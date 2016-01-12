Стильный проект кубического дома

Современный проект загородного коттеджа от архитектурного бюро Hofmann Keicher Ring Architekten смотрится очень привлекательно в зеленом пригороде. Комбинированная отделка фасадов, которая подразумевает различные экстерьеры для первого и второго уровней, эффектно подчеркивает кубическую форму здания и делает ее еще более стильной.

Жизнь в кубическом доме имеет свои особенности, и многие представляют внутри него исключительно квадратные и почему-то большие комнаты. Подобное заблуждение основывается на психологии и первом впечатлении, но на самом деле не соответствует реальности. Планировка кубического дома может быть традиционной, как у английского особняка, современной, как у немецкого коттеджа или же вовсе очень оригинальной. В любом случае, мы видим, что кубическая форма вносит существенное разнообразие в облик улиц.