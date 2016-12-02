Супер-бунгало нового времени

Студия фотографии Lopez-Fotodesign поделилась с нами потрясающими снимками проекта бунгало, выполненного в стиле современного модерна. Динамичные формы, комбинированная отделка и современный комфорт сочетаются в частном доме, который является еще и офисом для хозяйки.
Стильный и эффектный – украшение любого пригорода, он сделает облик всего района более современным и оттого особенно эстетичным. Мы приглашаем всех читателей homify на прогулку по этому интересному проекту с надеждой удивить вас и показать вам что-нибудь новое.
Комбинированная отделка из горизонтальных декоративных панелей и штукатурки выглядит сложной благодаря нестандартной форме здания. Коридор, который начинается с парадного холла, разделяет дом пополам, а два крыла имеют разную по форме крышу и остекление.
Оригинальная парадная дверь с остеклением и элегантной отделкой красной глянцевой вставкой делает экстерьер дома очень стильным. Один яркий акцент на двухцветном фасаде всегда является выигрышным решением.
С этого ракурса мы видим, что отделка фасадов декоративными панелями не ограничивается лишь фасадом правого крыла, вся вторая половина здания имеет такой экстерьер.
В левом крыле мы найдем гостиную с панорамным остеклением сразу на две стороны света. Вперед – на улицу, с затенением с помощью жалюзи и вбок – на просторную террасу со столовой группой.
Яркая столовая с креслами в стиле ретро выглядит очень современно, а природная теплота натуральной древесины с медовым оттенком делает ее еще привлекательнее.
Коридор, о котором мы говорили ранее, и который делит весь дом пополам, является особенной конструкцией со сплошным остеклением. От пола в зоне парадного входа до пола на противоположной части стены мы найдем чередование окон разных форм и размеров в очень элегантной вариации.
Отдельная столовая является своеобразной заменой кабинета, где можно встретиться с клиентами или коллегами в комфортной обстановке.
Эта потрясающая спальня с сиреневыми оттенками смотрится гламурно и современно! Отдельная ниша для гардеробной имеет зеркальную отделку, а окна в пол возле кровати помогают ощущать себя владельцем пентхауса с садом.
Очень просторная ванная комната оформлена в стиле модерн. Четко следуя функциям этой комнаты, у дизайнера получилось создать очень расслабляющий интерьер, полный спокойствия и уединения. Интересная керамическая плитка, использованная для отделки пола, имеет очень крупный формат и при этом нежный природный рельеф. В этой комнате оборудована система теплого пола, как и в следующей.
Отдельная гостевая уборная находится недалеко от входа в дом и выглядит, как белоснежное царство керамики. Плитка, сантехника, даже модуль для тропического душа – все здесь сияет белым оттенком. Эффектная комбинация из напольного зеркала и стоящей отдельно от стены раковины отлично подходит для дизайна гостевой уборной, которая должна быть эффектной и парадной, даже при дизайне в стиле модерн.
Возвращаясь в главную ванную комнату, мы найдем здесь шикарную сауну, которая делает зимние вечера более короткими, а жизнь – более счастливой. Удачное планировочное решение – расположение сауны возле душевой кабины в ванной комнате, помогает сделать весь процесс релаксации очень удобным.
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