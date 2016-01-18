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Дом с двумя лицами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus K, Markus Gentner Architekten Markus Gentner Architekten Дома в стиле модерн
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Оригинальный фасад этого магнетического особняка в стиле минимализм покажется вам еще более интересным, когда вы увидите его с противоположного ракурса. То, как архитектурное бюро Markus Gentner att Architekten решает проблемы приватности, поистине грандиозно, ведь в их дизайне есть стиль, функциональность и непередаваемая современная эстетика.

Оживленная улица или просто желание сделать дом максимально закрытым от внешнего мира – основа для того, чтобы сделать дом по-настоящему оригинальным проектом. Сводя остекление на парадном фасаде к минимуму, мы находим здесь слишком простые интерьеры, которые срочно требуют оригинальных дизайнерских идей. В этом проекте архитекторы решили проблему приватного минималистичного фасада с помощью комбинированной отделки, нестандартной конструкции нависающей крыши, оригинального забора из натурального материала слева от здания и особенной цветовой гаммы, которая сводит все идеи воедино.

Приватный фасад

Haus K, Markus Gentner Architekten Markus Gentner Architekten Дома в стиле модерн
Markus Gentner Architekten

Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten

Отделка натуральным деревом и минималистичными декоративными панелями – писк сезона, который оправдывает свою популярность удивительным визуальным эффектом. С одной стороны, дом остается традиционным – почти деревянным, теплым и уютным, а с другой – становится стильным, модным и очень эффектным, подходящим под современный образ жизни и его динамику.

Открытый фасад

Haus K, Markus Gentner Architekten Markus Gentner Architekten Дома в стиле модерн
Markus Gentner Architekten

Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten

С другой стороны мы находим эффектную отделку в черном цвете без использования дерева, дополненную лишь металлическими перилами и черными оконными рамами. Очень оригинально и решение по форме ската крыши – выпирающая стена на втором уровне слева будто поднимается ввысь и к правому краю становится вровень с основной конструкцией здания.

С этой стороны мы также видим, что из-за склона на первой фотографии от нас скрылся первый этаж, который буквально врезан в холм и от этого ощущается будто футуристическая пещера.

Маленький сюрприз

Haus K, Markus Gentner Architekten Markus Gentner Architekten Балкон и терраса в стиле модерн
Markus Gentner Architekten

Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten

Интересно, что между приватным и открытым фасадами, которые мы вам показали, находятся вовсе не обычные комнаты, а терраса, которая представляет собой аналог современного внутреннего дворика. Мощеная натуральным деревом разных цветов она идеально подходит для отдыха – солнечная, но закрытая как от ветра, так и от посторонних глаз, она почти идеальна.

Открытый уровень

Haus K, Markus Gentner Architekten Markus Gentner Architekten Кухня в стиле модерн
Markus Gentner Architekten

Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten

Войдя в дом с улицы, мы попадаем в солнечные комнаты второго этажа – кухню с видом на внутренний дворик, гостиную с камином и панорамными видами и столовую. Стильный дизайн кухни с трендовым островом в минималистичном стиле элегантно подчеркнут гламурными обоями с восточным узором.

Гостиная

Haus K, Markus Gentner Architekten Markus Gentner Architekten Гостиная в стиле модерн
Markus Gentner Architekten

Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten

Тот самый легкий скат крыши, влияющий на высоту потолков от одного края комнаты к другому, находится именно в этом интерьере – гостиной и столовой в одном лице. Из-за перепада высот и нестандартного расположения приватной и общественной зоны кажется, будто вы живете прямо в лесу, где-то на деревьях.

Ванная комната

Haus K, Markus Gentner Architekten Markus Gentner Architekten Ванная комната в стиле модерн
Markus Gentner Architekten

Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten

Ванная комната в стиле SPA с отделкой плиткой из натуральной гальки, строгими формами, использованием натурального дерева и цветом венге выглядит очень стильно. Слева мы найдем окно, ведущее в сауну – любимое место отдыха хозяев и гостей этого дома.

Привлекательно и нестандартное решение для туалетных столиков под раковину, которые будто бы держатся на деревянной конструкции из реек. Ближе к душевой она становится зонирующим экраном, очень оригинальным и лаконичным, как и сам минимализм.

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