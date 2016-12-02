Супер-бунгало нового времени

Студия фотографии Lopez-Fotodesign поделилась с нами потрясающими снимками проекта бунгало, выполненного в стиле современного модерна. Динамичные формы, комбинированная отделка и современный комфорт сочетаются в частном доме, который является еще и офисом для хозяйки.

Стильный и эффектный – украшение любого пригорода, он сделает облик всего района более современным и оттого особенно эстетичным. Мы приглашаем всех читателей homify на прогулку по этому интересному проекту с надеждой удивить вас и показать вам что-нибудь новое.