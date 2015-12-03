Идеальный камин для вашего дома

Какой камин идеально впишется в интерьер вашего дома и как не растеряться в обилии выбора? В этой книге идей мы расскажем об этом великолепии, а наши специалисты продемонстрируют вам свои работы. Уверены, что вы перестанете чувствовать себя новичком по части каминов после прочтения.
Рустикальный стиль востребован, так как он дает экологичность в сочетании со старинной деревенской эстетикой, которая воспринимается позитивнее, чем современная чистота линий минимализма. Такие камины особенно хорошо вписываются в интерьеры деревянных домов или в залах, где использованы элементы колотого камня.
Камин на био этаноле – это декор, который имитирует каминный портал. Внутри находится спиртовка или фитиль с регулятором, опущенный в емкость со спиртом. Его монтаж очень прост, а для работы не требуется дымоход. Разгорается он быстро, его максимальное увеличение пламени достигается через 10 минут после горения. Такой вариант идеально подходит для просторных квартир, оформленных в современном, минималистичном или хай-тек стилях.
Этот проект выглядит просто потрясающе! Огонь находится в стеклянном колпаке, который приковывает к себе взгляд, не позволяя пройти мимо него, не задержавшись. Пламя камина обрамляет пирамида, хотя она может иметь и другую форму, в зависимости от выбранной модели. Само стекло также выбирается по вкусу: от прозрачного до затемненного разнообразных оттенков.
Если синоним вашему вкусу – консерватизм, то такой вариант печки идеально впишется в интерьер вашего загородного дома. Этот дизайн относит нас в середину прошлого столетия, но, как мы можем видеть, он очарователен и по сей день. Более современные и усовершенствованные варианты металлических печей (всем известных «буржуек») используются для обогрева дома или обжига керамики в мастерских. Если ранее они часто встречались на дачах в летних садовых домиках, то в настоящее время, дизайнеры интерьера вдохнули в них новую жизнь.
Перед нами одна из невероятнейших моделей камина для истинных поклонников современного дизайна. Для его работы могут использоваться классические поленья или этиловый спирт, который, как известно, является био-топливом, получаемым из растений. Таким образом, можно сказать, что поддерживая современный дизайн, хозяин интерьера заботится и об окружающей среде. Некоторые модели вращаются на 360 градусов.
Духовой шкаф Такой тип камина может стать прекрасным помощником во время приготовления семейного ужина. Красивый и функциональный, он будет полезен в процессе готовки на открытом огне. Его авангардный дизайн не боится ни эклектичного, ни классического декора.
Чеснок
Кирпич – древнейший материал для кладки печей и каминов. Он прекрасно держит тепло и мало восприимчив к огню. Красный кирпич, который многие хозяева находят самым привлекательным, представляет собой продукт керамики из легкоплавкой глины средней пластичности. Красивый красный цвет после обжига получается за счет того, что в глинах содержится большой процент окислов железа. Из нее также делаются керамические трубы для печей. Такой вариант камина способен согреть даже в самые холодные ночи, а также дарит эстетическое наслаждение.
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