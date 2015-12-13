Современный семейный дом!

Красивый проект, который станет прекрасным дополнением любой улицы в пригороде, реализован архитектурным бюро Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska для молодой семейной пары с детьми и собакой. Участок, расположенный недалеко от соснового бора, входит в часть небольшого района, где в основном мы найдем традиционные европейские коттеджи.
Если вы считаете, что семейный дом обязан быть в современное время стильным, просторным и обязательно новым, тогда вам наверняка понравится этот проект, выполненный в стиле модерн. Просматривая фотографии, представьте, что вы живете в этом доме – ходите по комнатам, готовите на кухне, а ваши дети бегают по газону во дворе. Так гораздо проще найти любые места в проекте, оценить его функциональность и эстетику, а также решить, какие идеи подойдут именно вам для реализации в своем собственном доме.
Со стороны улицы вечером мы видим стильный, аккуратный и впечатляющий проект, который делает жизнь в пригороде более комфортной, чем традиционные варианты. Здесь, благодаря панорамному остеклению, стильному дизайну и точечным оригинальным идеям, внедренным архитектором и дизайнером, мы видим, как высокий уровень комфорта становится нормой для тех, кто готов сделать пригородный образ жизни столь же инновационным, как и городской.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Шикарный проект виллы в стиле минимализм;
— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;
Простоту и комфорт – то, что в итоге проявляется в проекте от профессионального дизайна в стиле модерн, особенно приятно видеть в доме молодой семьи. Здесь комбинированная отделка реализована в изящном варианте – декоре выступов натуральным деревом, тогда как основной фасад имеет двухцветное украшение штукатуркой.
Удачным решением стало и использование панорамного остроконечного остекления на первом этаже – там расположилась зона отдыха с креслом и красивым видом на окрестности.
Нестандартные формы, выступы, декоративные перголы на террасе, балкончики и врезанные в крышу мансардные окна, переходящие на фасад – все эти элементы, созданные профессиональным архитектором, в итоге делают дом исключительно оригинальным и позволяют растить детей в лучших условиях, чем типовое жилье.
Красивая кухня со столовой группой на пять персон выдает в хозяйке практичную и современную натуру. Стильное оформление фасадов тоже имеет комбинированную отделку, а столешница на модный манер становится частью фасада в выступающем справа модуле.
Немаловажную роль сыграла и дизайнерская бытовая техника, особенно, плоская современная вытяжка. Чтобы уравновесить черные акценты, для кухни дизайнером были выбраны черные стулья и удачно вписанная рама для окна.
Просторная гостиная, которая из-за наличия камина является прекрасным местом для зимнего отдыха, оформлена в современном стиле модерн. Владельцами дома была выбрана светлая кожаная мебель, а дизайнер позаботился о встроенных системах акустики, вентиляции, подсветке и современной отделке.
Стильная уборная на первом этаже имеет душевую нишу и стильный дизайн – здесь нежная орхидея визуально делает стандартную белую керамику более нежной и изящной на вид.
На втором мансардном этаже мы найдем и ванную комнату, которая выглядит, как выставочный образец на дизайн-шоу. Чаша в форме листа, прогнувшегося под каплей летнего дождя, просто поразительно оживляет интерьер маленькой комнаты природными изгибами. Созданная для подчеркивания этого эффекта ниша с подсветкой под окном является отличным фоном для такого решения.