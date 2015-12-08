До и после: из гаража в чайную

Владелец, купивший дом вместе с отдельно стоящим гаражом, попросил дизайнеров создать на основе второго торговое помещение, которое позволит ему заниматься собственным бизнесом и не тратить стартовый капитал в основном на аренду.

Так, специалисты из фирмы FRCHIS WORKS взялись за редизайн старого гаража, создав интерьер в современном стиле азиатского минимализма, а итог их работы вы увидите на фотографиях.

Мы же хотим добавить, что такие проекты позволяют использовать все помещения, всю площадь по максимуму, комбинируя жилые и коммерческие зоны очень органично. В принципе, для азиатского мира наличие маленькой лавочки прямо перед домом – почти культурная традиция, которая в городах преобразовалась в расположение офиса на первом этаже узкого фасада, а жилого пространства – на верхних.

Для нас же возможность наличия офиса прямо при загородном доме в основном определяется близостью к городу и доступностью для клиентов. Тем не менее, многие могут задуматься о том, чтобы перевести свою работу поближе к дому и семье, сэкономив при этом в среднем 2 часа на дорогу и собственное хорошее настроение без пробок или общественного транспорта.