеры часто используют краску для всевозможных интерьерных работ. Это и понятно, ведь с ее помощью можно сделать практически любую поверхность презентабельной.
Но известно ли вам, что тип краски может негативно повлиять на здоровье и окружающую среду? Вот почему в экологичных домах лучше применять названные вещества нового поколения. Это так называемые экокраски.
Они отличаются безопасным составом и производятся преимущественно или полностью из компонентов природного происхождения. Особенно такие краски рекомендованы для тех домов, где проживают дети и люди, склонные к аллергиям.