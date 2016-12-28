Стены всегда ассоциировались у человека с чувством защищенности. Недаром в русском языке существует множество выражений, акцентирующих это качество: «замужем - как за каменной стеной»; «дома и стены помогают». Да и многие любят спать не с краю, а «под стеночкой» именно поэтому, что это помогает чувствовать некую защиту.
Дом — это долговечная постройка. Учитывая это, необходимо сразу определить качества, которыми должны обладать стены будущего дома, чтобы потом не тратить время и средства на их улучшение.
Существует несколько критериев, зная которые можно понять, как выбрать стены для дома:
- Прочность (несущие возможности и сейсмоустойчивость, защита от проникновения и т. д.).
- Теплоэффективность (способность материалов стен проводить и удерживать тепло в помещении).
- Влагонепроницаемость (устойчивость полезных свойств материала при повышении уровня влаги).
- Огнеупорность (способность сохранять несущие свойства при длительном воздействии высоких температур или открытого огня).
- Эстетичность (внешний вид стен как элемент наружного и внутреннего дизайна жилья).
Исходя из этих критериев ниже представлены советы по выбору материалов для стен.
Прочность стен — это один из главных вопросов, ответ на который позволит узнать как выбрать стены для дома. Прочность определяет способность стены выдерживать нагрузку на сжатие и устойчивость при сейсмических колебаниях. Особенно это важно в домах, имеющих больше, чем два этажа.
Однако, делать сверхпрочными обязательно не все стены. Как правило, достаточно сделать очень крепкими несущие стены. Все это зависит от проекта дома. Классическим прочным материалом является кирпич (силикатный, красный и т.д.), который способен выдержать нагрузку верхних перекрытий. Менее прочными считают шлакоблоки, требующие более толстой кладки.
Деревянный дом также считается надежным в плане прочности, однако, менее долговечным по сравнению с каменным домом. В то же время многие делают упор на теплоизоляцию, поэтому делают стены из утеплителей. Прочность таких стен обеспечивается стальным каркасом, проемы которого и заполняются утеплителем или блоками из легкого, но теплого материала.
Удивительно, но опыт применения каркасных стен показал их высокую сейсмоустойчивость. Учитывая легкость таких конструкций — они еще и более безопасны, на случай, если здание будет повреждено.
Для каркасных стен используют газобетон, саман (кирпич из глины), ракушечник.
Вторым аспектом вопроса «Как выбрать стены для дома?» является способность сохранять тепло.
Сразу следует отметить, что каменные стены довольно хорошо справляются с этой задачей. И чем толще стена — тем теплее. К тому же такие стены можно дополнительно утеплить. Например, довольно популярно сегодня утепление стен пенопластом с дальнейшим его оштукатуриванием. Штукатурку можно покрасить яркой краской, придав дому еще одну изюминку. Такая изоляция закрывает и аккумулирует тепло внутри стен. Если вдруг отопление отключается — стены отдают тепло обратно в дом, а не наружу.
Что касается каркасных стен, то они изначально заполняются различными утеплителями, обеспечивающими надежную теплоизоляцию. Например, минеральной ватой или пенополистиролом. Однако, нужно помнить, что такие материалы менее долговечны.
Давно известно, что любая температура, будь то тепло или холод, хуже переносится, если воздух чрезмерно влажный. Поэтому стены должны в меньшей мере накоплять воду, «дышать», пропуская водяную пару наружу.
Эта способность напрямую связана и с прочностью. К примеру, если кирпич обладает высокой способностью впитывать влагу, он со временем разрушается. Зимой, когда вода замерзает, лед образует трещины в кирпиче, которые по нарастающей все больше способны заполняться водой. Чтобы этого избежать, стены оштукатуривают или облицовывают специальным кирпичом.
Утеплители, из которых создают каркасные стены, достаточно хорошо впитывают влагу. Из-за этого они более подвержены риску образования грибков, плесени и т.д. Поэтому важно знать как выбрать стены для дома, обеспечивающие его сухость.
Конечно, перед тем, как выбрать стены для дома, не очень хочется рассматривать саму возможность пожара в будущем доме. Однако, неумолимая теория вероятности говорит, что такой ход событий все же возможен. Поэтому необходимо немного знать об огнеустойчивости материалов для стен.
Считается, что стена должна сохранить свои несущие свойства в течение часа под воздействием открытого огня. Такими качествами обладают стены из кирпича. Для придания огнеупорных свойств каркасным стенам с утеплителем или стенам из дерева их облицовывают листами из гипсокартона, обрабатывают специальными огнеупорными составами и т.д.
Стоит помнить, что стальные конструктивные элементы также требуют защиты, поскольку металл под воздействием температуры плавится и течет.
Безусловно, внешний вид стен нельзя не учитывать в нынешних условиях. Тем более что современные материалы позволяют выбрать оптимальную конфигурацию в соотношении практичность-эстетичность. Нужно помнить, что сделать интересной с точки зрения дизайна можно любую стену.
Например, кирпич или другой камень в некоторых случаях можно практически не отделывать, оставляя кладку в качестве элемента интерьера.
Любую каменную стену можно без проблем оштукатурить или зашпаклевать. Если нанести на оштукатуренные стены авторский рисунок дизайнера, это придаст особенной пикантности дому. Такие стены можно окрасить и в однотонную краску, задавая фон для будущего интерьера.
Деревянные стены, имеющие характерную теплую текстуру, также не оставят без внимания обитателей и гостей такого дома. Они создадут загородную атмосферу., благоприятную для отдыха.
Каркасные стены, обшитые гипсокартоном или другим облицовочным материалом, можно сравнить с чистым листом, на котором дизайнер может сотворить любой свой шедевр.
Поэтому вопрос как выбрать стены для дома с точки зрения дизайна не составляет особых трудностей.
Но как выбрать стены для дома, если свойства материалов не всегда сочетаются так, как хочется? Верно, идеально никогда ничего не бывает, но стремиться к идеалу нужно. Это связано с наличием противоречий между материалами для стен.
Например, каркасная стена с утеплителем будет очень теплой, однако, не обеспечит нужной прочности и долговечности. К тому же многоэтажный дом с такими стенами построить проблематично.
В то же время кирпичная стена будет теплой, если построена на довольно приличную толщину. В противном случае потребуется дополнительное утепление стен. Однако, она в любом случае более прочна и долговечна.
Поэтому выбирая материал для стен дома, нужно задуматься о том, какие цели необходимо достичь в конечном счете.
Как выбрать стены для дома с наименьшими затратами? На первый взгляд может показаться, что лучше экономить на стенах, покупая более дешевые материалы или в меньшем количестве, делая стены тонкими. Пожалуй, это не совсем так.
Например, тонкая кирпичная стена будет и не такой прочной, и не очень теплой. Поэтому нужно потратиться либо на более толстый слой кирпичей, либо на дополнительное утепление стены.
В то же время утепленная стена в конечном счете позволит в дальнейшем экономить на отоплении.