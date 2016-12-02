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Супер-бунгало нового времени

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Дома в стиле модерн Белый
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Студия фотографии Lopez-Fotodesign поделилась с нами потрясающими снимками проекта бунгало, выполненного в стиле современного модерна. Динамичные формы, комбинированная отделка и современный комфорт сочетаются в частном доме, который является еще и офисом для хозяйки.

Стильный и эффектный – украшение любого пригорода, он сделает облик всего района более современным и оттого особенно эстетичным. Мы приглашаем всех читателей homify на прогулку по этому интересному проекту с надеждой удивить вас и показать вам что-нибудь новое.

Экстерьер дома

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Дома в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Комбинированная отделка из горизонтальных декоративных панелей и штукатурки выглядит сложной благодаря нестандартной форме здания. Коридор, который начинается с парадного холла, разделяет дом пополам, а два крыла имеют разную по форме крышу и остекление.

Парадный вход

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Дома в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Оригинальная парадная дверь с остеклением и элегантной отделкой красной глянцевой вставкой делает экстерьер дома очень стильным. Один яркий акцент на двухцветном фасаде всегда является выигрышным решением.

Вид сбоку

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Дома в стиле модерн Черный
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

С этого ракурса мы видим, что отделка фасадов декоративными панелями не ограничивается лишь фасадом правого крыла, вся вторая половина здания имеет такой экстерьер.

Гостиная

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Кухня в стиле модерн Серый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

В левом крыле мы найдем гостиную с панорамным остеклением сразу на две стороны света. Вперед – на улицу, с затенением с помощью жалюзи и вбок – на просторную террасу со столовой группой.

Столовая

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Столовая комната в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Яркая столовая с креслами в стиле ретро выглядит очень современно, а природная теплота натуральной древесины с медовым оттенком делает ее еще привлекательнее.

Коридор

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Коридор, о котором мы говорили ранее, и который делит весь дом пополам, является особенной конструкцией со сплошным остеклением. От пола в зоне парадного входа до пола на противоположной части стены мы найдем чередование окон разных форм и размеров в очень элегантной вариации.

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Вторая столовая

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Рабочий кабинет в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Отдельная столовая является своеобразной заменой кабинета, где можно встретиться с клиентами или коллегами в комфортной обстановке.

Спальня

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Спальня в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Эта потрясающая спальня с сиреневыми оттенками смотрится гламурно и современно! Отдельная ниша для гардеробной имеет зеркальную отделку, а окна в пол возле кровати помогают ощущать себя владельцем пентхауса с садом.

Ванная комната

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Ванная комната в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Очень просторная ванная комната оформлена в стиле модерн. Четко следуя функциям этой комнаты, у дизайнера получилось создать очень расслабляющий интерьер, полный спокойствия и уединения. Интересная керамическая плитка, использованная для отделки пола, имеет очень крупный формат и при этом нежный природный рельеф. В этой комнате оборудована система теплого пола, как и в следующей.

Гостевая уборная

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Ванная комната в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Отдельная гостевая уборная находится недалеко от входа в дом и выглядит, как белоснежное царство керамики. Плитка, сантехника, даже модуль для тропического душа – все здесь сияет белым оттенком. Эффектная комбинация из напольного зеркала и стоящей отдельно от стены раковины отлично подходит для дизайна гостевой уборной, которая должна быть эффектной и парадной, даже при дизайне в стиле модерн.

Сауна

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Ванная комната в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Возвращаясь в главную ванную комнату, мы найдем здесь шикарную сауну, которая делает зимние вечера более короткими, а жизнь – более счастливой. Удачное планировочное решение – расположение сауны возле душевой кабины в ванной комнате, помогает сделать весь процесс релаксации очень удобным.

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