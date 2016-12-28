Стены всегда ассоциировались у человека с чувством защищенности. Недаром в русском языке существует множество выражений, акцентирующих это качество: «замужем - как за каменной стеной»; «дома и стены помогают». Да и многие любят спать не с краю, а «под стеночкой» именно поэтому, что это помогает чувствовать некую защиту.

Дом — это долговечная постройка. Учитывая это, необходимо сразу определить качества, которыми должны обладать стены будущего дома, чтобы потом не тратить время и средства на их улучшение.

Существует несколько критериев, зная которые можно понять, как выбрать стены для дома:

- Прочность (несущие возможности и сейсмоустойчивость, защита от проникновения и т. д.).

- Теплоэффективность (способность материалов стен проводить и удерживать тепло в помещении).

- Влагонепроницаемость (устойчивость полезных свойств материала при повышении уровня влаги).

- Огнеупорность (способность сохранять несущие свойства при длительном воздействии высоких температур или открытого огня).

- Эстетичность (внешний вид стен как элемент наружного и внутреннего дизайна жилья).

Исходя из этих критериев ниже представлены советы по выбору материалов для стен.