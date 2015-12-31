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Фантастическая итальянская вилла в горах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Кухня в рустикальном стиле
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Реконструкция обворожительной старинной каменной виллы в Италии превзошла все наши ожидания! Теперь она полна очарования и выглядит, как настоящий домик из сказки. Архитектурная студия Architetto Silvia Giacobazzi взяла за основу в дизайне средиземноморский стиль, но с греческой цветовой палитрой и современными трендовыми аксессуарами. 

Реконструкция самой виллы прошла просто потрясающе – сводчатые проемы и деревянные потолки выглядят в обновленных комнатах очень аутентично, а маленькие окна были сохранены, а не заменены на современное панорамное остекление, чтобы как можно более аккуратно сохранить атмосферу каменного здания.

Экстерьер виллы

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Бассейн в рустикальном стиле
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

Принадлежавшая когда-то очень состоятельному семейству эта вилла позапрошлого века выглядит очень традиционно. Построенная из камня с красным кирпичом для оконных проемов она составлена из нескольких блоков в форме ломаного полумесяца. 

В процессе реконструкции полностью была заменена лишь кровля, проведены все коммуникации, созданы ванные комнаты на основе бывших спален и организованы зоны отдыха на свежем воздухе. Среди них – новый бассейн в стиле минимализм, декорированный натуральным камнем, чтобы он стал более похожим на горное озеро.

Солнечный край

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Бассейн в рустикальном стиле
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

Окружают виллу зеленые холмы с высокими и густыми деревьями, а сразу за участком начинается смешанный лес. Территория оформлена с помощью газонных площадок, нескольких крупных деревьев и небольших клумб под окнами здания.

Бассейн

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Бассейн в рустикальном стиле
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

Возле бассейна мы найдем мощеные камнем террасы для принятия солнечных ванн под деревьями. Одно из них является полувековой сосной, которая выросла отдельно и оттого имеет очень пышную крону (на фотографии – слева).

Терраса под навесом

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Бассейн в рустикальном стиле
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

Еще одно местечко для отдыха – терраса под навесом, декорированная в средиземноморском стиле с использованием традиционной провинциальной мебели, плетеных корзинок и классической посуды.

Гостиная

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Спальня в рустикальном стиле
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

В дизайне интерьера мы найдем легкое и позитивное подражание греческом островному стилю – все комнаты здесь белые, и лишь пол сохранил оттенок натуральной, но при этом все равно очень светлой древесины. 

Милые диваны, напоминающие модели, чаще всего использующиеcя в стиле шебби-шик, в этой небольшой гостиной отлично создают богемно-романтичное настроение. Часть мебели (например, стеллаж, придиванный столик и дверь) являются современными и очень удачными дополнениями к историческому интерьеру.

Столовая

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Гостиная в рустикальном стиле
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

Через кирпичную арку от гостиной находится столовая, тоже оформленyая в белом цвете. Характерная для средиземноморских вилл особенность – часть окон, выходящая на каменные ограждения, заборы или соседние сплошные стены – выглядит здесь очень аутентично.

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Кухня

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Кухня в рустикальном стиле
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

Неподалеку расположилась и кухня, которая оформлена в стиле минимализм, но отчаянно это скрывает. Тканевые занавески и традиционная керамическая посуда делают ее на вид более провинциальной, но при этом интерьер сохраняет функциональность и современный комфорт.

Спальня

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Спальня в рустикальном стиле
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

Романтичная спальня на втором этаже отличается от других интерьеров – в ней каменная кладка не была покрашены в белый цвет, а лишь обесцвечена и тонирована в бежевый. А окна, выходящие сразу на две стороны света, деревянные потолки и кладка делают комнату похожей на спальню в настоящем замке.

При этом мебель здесь использована тоже современная. Минималистичная и белая она не меняет общее настроение исторического здания, а просто дополняет его функционалом. Пол из натуральной древесины и деревянные перекрытия были полностью заменены, но в целом сохранили свою провинциальную неброскость.

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Превосходная вилла;

— Идеи дизайна стильной столовой.

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