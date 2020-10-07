Собственный бассейн на участке – не об этом ли мечтает каждый владелец? Еще несколько лет назад частный бассейн был недостижимой целью для многих. Сегодня возведение собственного искусственного водоема стало вполне возможным для людей разного достатка. Итак, сколько стоит построить бассейн на участке? Стоимость зависит от вида бассейна, его размера и строительных материалов, выбранных для постройки и отделки. Рассмотрим стоимость каждой составляющей отдельно и, исходя из этих данных, вы сможете понять сколько приблизительно будет стоить строительство бассейна у себя на участке.
Сборно-разборные бассейны. Наиболее простыми в установке и использовании являются сборно-разборные бассейны. Цены на такие бассейны колеблются в диапазоне от 5 до 150 тысяч – в зависимости от отделки и размера бассейна. Все, что требуется – продумать, где именно расположить большой по размерам бассейн (нужна только ровная поверхность), как его наполнять и где хранить опустошенную и сложенную на зиму конструкцию.
Стационарные бассейны.Стационарный бассейн может быть сделан из полипропилена, композитных материалов или бетона. Стоимость стационарного бассейна значительно выше стоимости сборного или каркасного бассейна. Начинаясь от 500-600 тысяч, она может достигать какого угодно максимального значения.
Сборно-разборные (каркасные). Состоят из стального листа, отделанного изнутри ПВХ-пленкой, сваренного по форме чаши, тента для накрывания и фильтра для воды. Легко монтируются, не требуют подготовки площадки, главное – чтобы лист стенки бассейна не вышел из направляющих (для этого нужна лишь ровная поверхность).
Железобетонные. Для них надо рыть котлован, предварительно проведя геодезические работы, делать подушку из песка, защитную песочно-цементную стяжку, создавать форму с железными конструкциями, опалубкой, гидроизоляцией и прочими сложностями серьезного строительства, и заливать бетонную чашу. Потом делать внутреннюю гидроизоляцию, установку закладных элементов, отделку. Все это долго (ок. 4 месяцев) и дорого, но красиво и долговечно. Цена: строительство, изоляция и отделка – 43 000$, монтаж от 16 000$, оборудование, освещение, фильтрация – 30 000$. Аттракционы, гидромассаж – от 10 000 $.
Композитные. Готовая чаша, выполненная наслаиванием на матрицу высокопрочного стекловолокна и эпоксидки. Конструкции поставляются уже с внутренней отделкой полимерными составами с керамической крошкой и акриловыми наполнителями. Бывают цельные и разборные. Если установка будет на улице, обязательно оборудовать гидростатическими клапанами, чтобы грунтовые воды не вытолкнули чашу. Стоят от 6 500$.
Полипропиленовые. Легкие пластиковые бассейны. Устойчивы к перепадам температур, легко монтируются, могут быть любой формы и размера. Из стационарных – самые дешевые, у российских производителей цена 870-3 000$.
Все бассейны делятся еще на 2 типа: переливные (вода вровень с полом, стекает в решетки) и скиммерные (уровень воды ниже бортов, вода забирается через скиммеры). Первые дороже, так как требуются переливные лотки, донные форсунки, компенсационная емкость и сложные манипуляции. Вторые дешевле, для них нужны лишь скиммеры и канализация. Однако переливные бассейны смотрятся солидней.
Самые красивые, долговечные и прочные материалы – это мозаика и плитка. Но отделывают бассейны также ПВХ-пленкой, керамогранитом, натуральным и искусственным камнем.
Композитные и полипропиленовые бассейны ничем не отделывают, а вот железобетонная чаша практически всегда имеет декор, который одновременно служит и защитой. Средние сроки выполнения отделочных работ – от 7 до 30 дней. Стоимость зависит от выбранного материала, формы бассейна и сложности декоративного рисунка:
Отделка (облицовка) ванны ПВХ пленкой (работы с отделочным материалом) – от 650 р. за 1 м. кв. Облицовка чаши из бетона (отделка бассейнов) стеклянной мозаикой с использованием двухкомпонентного клея и затирки – от 650 р. за 1 м. кв. Строительные работы по отделке (облицовке) поверхностей плиткой, также с применением клея и затирки – от 800 р. за 1 м. кв. Мозаичные панно – оцениваются отдельно в зависимости от размеров и сложности выполнения работ – от 1 500 р. за м. кв.
На стоимость чаши влияет выбор ее формы. Чем сложнее форма, тем выше стоит бассейн.
Цена бетонной чаши в 26 кубов составляет приблизительно в 380000 рублей. Композитная чаша такого же объема стоит 400000 рублей, а чаша из полипропилена — 290000 рублей.
При расчете цены имеет значение не только длина, но и глубина бассейна. Чем глубже бассейн, тем больше его стоимость – придется укреплять стены. Однако чем больше квадратных метров в бассейне, тем больше скидка на работу. Окончательная цена будет меньше ожидаемой.
Форма бассейна также имеет большое значение при формировании стоимости работ. Чем сложнее форма – ступеньки, выемки, сочетание прямых углов и полукруглых очертаний – тем больше стоимость работ. Очертания бассейна одного вида – овал, круг или прямоугольник – стоят меньше, чем совмещенная форма.
Оборудование. Для отопления понадобится котел (200 -1 300$) или электронагреватель (360-500$), плюс различные датчики давления, потока, перегрева (50-170$ за шт). Также нужны фильтр и насос, иногда это один девайс (370-1850$). Цена всего комплекта будет зависеть от размера бассейна и класса оборудования: китайское 550-1 500$, испанское 2 000-20 000$, немецкое и швейцарское от 10 000$. Системы управления бассейнами стоят от 160 до 2 000$.
Отдельной статьей расхода идут дополнительные возможности при строительстве бассейна: это не только фильтр и джакузи, но и освещение, искусственные фонтаны, специфические декорации, искусственные гроты и водные горки разного типа и масштаба.
Украсить зону отдыха может искусственный водопад. В зависимости от размера он будет стоить от 30000 до 400000 руб. Укрыть бассейн павильоном можно за сумму от 260000 до 900000 руб. Сделать красивую внутреннюю подсветку бассейна можно галогеновыми или светодиодными прожекторами. Один прожектор стоит от 3000 до 4000 руб.
Способ обеззараживания воды влияет на цену обслуживания: хлор 100$ в месяц (на небольшой бассейн), жидкий кислород 170$, ионы серебра от 230$ в жидком виде или в виде аппарата SilverBox, цена на который зависит от комплектации и может достигать 1480$. Лучше совмещать химическую и механическую очистку воды с помощью фильтров. Раз в неделю желательно проверять работу всех механизмов и герметичность соединений.
Главное – помните, что проектирование и строительство бассейнов требует опыта и знаний многих специалистов: проектировщиков, архитекторов, гидротехников, геодезистов, химиков. А еще ваш бассейн должен быть безопасным. Поэтому для постройки такого сложного гидротехнического сооружения обращайтесь только в солидную компанию с настоящими профессионалами
на борту.
Строительство и оборудование – это еще не все. Бассейн, как капризный ребенок, требует к себе пристального внимания. Совсем не важно огромный ли он или небольшой – любому бассейну нужен регулярный уход. Несомненно, владелец может следить за чистотой бассейна сам, но работы по чистке и проверке оборудования лучше доверять профессионалам. Что же включает в себя содержание бассейна и его проверка? Список не маленький – это и контроль за состоянием воды, оно должно быть идеальным, чтобы не стать прибежищем микробов, и периодические технические проверки гидравлики, электрики, фильтров, протечек, и, конечно, чистка чаши бассейна. Дно обрабатывается специальными средствами, что препятствуют появлению водорослей, микробов, цветению воды. В тщательной проверке нуждаются и фильтры, которые работают на износ и требуют регулярной смены, без них вода сразу же превратиться в неопрятное болото. Проверять бассейн стоит на постоянной основе, тщательная проверка должна проводиться хотя бы раз в месяц. И не реже одного раза в год необходимо вскрывать фильтры.