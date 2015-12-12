Из старой церкви в дом мечты

Что бы вы сделали, если бы вам предложили купить старое здание церкви в живописном месте по смешной цене? Владельцы этого дома не раздумывали и заказали архитекторам из бюро Ruud Visser Architecten реконструировать его в жилой дом.

Нидерландский проект, полный обаяния западно-европейской провинции, выглядит вдохновляюще. Историческая религиозная архитектура получила новую жизнь, а семья – дом, который всем хочется сфотографировать.