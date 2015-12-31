Фантастическая итальянская вилла в горах

Реконструкция обворожительной старинной каменной виллы в Италии превзошла все наши ожидания! Теперь она полна очарования и выглядит, как настоящий домик из сказки. Архитектурная студия Architetto Silvia Giacobazzi взяла за основу в дизайне средиземноморский стиль, но с греческой цветовой палитрой и современными трендовыми аксессуарами.
Реконструкция самой виллы прошла просто потрясающе – сводчатые проемы и деревянные потолки выглядят в обновленных комнатах очень аутентично, а маленькие окна были сохранены, а не заменены на современное панорамное остекление, чтобы как можно более аккуратно сохранить атмосферу каменного здания.
Принадлежавшая когда-то очень состоятельному семейству эта вилла позапрошлого века выглядит очень традиционно. Построенная из камня с красным кирпичом для оконных проемов она составлена из нескольких блоков в форме ломаного полумесяца.
В процессе реконструкции полностью была заменена лишь кровля, проведены все коммуникации, созданы ванные комнаты на основе бывших спален и организованы зоны отдыха на свежем воздухе. Среди них – новый бассейн в стиле минимализм, декорированный натуральным камнем, чтобы он стал более похожим на горное озеро.
Окружают виллу зеленые холмы с высокими и густыми деревьями, а сразу за участком начинается смешанный лес. Территория оформлена с помощью газонных площадок, нескольких крупных деревьев и небольших клумб под окнами здания.
Возле бассейна мы найдем мощеные камнем террасы для принятия солнечных ванн под деревьями. Одно из них является полувековой сосной, которая выросла отдельно и оттого имеет очень пышную крону (на фотографии – слева).
Еще одно местечко для отдыха – терраса под навесом, декорированная в средиземноморском стиле с использованием традиционной провинциальной мебели, плетеных корзинок и классической посуды.
В дизайне интерьера мы найдем легкое и позитивное подражание греческом островному стилю – все комнаты здесь белые, и лишь пол сохранил оттенок натуральной, но при этом все равно очень светлой древесины.
Милые диваны, напоминающие модели, чаще всего использующиеcя в стиле шебби-шик, в этой небольшой гостиной отлично создают богемно-романтичное настроение. Часть мебели (например, стеллаж, придиванный столик и дверь) являются современными и очень удачными дополнениями к историческому интерьеру.
Через кирпичную арку от гостиной находится столовая, тоже оформленyая в белом цвете. Характерная для средиземноморских вилл особенность – часть окон, выходящая на каменные ограждения, заборы или соседние сплошные стены – выглядит здесь очень аутентично.
Неподалеку расположилась и кухня, которая оформлена в стиле минимализм, но отчаянно это скрывает. Тканевые занавески и традиционная керамическая посуда делают ее на вид более провинциальной, но при этом интерьер сохраняет функциональность и современный комфорт.
Романтичная спальня на втором этаже отличается от других интерьеров – в ней каменная кладка не была покрашены в белый цвет, а лишь обесцвечена и тонирована в бежевый. А окна, выходящие сразу на две стороны света, деревянные потолки и кладка делают комнату похожей на спальню в настоящем замке.
При этом мебель здесь использована тоже современная. Минималистичная и белая она не меняет общее настроение исторического здания, а просто дополняет его функционалом. Пол из натуральной древесины и деревянные перекрытия были полностью заменены, но в целом сохранили свою провинциальную неброскость.
Специально для вас на homify:
— Идеи дизайна стильной столовой.