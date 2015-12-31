Фантастическая итальянская вилла в горах

Реконструкция обворожительной старинной каменной виллы в Италии превзошла все наши ожидания! Теперь она полна очарования и выглядит, как настоящий домик из сказки. Архитектурная студия Architetto Silvia Giacobazzi взяла за основу в дизайне средиземноморский стиль, но с греческой цветовой палитрой и современными трендовыми аксессуарами.

Реконструкция самой виллы прошла просто потрясающе – сводчатые проемы и деревянные потолки выглядят в обновленных комнатах очень аутентично, а маленькие окна были сохранены, а не заменены на современное панорамное остекление, чтобы как можно более аккуратно сохранить атмосферу каменного здания.