65 квадратных метров панорамных видов

Расположенный высоко в горах, на крытом склоне и полностью окруженный потрясающими горными пейзажами этот дом – идеальное место для отдыха в одном из самых эффектных регионов Бразилии.

Архитектурная студия Cabana Arquitetos занимается строительством особенного типа домов – деревянных, созданных на фабрике и привезенных на конкретный участок для установки и подводе коммуникаций. Здесь, в латинской Америке, такой тип строительства очень распространен из-за своей бюджетности, легкости, быстровозводимости, а также полной экологичности.

О таких домах, которые в разных кругах называются «сборными», «готовыми», «prefabricada», мы пишем уже давно. Европейские их вариации во Франции и Германии вполне могут выдерживать северный климат, иметь полноценное отопление или же быть идеальным вариантом для дачного строительства.

Традиция готовых домов развивается с каждым годом – США, Испания, Австралия и все страны центральной и южной Америк поддерживают данные технологии и считают их прекрасной альтернативой традиционному и зачастую слишком хлопотному строительству. Оценивать плюсы и минусы таких домов мы будем в обзорных статьях, тогда как здесь – полюбуемся потрясающими видами и порадуемся за тех, кто получил такой дом всего лишь через две недели после заказа!