65 квадратных метров панорамных видов

Расположенный высоко в горах, на крытом склоне и полностью окруженный потрясающими горными пейзажами этот дом – идеальное место для отдыха в одном из самых эффектных регионов Бразилии.
Архитектурная студия Cabana Arquitetos занимается строительством особенного типа домов – деревянных, созданных на фабрике и привезенных на конкретный участок для установки и подводе коммуникаций. Здесь, в латинской Америке, такой тип строительства очень распространен из-за своей бюджетности, легкости, быстровозводимости, а также полной экологичности.
О таких домах, которые в разных кругах называются «сборными», «готовыми», «prefabricada», мы пишем уже давно. Европейские их вариации во Франции и Германии вполне могут выдерживать северный климат, иметь полноценное отопление или же быть идеальным вариантом для дачного строительства.
Традиция готовых домов развивается с каждым годом – США, Испания, Австралия и все страны центральной и южной Америк поддерживают данные технологии и считают их прекрасной альтернативой традиционному и зачастую слишком хлопотному строительству. Оценивать плюсы и минусы таких домов мы будем в обзорных статьях, тогда как здесь – полюбуемся потрясающими видами и порадуемся за тех, кто получил такой дом всего лишь через две недели после заказа!
Нестандартная железная конструкция для таких домов еще редкость, но увеличивает срок службы постройки с 30-50 лет до почти векового. Благодаря тому, что все деревянные элементы могут быть со временем заменены (например, пол на террасе или рамы и двери), такой тип дома отлично подходит и для жизни целого поколения.
Многие такие дома расположены на холмистых участках или даже крутых склонах, так как в латинской Америке практически вся местность изобилует холмами, горами, хребтами и вулканами, исключая центр материка – почти необитаемые джунгли. Таким образом, такие дома часто бывают рассчитаны на панорамные виды даже в самой бюджетной комплектации и имеют панорамное остекление, балконы и террасы.
Фундамент в таком доме составлен из бетона, металла и дерева и является современным видом деревянного свайного, который тоже часто используется для таких домов. Отделка дома натуральным деревянным сайдингом выглядит здесь очень рельефно и органично, ведь вся древесина, использованная в строительстве, является местной.
Маленькая кухня, в которой тем не менее есть все необходимое для относительно комфортной жизни, оформлена в португальском стиле. Сплошные столешницы, открытые полки и практически повсеместное использование древесины – характерные элементы такого дизайна.
В южных странах кухня часто является маленькой из-за ненадобности огромных модулей для хранения, которые занимают большую часть кухни в северных регионах. Здесь – только самое необходимое для того, чтобы приготовить ужин из свежих овощей, фруктов, яиц, молока и мяса, которые выращены и собраны местными фермерами.
Столовая имеет лучший вид в доме – на горную долину, усыпанную, будто бисером, 20-метровыми деревьями и кустарникам. Голубая дымка, витающая над холмами и лесом, видима в ясную погоду, тогда как во влажный сезон вид на 200 километров вдаль становится одной сплошной стеной тропического ливня.
Еще одно помещение в доме – спальня, украшенная смесью национального колониального и индейского текстиля – тоже имеет потрясающие виды. Выход из комнаты прямо на террасу очень заманчив, ведь проснувшись, можно сразу оказаться в лучшем из миров.
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