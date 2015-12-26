Рекомендации перед ремонтом на кухне

Настало время перемен. Если когда-то считалось, что помещение кухни должно существовать отдельно от жилых комнат, то сейчас такие рассуждения можно оставить в далеком прошлом. Основным объяснением отдельного расположения кухонного пространства было наличие специфических ароматов во время кулинарных практик, распространение которых по всей квартире вряд ли способно доставить удовольствие все членам семьи. Однако в настоящее время технический прогресс позволяет усовершенствовать систему вытяжки, сделав её не только эффективной, но и бесшумной. К тому же, малогабаритные квартиры весьма устарели в сравнении с современными постройками, что не всегда устраивает их владельцев. Так или иначе, но многие кухонные помещения нуждаются в обновлении и перепланировке.
Перед приобретением кухонного гарнитура или началом ремонтных работ попробуйте не просто представить обновленное помещение, а начните проектировать его непосредственно на компьютере. Для этого вам необходимо знать все параметры помещения, а в остальном — программа сама подскажет. Так, например, вам проще будет подсчитать необходимое количество строительных материалов и метраж проводов и кабелей.
Стоит заранее позаботиться о выборе бригады, которая возьмется за выполнение работ. Изучите предложения на рынке, отзывы клиентов, расспросите своих коллег и знакомых. Лучше всего, если вам позволят посмотреть завершенные проекты. Не прельщайтесь обещаниям сделать все в короткие сроки. Как правило, быстро не значит качественно, а от непредвиденных ситуаций (например, отсутствие плитки на складе) никто не застрахован.
Специалисты должны помочь вам собрать всю кухонную утварь в коробки. Пронумеруйте их или подпишите. Освободив помещение от посуды и мебели, не поленитесь как следует защитить примыкающие к кухне комнаты от пыли. Вам поможет скотч и пленка. Закрывайте все межкомнатные двери, будьте готовы к тому, что пыль все равно просочится, но чем меньше её будет в жилом пространстве, тем проще и быстрее получится все отмыть.
Составьте список утвари, которую придется заменить или приобрести. Соковыжималка, микроволновая печь, блендер, мясорубка — это поможет вам подсчитать количество необходимых источников питания возле рабочей поверхности, количество шкафчиков для хранения и полок. Упорядоченность и удобство — вот, что должно символизировать успех задуманного ремонта.
Пол на кухне может продолжать тему гостиной или же выполнять функцию зонирования. Паркет хорошо сочетается с деревянной мебелью. Выбор материала чрезвычайно широк: от дуба и бука до экзотических бамбука и венге. Такая древесина обладает высокой плотностью и лучше подходит для кухни. В мире керамики сегодня есть все — от строгих геометрических рисунков до подражания мрамору и граниту. Что бы вы не выбрали, идеальный кухонный пол должен служить долго, не бояться ни влаги, ни случайных царапин
Если завтрак в вашей семье не является особенным ритуалом, то стоит подумать об альтернативе пространству столовой. Утренние часы вряд ли подходят под определение времени в кругу семьи, поэтому этот прием пищи чаще всего осуществляется быстрее, чем ужин. Для завтрака или быстрого обеда подойдет бар, небольшой отдельно стоящий стол или кухонный остров. Позаботьтесь о собственном комфорте и времени.
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