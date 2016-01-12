Стильный проект кубического дома

Современный проект загородного коттеджа от архитектурного бюро Hofmann Keicher Ring Architekten смотрится очень привлекательно в зеленом пригороде. Комбинированная отделка фасадов, которая подразумевает различные экстерьеры для первого и второго уровней, эффектно подчеркивает кубическую форму здания и делает ее еще более стильной.
Жизнь в кубическом доме имеет свои особенности, и многие представляют внутри него исключительно квадратные и почему-то большие комнаты. Подобное заблуждение основывается на психологии и первом впечатлении, но на самом деле не соответствует реальности. Планировка кубического дома может быть традиционной, как у английского особняка, современной, как у немецкого коттеджа или же вовсе очень оригинальной. В любом случае, мы видим, что кубическая форма вносит существенное разнообразие в облик улиц.
Удивительное планировочное решение (создание слева функциональной зоны с подъездом и гаражом, а справа – живописного палисадника при парадном входе) очень правильно акцентирует внимание на достоинствах участка, в частности, на расположении возле леса.
Комбинирование окон различного размера позволяет не просто воплотить идеальные решения для каждого из помещений, но и предусмотреть определенный эффект как для интерьера, так и для экстерьера, размещая их именно так, как нужно. Таким образом, кубический дом может выглядеть более плоским, более длинным, более большим или маленьким – то есть именно так, как нужно владельцу.
С этого ракурса мы особенного хорошо видим, сколь изящно ландшафтный архитектор реализовал идею пейзажного зеленого ограждения со стороны дороги.
Здесь мы найдем специальные каменные опоры для грунта, позволяющие создать клумбу для кустарников, и идеально ровный газон на площади самого дворика. Панорамное остекление на первом этаже относится к зоне гостиной и столовой, а балкончик на втором этаже имеет прекрасный вид на собственный участок. Рядом со входом в гараж мы найдем и поленницу, а у входа в дом – небольшую мощеную террасу.
Комбинированная отделка фасадов – внизу оштукатуренных и сверху оформленных натуральным деревом – с этого ракурса имеет одно исключение для отделки балкона.
Практически полностью открытая планировка первого этажа отлично сказывается на освещенности дома в любое время суток. Для организации модуля хранения на кухне была использована перегородка, которая с другой стороны тоже используется для хранения. Такая планировка комнат в виде буквы «П» отлично подходит не только для кубических домов, но и для традиционных коттеджей.
Между гостиной и лестничным холлом все-таки есть дверь-слайдер, практически незаметная с первого взгляда, но найденная нами по металлической ручке. Таким образом, гостевая зона и прихожая отделяются от гостиной и кухни одним легким движением руки.
В ванной комнате на втором этаже есть специальная ниша для зоны душевой, которая оформлена керамической плиткой, тогда как остальная площадь ванной комнаты имеет деревянный пол.
Еще одно оригинальное решение во второй ванной комнате дома – расположение ее рядом с гардеробной и с доступом к хозяйской спальне. Туалетный столик, растянувшийся на всю длину стены, на деле оказывается очень удобным решением для ванной комнаты пары.
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