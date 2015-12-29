6 простых шагов к созданию экологически ориентированного дома

Сегодня вопросы экологии являются актуальными как никогда, приобретая поистине глобальные масштабы. Каждый человек в любом уголке мира старается экономить природные ресурсы всеми доступными методами.

Данная проблематика не могла оставить в стороне и жилищную сферу. Ныне очень популярны так называемые экодома, то есть экологически ориентированные. В процессе эксплуатации такие сооружения позволяют достигнуть значительной экономии различных ресурсов, включая тепло, воду, электричество.

Чтобы превратить свой дом в энергосберегающий, нужно окружить себя экономными устройствами, натуральными материалами, а также изменить некоторые привычки. Если разумную экономию сделать своим повседневным правилом, можно заметить ощутимый результат спустя довольно короткое время. Вы не только сократите свои расходы на содержание дома, но и присоединитесь к защитникам окружающей среды.

Предлагаем начать с шести простых шагов, которые помогут сделать ваш дом экологически ориентированным.