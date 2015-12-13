Современный семейный дом!

Красивый проект, который станет прекрасным дополнением любой улицы в пригороде, реализован архитектурным бюро Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska для молодой семейной пары с детьми и собакой. Участок, расположенный недалеко от соснового бора, входит в часть небольшого района, где в основном мы найдем традиционные европейские коттеджи.

Если вы считаете, что семейный дом обязан быть в современное время стильным, просторным и обязательно новым, тогда вам наверняка понравится этот проект, выполненный в стиле модерн. Просматривая фотографии, представьте, что вы живете в этом доме – ходите по комнатам, готовите на кухне, а ваши дети бегают по газону во дворе. Так гораздо проще найти любые места в проекте, оценить его функциональность и эстетику, а также решить, какие идеи подойдут именно вам для реализации в своем собственном доме.