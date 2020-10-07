Сколько стоит построить бассейн?

Сборно-разборные (каркасные). Состоят из стального листа, отделанного изнутри ПВХ-пленкой, сваренного по форме чаши, тента для накрывания и фильтра для воды. Легко монтируются, не требуют подготовки площадки, главное – чтобы лист стенки бассейна не вышел из направляющих (для этого нужна лишь ровная поверхность).

Железобетонные. Для них надо рыть котлован, предварительно проведя геодезические работы, делать подушку из песка, защитную песочно-цементную стяжку, создавать форму с железными конструкциями, опалубкой, гидроизоляцией и прочими сложностями серьезного строительства, и заливать бетонную чашу. Потом делать внутреннюю гидроизоляцию, установку закладных элементов, отделку. Все это долго (ок. 4 месяцев) и дорого, но красиво и долговечно. Цена: строительство, изоляция и отделка – 43 000$, монтаж от 16 000$, оборудование, освещение, фильтрация – 30 000$. Аттракционы, гидромассаж – от 10 000 $.

Композитные. Готовая чаша, выполненная наслаиванием на матрицу высокопрочного стекловолокна и эпоксидки. Конструкции поставляются уже с внутренней отделкой полимерными составами с керамической крошкой и акриловыми наполнителями. Бывают цельные и разборные. Если установка будет на улице, обязательно оборудовать гидростатическими клапанами, чтобы грунтовые воды не вытолкнули чашу. Стоят от 6 500$.

Полипропиленовые. Легкие пластиковые бассейны. Устойчивы к перепадам температур, легко монтируются, могут быть любой формы и размера. Из стационарных – самые дешевые, у российских производителей цена 870-3 000$.