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Идеальный камин для вашего дома

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cheminée pyramidale en verre, Bloch Design Bloch Design ГостинаяКамины и аксессуары
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Какой камин идеально впишется в интерьер вашего дома и как не растеряться в обилии выбора? В этой книге идей мы расскажем об этом великолепии, а наши специалисты продемонстрируют вам свои работы. Уверены, что вы перестанете чувствовать себя новичком по части каминов после прочтения.

Деревенская эстетика

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Рустикальный стиль востребован, так как он дает экологичность в сочетании со старинной деревенской эстетикой, которая воспринимается позитивнее, чем современная чистота линий минимализма. Такие камины особенно хорошо вписываются в интерьеры деревянных домов или в залах, где использованы элементы колотого камня.

Декоративный камин

SAFRETTI, ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ГостинаяКамины и аксессуары
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

Камин на био этаноле – это декор, который имитирует каминный портал. Внутри находится спиртовка или фитиль с регулятором, опущенный в емкость со спиртом. Его монтаж очень прост, а для работы не требуется дымоход. Разгорается он быстро, его максимальное увеличение пламени достигается через 10 минут после горения. Такой вариант идеально подходит для просторных квартир, оформленных в современном, минималистичном или хай-тек стилях.

Стеклянный колпак

cheminée pyramidale en verre, Bloch Design Bloch Design ГостинаяКамины и аксессуары
Bloch Design

Bloch Design
Bloch Design
Bloch Design

Этот проект выглядит просто потрясающе! Огонь находится в стеклянном колпаке, который приковывает к себе взгляд, не позволяя пройти мимо него, не задержавшись. Пламя камина обрамляет пирамида, хотя она может иметь и другую форму, в зависимости от выбранной модели.  Само стекло также выбирается по вкусу: от прозрачного до затемненного разнообразных оттенков.

Консервативная печь

Hogares insertables Nuke, Ñuke Ñuke ГостинаяКамины и аксессуары
Ñuke

Ñuke
Ñuke
Ñuke

Если синоним вашему вкусу – консерватизм, то такой вариант печки идеально впишется в интерьер вашего загородного дома. Этот дизайн относит нас в середину прошлого столетия, но, как мы можем видеть, он очарователен и по сей день. Более современные и усовершенствованные варианты металлических печей (всем известных «буржуек») используются для обогрева дома или обжига керамики в мастерских. Если ранее они часто встречались на дачах в летних садовых домиках, то в настоящее время, дизайнеры интерьера вдохнули в них новую жизнь.

Подвесной камин

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Перед нами одна из невероятнейших моделей камина для истинных поклонников современного дизайна. Для его работы могут использоваться классические поленья или этиловый спирт, который, как известно, является био-топливом, получаемым из растений. Таким образом, можно сказать, что поддерживая современный дизайн, хозяин интерьера заботится и об окружающей среде. Некоторые модели вращаются на 360 градусов.

Духовой шкаф

Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer ГостинаяКамины и аксессуары
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

Духовой шкаф Такой тип камина может стать прекрасным помощником во время приготовления семейного ужина. Красивый и функциональный, он будет полезен в процессе готовки на открытом огне. Его авангардный дизайн не боится ни эклектичного, ни классического декора.

Кирпичная кладка

Треугольный Дом из концептуальной серии "Чеснок", CHM architect CHM architect ГостинаяКамины и аксессуары
CHM architect

Треугольный Дом из концептуальной серии Чеснок

CHM architect
CHM architect
CHM architect

Кирпич – древнейший материал для кладки печей и каминов. Он прекрасно держит тепло и мало восприимчив к огню. Красный кирпич, который многие хозяева находят самым привлекательным, представляет собой продукт керамики из легкоплавкой глины средней пластичности. Красивый красный цвет после обжига получается за счет того, что в глинах содержится большой процент окислов железа. Из нее также делаются керамические трубы для печей. Такой вариант камина способен согреть даже в самые холодные ночи, а также дарит эстетическое наслаждение.

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