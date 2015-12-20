Эксклюзив: как создается настоящий лофт

Что, если бы вам посчастливилось найти в центре города неиспользуемое заброшенное здание по безумно низкой цене и с возможностью перевода в жилой фонд? Именно за такой уникальный шанс ухватились владельцы этой части бывшей текстильной фабрики и сделали на ее основе уникальное жилое пространство.

Испанские архитекторы из студии Beriot, Bernardini Arquitectos реализовали мечту одного молодого человека жить нестандартно и со вкусом. Теперь в этом здании мы найдем шикарный лофт с отдельным фитнес-уголком, шикарными дизайнерскими приемами и высотой потолков более 9 метров в наивысшей точке.