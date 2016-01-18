Дом с двумя лицами

Оригинальный фасад этого магнетического особняка в стиле минимализм покажется вам еще более интересным, когда вы увидите его с противоположного ракурса. То, как архитектурное бюро Markus Gentner att Architekten решает проблемы приватности, поистине грандиозно, ведь в их дизайне есть стиль, функциональность и непередаваемая современная эстетика.

Оживленная улица или просто желание сделать дом максимально закрытым от внешнего мира – основа для того, чтобы сделать дом по-настоящему оригинальным проектом. Сводя остекление на парадном фасаде к минимуму, мы находим здесь слишком простые интерьеры, которые срочно требуют оригинальных дизайнерских идей. В этом проекте архитекторы решили проблему приватного минималистичного фасада с помощью комбинированной отделки, нестандартной конструкции нависающей крыши, оригинального забора из натурального материала слева от здания и особенной цветовой гаммы, которая сводит все идеи воедино.