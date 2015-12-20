Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Эксклюзив: как создается настоящий лофт

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Гостиная в стиле лофт
Loading admin actions …

Что, если бы вам посчастливилось найти в центре города неиспользуемое заброшенное здание по безумно низкой цене и с возможностью перевода в жилой фонд? Именно за такой уникальный шанс ухватились владельцы этой части бывшей текстильной фабрики и сделали на ее основе уникальное жилое пространство.

Испанские архитекторы из студии Beriot, Bernardini Arquitectos реализовали мечту одного молодого человека жить нестандартно и со вкусом. Теперь в этом здании мы найдем шикарный лофт с отдельным фитнес-уголком, шикарными дизайнерскими приемами и высотой потолков более 9 метров в наивысшей точке.

Состояние при покупке

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Рабочий кабинет в стиле лофт
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

Отдельно стоящее здание, бывшее ранее комплексом текстильной мануфактуры, было найдено в центре одного из ныне уже жилых районов. Вид из окна на новое жилое здание достаточно хорошего уровня, дорожное сообщение и близость офиса полностью устраивали нового владельца.

В основе мы найдем бетонную конструкцию с бетонными полами, старыми металлическими рамами для окон с традиционной промышленной расстекловкой (которую в проекте потом убрали) и с металлической опорой для крыши и деревянными досками. Сама крыша была перекрыта новым изолирующим материалом и новой черепицей, а в некоторых местах мы найдем и новые части стен. Кроме того, в здании была оборудована современная система вентиляции, проведен водопровод и канализация, электричество и интернет.

Дизайн-проект

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Гостиная в стиле лофт
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

Удивительный дизайн-проект, реализованный студией, выполнен в испанской вариации стиля лофт. Он всегда более светлый и даже романтичный, чем оригинальный американский. Из одного огромного объема архитектор создал два уровня, внизу мы найдем гостиную, кухню и ванную комнату, а вверху – спальню, гардеробную и фитнес-уголок.

Конструкция для второго уровня выполнена из металла и может похвастаться даже отдельным балкончиком, а все окна в проекте были заменены на панорамное остекление без расстекловки, чтобы сохранить максимум солнечного света.

Интересные элементы

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Столовая комната в стиле лофт
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

Некоторые из стен интерьера покрашены в трендовый оттенок марсала, а спальня с трех сторон не имеет традиционных стен. Здесь мы найдем встроенную гардеробную во всю длину комнаты, панорамное остекление и тонированные стеклянные экраны со стороны столовой.

Кухня в лофте выполнена в стиле модерн и очень современна, имеет отделку пола керамической плиткой, в отличии от ламината на остальной площади новой квартиры.

Состояние здания до ремонта

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Рабочий кабинет в стиле лофт
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

Сначала сложно поверить, что у кого-то хватит мужества и уверенности в себе, чтобы купить промышленное здание с надеждой на победу. Но видя фотографии после ремонта, становится ясно, что каждый ход отделки точно просчитан профессионалами и не был случайной удачей, а лишь доказательством их мастерства и таланта.

Гостиная после ремонта

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Гостиная в стиле лофт
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

Стильная гостиная в формате американского стиля лофт изобилует черными акцентными элементами и крупными тропическими растениями. А возле стены был оборудован современный камин с металлическим дымоходом, шикарно вписавшийся в образ лофта.

Декоративный кирпич

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Гостиная в стиле лофт
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

Интересно, что кирпичная стена здесь – не настоящая, ведь изначально здание имеет бетонную конструкцию. Вид на соседнее здание, реально построенного из красного кирпича, помогает поддержанию данной иллюзии.

Терраса для отдыха

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

Также архитекторы нашли место для создания террасы на крыше гаража. Теперь здесь уютное пространство для отдыха посреди большого города с местом для принятия солнечных ванн и столовой группой на четверых. Чем не хэппи-энд для одного брошенного здания?

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

Современность и простота в красивом доме;

Интересные идеи для дизайна спальни.

Топ 5 - Лучшие проекты недели
А вам понравился этот проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо