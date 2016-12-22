Зажигайтесь: ваш персональный стиль освещения

Какой бы шикарный ремонт вы не затеяли у себя дома, без правильно подобранного освещения он будет выглядеть уныло. Чтобы понять, сколько светильников вам нужно и какой конфигурации, нужно для начала ознакомиться с ассортиментом и разновидностями современных осветительных приборов.
Продумывать ваш персональный стиль освещения мы рекомендуем еще до начала ремонтных работ, чтобы корректно провести проводку с учетом будущих потребностей. Что касается стилистики приборов, то в этом вопросе нужно отталкиваться от ваших эстетических предпочтений, а также дизайна помещения, для которого предназначен конкретный светильник. Делайте акцент на моделях с энергосберегающими характеристиками, чтобы не только наслаждаться ярким искусственным светом, но и экономить электричество.
Мы подготовили для вас краткий экскурс в мир современного освещения, магия и стиль которого сделают дизайн вашей квартиры ярким и неповторимым.
Можно смело утверждать, что организация освещения – это своеобразная форма искусства, которая постоянно совершенствуется и видоизменяется. От того, насколько правильно подобран светильник и где именно установлен, зависит общее восприятие дизайна помещения.
Для начала проанализируйте каждую зону в комнате, чтобы определить необходимость в ее освещении и спланировать интенсивность последнего. Особенности дизайна, а также наличие естественных источников света, непосредственно влияют на количество требуемых приборов в комнате.
На фото вы можете увидеть, как грамотно расставлены световые акценты в небольшой гостиной. Комбинация нескольких видов освещения обеспечивает пространство мягким светом, который подчеркивает фактуру дерева в интерьере.
Выделяют естественные источники света и искусственные.
К перым относятся солнечные лучи, которые проникают в ваш дом сквозь окна. Чтобы увеличить их количество в помещении, старайтесь устанавливать оконные конструкции максимально возможного размера, в идеале – панорамного типа. С внутренней стороны рекомендуем завешивать окна чем-то легким и прозрачным, а вот массивные гардины темных оттенков лучше оставить в магазине.
Если же ваша квартира находится на темной стороне и естественного света катастрофически не хватает, тогда решением станут различные светильники. Выбирайте подходящие модели и чувствуйте себя дома уютно и комфортно.
Если говорить о разновидностях светильников, то их огромное количество. Классифицировать приборы можно сразу по нескольким параметрам:
- в зависимости от используемых ламп: светодиодные, с лампами накаливания, люминесцентные, энергосберегающие, галогенные;
- по типу размещения: припотолочные, подвесные, настенные, напольные, настольные, встроенные светильники;
- исходя из стилистики: минималистичные, традиционные, античные, модерновые, футуристичные и т.д.;
- в зависимости от типа освещения: светильники для создания прямого света, рассеянного или отраженного.
Оптимальным вариантом считается комбинация сразу нескольких моделей светильников в интерьере. На фото удачно проиллюстрирована данная идея: в комнате видим подвесную люстру, напольные торшеры и настольную лампу.
Нужно учитывать, что для некоторых комнат желателен полумрак, поэтому не стоит подбирать для них много светильников с яркими лампами. Например, в спальне достаточно будет установить источники приглушенного света на потолке, настольную лампу и бра. Полезные рекомендации по подбору последних вы найдете в Книге идей
Бра над кроватью в спальне: идеи и фото.
Чтобы интерьер выглядел целостно и гармонично, светильники должны повторять его стилистику. Исключением могут быть только новомодные дизайнерские решения, для которых характерным является подбор контрастных устройств с целью создания акцентов.
Обратите внимание, как стильные подвесные лампы на фото удачно подобраны под уютную стилистику интерьера. Приглушенный медный блеск плафонов перекликается с натуральным деревом. Низкое расположение светильников обеспечит приятную атмосферу во время застолья.
В лофтах чаще всего применяют массивные светильники, чтобы максимально наполнить яркими лучами большую площадь помещения. С данной задачей отлично могут справиться устройства прожекторного типа, которые создают мощный поток направленного света.
Также дизайнеры практикуют сочетание сразу нескольких различных модификаций осветительных приборов. На фото, помимо прожекторов, заметны подвесные люстры, напольный торшер на изогнутой ножке и удивительная конструкция у рояля. Последняя выполнена в виде серебристого подсвечника, на котором можно одновременно разместить семь свечей. Этот необычный светильник возвращает нас в давние времена, когда вечерами освещали пространство с помощью подобных аксессуаров. Такое единение современности и классики придает лофту неповторимый антураж.
Для интерьеров в стиле минимализм светильники подойдут аналогичные – небольшого размера и лаконичного дизайна. Их можно встраивать во все окружающие плоскости – потолок, стены, лестницу или пол.
Рекомендуем выбирать едва заметные конструкции, чтобы не загромождать драгоценное пространство. Например, точечные светодиодные устройства, расположенные по периметру гостиной, станут источниками мягкого света, который окутает комнату уютом и спокойствием. Они отличаются безопасностью и позволят сэкономить на электричестве.
Стремительное развитие новых технологий не могло не отразиться на освещении. Сегодня основные тенденции сводятся к тому, чтобы источники света были экономными, практичными и необычными.
В моде приглушенное освещение, которое может переходить в более яркое исключительно там, где это необходимо. Причем, для этого совсем необязательно куда-то идти, чтобы изменить режим – это можно сделать, хлопнув в ладоши или сказав нужное слово. Интеллектуальные системы способны программировать самые разнообразные команды и выполнять их по первому требованию хозяина.
Практичность современных светильников заключается в их многофункциональности. К примеру, модель на фото – это одновременно и полка для книг, и стильное устройство с яркими лампами.
Также сегодня активно применяют подсветку отдельных предметов в интерьере – ниш, стеллажей, мебели. Такой свет не только выделит конкретный объект, но и, отражаясь от него, наполнит пространство рассеянными лучами.
Еще один пример модной подсветки – неоновые надписи на стенах. Они позволят вам реализовать свою творческую сторону, ведь написать можно что угодно. Более того, послание может быть любого цвета, поскольку палитра неона включает множество оттенков.
С помощью подобных решений любую комнату легко сделать современной, даже если ее интерьер очень скромный. Будьте уверены, что все гости обратят свои взгляды в сторону надписи и не заметят ничего вокруг.
Такая подсветка особенно понравится подросткам, ведь она напоминает о зажигательных дискотеках и веселом времяпрепровождении в компании друзей.
Если прогнозировать дальнейшее развитие технологий освещения, то можно утверждать, что в скором времени будут созданы еще более энергоэффективные устройства, чем те, которые уже существуют. Это является первоочередной задачей ученых, ведь проблема ограниченности природных ресурсов и сокращения потребления является сегодня актуальной, как никогда.
С этим же связан переход на экологически чистые материалы, которые используются для производства светильников. Они должны подлежать переработке или же безопасной утилизации.
Светильники будущего – это полноценный арт объект, который, к тому же наполняет комнату светом. Уже сегодня мы видим, как дизайнеры создают настолько умопомрачительные конструкции, что потребность в каких-либо дополнительных украшениях интерьера просто отпадает.
Кроме высоких эстетических характеристик, осветительные приборы смогут быть оснащены самыми различными установками: включаться или выключаться в определенное время, изменять интенсивность света или положение.
Также идет работа над тем, чтобы искусственное освещение стало абсолютно идентичным натуральному, что позволит улучшить самочувствие человека в условиях острой нехватки последнего.