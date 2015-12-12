Из старой церкви в дом мечты

Что бы вы сделали, если бы вам предложили купить старое здание церкви в живописном месте по смешной цене? Владельцы этого дома не раздумывали и заказали архитекторам из бюро Ruud Visser Architecten реконструировать его в жилой дом.
Нидерландский проект, полный обаяния западно-европейской провинции, выглядит вдохновляюще. Историческая религиозная архитектура получила новую жизнь, а семья – дом, который всем хочется сфотографировать.
Традиционная для Нидерландов форма церковного здания отлично вписалась в мировые тренды частной архитектуры. Проведя капитальный ремонт стен и кровли, авторы проекта решили остановиться на идее сплошного остекления одного из фасадов с видом на озеро.
Для создания уютного настроения дома в столь хорошо освещенном и просторном помещении были придуманы специальные жалюзи, которые управляются системой с помощью пульта и сделаны на заказ. В любой момент они могут полностью закрыть верхнюю часть остекления или же, наоборот, предоставить солнечному свету полную свободу действий.
Прогуливаясь по побережью с другой стороны озера, мы видим старое здание церкви, отражающееся в воде. Силуэт, сохраненный архитектором, выглядит очень современно и динамично на фоне соседей, хотя является одним из самых старых в европейской архитектуре.
Из-за идеи реконструировать церковь в жилое помещение архитекторы столкнулись с проблемой слишком маленькой площади здания. По плану, на первом этаже отлично умещались классические общественные зоны, но для спален и ванных комнат просто не оставалось места.
Тогда архитекторы решили построить внутри церкви буквально еще один дом – кубической формы и в стиле модерн, как и дизайн интерьера во всем новом проекте. Такое решение помогло почти в два раза увеличить полезную площадь и сделать интерьер бывшей церкви менее похожим на религиозное здание.
Рядом с панорамным остеклением и видом на озеро мы найдем удивительное место – абсолютно пустое, подходящее для подвижных игр детей, занятий спортом, йогой или тем, для чего в обычном доме просто не хватает свободного пространства.
Нестандартная прихожая, слегка смещенная в процессе перепланировки, выглядит очень интересно. Здесь же мы замечаем, что в доме оказывается три уровня, а не два, хотя последний не является приватным, а имеет кабинет с балконом и видом на озеро.
Сводчатые деревянные балки – это оригинальный элемент в церкви, который не просто пришлось учесть в новом дизайн-проекте, он стал ее изюминкой.
Дизайн интерьера в стиле модерн, как никакой другой подходит для создания явного контраста между историческим прошлым здания и современным образом жизни. Изумительный вид на небольшое озеро, который открывается из кухни, был одним из главных плюсов такой реконструкции, ведь он находится в традиционной коммуне, где просто нет места для новой постройки.
Реконструкция церкви, заброшенной из-за переезда – прекрасная возможность сохранить частичку местной архитектуры своего региона, которая без этого изменилась бы до неузнаваемости просто из-за погодных условий.
Сейчас же мы видим, как частная архитектура меняет облик каждого уголка – даже в прошлом общественных или пустых, позволяя красоте проникать в нашу жизнь в каждой мелочи.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;