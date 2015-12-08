До и после: из гаража в чайную

Владелец, купивший дом вместе с отдельно стоящим гаражом, попросил дизайнеров создать на основе второго торговое помещение, которое позволит ему заниматься собственным бизнесом и не тратить стартовый капитал в основном на аренду.
Так, специалисты из фирмы FRCHIS WORKS взялись за редизайн старого гаража, создав интерьер в современном стиле азиатского минимализма, а итог их работы вы увидите на фотографиях.
Мы же хотим добавить, что такие проекты позволяют использовать все помещения, всю площадь по максимуму, комбинируя жилые и коммерческие зоны очень органично. В принципе, для азиатского мира наличие маленькой лавочки прямо перед домом – почти культурная традиция, которая в городах преобразовалась в расположение офиса на первом этаже узкого фасада, а жилого пространства – на верхних.
Для нас же возможность наличия офиса прямо при загородном доме в основном определяется близостью к городу и доступностью для клиентов. Тем не менее, многие могут задуматься о том, чтобы перевести свою работу поближе к дому и семье, сэкономив при этом в среднем 2 часа на дорогу и собственное хорошее настроение без пробок или общественного транспорта.
Бывает, что некоторые традиционные части типичного дома в пригороде не нужны конкретной семье. Так гараж, который в основном используется главой семейства для стоянки автомобиля, на котором он едет каждый день на работу, может быть преобразован под офис прямо под боком, всего в 50 шагах от вашей гостиной.
Гараж до ремонта был в обычном состоянии, но потребовал дополнительной организации теплого пола, общего утепления, замены окон и дверей. Кроме того, в потолке была встроенная подсветка, и к счастью хозяев, подъезд и стоянка для двух автомобилей прямо у лавки оказались в хорошем состоянии.
Оформленный с использованием натуральной древесины маленький магазинчик-чайная с лечебными травами выглядит очень уютно. Гаражные ворота были преобразованы в большое панорамное окно и дверь, а после подвода воды и оборудования слива чайная имеет маленькую открытую кухню.
Мебель в стиле минимализм со строгими и простыми фасадами выглядит очень современно и имеет приятный медово-коричневый оттенок. Закрытые модули служат для хранения запасов трав и являются достаточно вместительными, хотя и незаметными.
На входе мы найдем небольшой стеллаж с травами, лекарствами и сиропами, далее – стойку для кассы, которая аккуратно оформлена стеллажом, а в конце гаража, ближе всего к жилому дому, есть небольшая кухня и столовая для дегустаций на пять персон. Планировка в столь маленьком помещении очень важна, даже если вы используете в офисе всего три-четыре элемента. Для визуального зонирования подойдут деревянные экраны, высокая мебель, стеллажи, а также текстиль, который для декора офиса многих профессий тоже является вполне подходящим решением.
Со стороны улицы видно, что уютная чайная органично вписана архитектором в общий дизайн дома, благодаря аналогичной отделке вертикальным серым натуральным сайдингом. Кровля у гаража с жилым домом теперь единая, а в процессе реконструкции новый офис получил второй этаж, который используется основным домом.
Деревянная дверь и отделка окна, которое на самом деле является пластиковым, выглядит очень приятно и прекрасно подходит для дизайна чайной, кафе или семейного ресторанчика.
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