Зажигайтесь: ваш персональный стиль освещения

Какой бы шикарный ремонт вы не затеяли у себя дома, без правильно подобранного освещения он будет выглядеть уныло. Чтобы понять, сколько светильников вам нужно и какой конфигурации, нужно для начала ознакомиться с ассортиментом и разновидностями современных осветительных приборов.

Продумывать ваш персональный стиль освещения мы рекомендуем еще до начала ремонтных работ, чтобы корректно провести проводку с учетом будущих потребностей. Что касается стилистики приборов, то в этом вопросе нужно отталкиваться от ваших эстетических предпочтений, а также дизайна помещения, для которого предназначен конкретный светильник. Делайте акцент на моделях с энергосберегающими характеристиками, чтобы не только наслаждаться ярким искусственным светом, но и экономить электричество.

Мы подготовили для вас краткий экскурс в мир современного освещения, магия и стиль которого сделают дизайн вашей квартиры ярким и неповторимым.