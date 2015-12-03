Идеальный камин для вашего дома

Если синоним вашему вкусу – консерватизм, то такой вариант печки идеально впишется в интерьер вашего загородного дома. Этот дизайн относит нас в середину прошлого столетия, но, как мы можем видеть, он очарователен и по сей день. Более современные и усовершенствованные варианты металлических печей (всем известных «буржуек») используются для обогрева дома или обжига керамики в мастерских. Если ранее они часто встречались на дачах в летних садовых домиках, то в настоящее время, дизайнеры интерьера вдохнули в них новую жизнь.