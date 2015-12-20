Эксклюзив: как создается настоящий лофт

Что, если бы вам посчастливилось найти в центре города неиспользуемое заброшенное здание по безумно низкой цене и с возможностью перевода в жилой фонд? Именно за такой уникальный шанс ухватились владельцы этой части бывшей текстильной фабрики и сделали на ее основе уникальное жилое пространство.
Испанские архитекторы из студии Beriot, Bernardini Arquitectos реализовали мечту одного молодого человека жить нестандартно и со вкусом. Теперь в этом здании мы найдем шикарный лофт с отдельным фитнес-уголком, шикарными дизайнерскими приемами и высотой потолков более 9 метров в наивысшей точке.
Отдельно стоящее здание, бывшее ранее комплексом текстильной мануфактуры, было найдено в центре одного из ныне уже жилых районов. Вид из окна на новое жилое здание достаточно хорошего уровня, дорожное сообщение и близость офиса полностью устраивали нового владельца.
В основе мы найдем бетонную конструкцию с бетонными полами, старыми металлическими рамами для окон с традиционной промышленной расстекловкой (которую в проекте потом убрали) и с металлической опорой для крыши и деревянными досками. Сама крыша была перекрыта новым изолирующим материалом и новой черепицей, а в некоторых местах мы найдем и новые части стен. Кроме того, в здании была оборудована современная система вентиляции, проведен водопровод и канализация, электричество и интернет.
Удивительный дизайн-проект, реализованный студией, выполнен в испанской вариации стиля лофт. Он всегда более светлый и даже романтичный, чем оригинальный американский. Из одного огромного объема архитектор создал два уровня, внизу мы найдем гостиную, кухню и ванную комнату, а вверху – спальню, гардеробную и фитнес-уголок.
Конструкция для второго уровня выполнена из металла и может похвастаться даже отдельным балкончиком, а все окна в проекте были заменены на панорамное остекление без расстекловки, чтобы сохранить максимум солнечного света.
Некоторые из стен интерьера покрашены в трендовый оттенок марсала, а спальня с трех сторон не имеет традиционных стен. Здесь мы найдем встроенную гардеробную во всю длину комнаты, панорамное остекление и тонированные стеклянные экраны со стороны столовой.
Кухня в лофте выполнена в стиле модерн и очень современна, имеет отделку пола керамической плиткой, в отличии от ламината на остальной площади новой квартиры.
Сначала сложно поверить, что у кого-то хватит мужества и уверенности в себе, чтобы купить промышленное здание с надеждой на победу. Но видя фотографии после ремонта, становится ясно, что каждый ход отделки точно просчитан профессионалами и не был случайной удачей, а лишь доказательством их мастерства и таланта.
Стильная гостиная в формате американского стиля лофт изобилует черными акцентными элементами и крупными тропическими растениями. А возле стены был оборудован современный камин с металлическим дымоходом, шикарно вписавшийся в образ лофта.
Интересно, что кирпичная стена здесь – не настоящая, ведь изначально здание имеет бетонную конструкцию. Вид на соседнее здание, реально построенного из красного кирпича, помогает поддержанию данной иллюзии.
Также архитекторы нашли место для создания террасы на крыше гаража. Теперь здесь уютное пространство для отдыха посреди большого города с местом для принятия солнечных ванн и столовой группой на четверых. Чем не хэппи-энд для одного брошенного здания?
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