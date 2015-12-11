Особняк в стиле минимализм в провинции

Составляете ли вы в своей жизни 6-месячные, 5-летние или 10-летние планы? Где бы вы хотели оказаться в свой следующий День Рождения? Какую жизнь хотели бы прожить и что при этом почувствовать? Может быть, когда-нибудь вы захотите обнаружить, что живете в уникальном, эксклюзивном доме, построенном только для вас по вашим эскизам или на основе найденных вами гениальных идей?
В этом особенном проекте особняка сбылась чья-то мечта, и мы удостоены чести посмотреть, как же она выглядит и чем похожа или отличается от нашей. Чувствуется, что в этом доме есть характер – человек, который его создавал и его команда, а также владельцы точно знали, какого эффекта они хотели добиться и сделали это!
Мы бы могли сказать, что архитекторы из бюро Markus Gentner att Architekten сделали невозможное – создали комплекс построек, спроектировали и декорировали его так, что дом буквально преображает пространство, но на самом деле – это просто результат их рабочих будней. Вдохновение же они черпали в минимализме – стиле, который создан для того, чтобы решать проблемы, а не создавать их.
Традиционные приемы здесь соседствуют с трендовыми, символизм – с функциональностью, а кухня площадью более 30 квадратных метров вызывает восторг у любой хозяйки. При этом она имеет лаконичный дизайн и потому действительно удобна, как в кулинарии, так и в уборке, и наверняка сделает вашу жизнь более прекрасной.
В интерьере, который создан для расслабления, не должно быть ничего лишнего – таков принцип дизайна в стиле минимализм, который ищет возможность как раз ограничить человека от постороннего вмешательства и предоставить его во власть природы. Панорамное остекление в данном случае играет не последнюю роль в создании нужного эффекта. В такой гостиной главными становятся именно виды из окна и легкий доступ к террасе.
Нетрадиционное решение для создания второго уровня в доме с помощью декоративной конструкции для лестничного холла выглядит очень динамично. А благодаря сплошному остеклению одного из боковых фасадов (высотой более 6-ти и шириной около 6,5 метров) весь первый и второй этаж залит солнечным светом даже в пасмурную погоду.
Уютная спальня, будто подверженная изменениям из-за природной стихии и совсем от нее не защищенная – прекрасное место для уединения и наслаждения простыми радостями жизни – светом, воздухом, комфортом и и увлекательным шоу смены погоды.
Стильная ванная комната, оформленная в стиле SPA с долей люкса в чистейшем минимализме, ощущается как настоящий рай на земле, созданный специально для вас и никого более. Кажется, что и через двадцать лет она останется такой же – лаконичной, полностью расслабленной и будто наблюдающей за природой.
Специальный вид бассейна, который объединяет в себе функции водоема с цветами и растениями и плавательного бассейна, представляет собой еще один увлекательный симбиоз природы и технологии. Здесь с помощью специальных бактерий всегда чисто, а вода в бассейне даже не требует замены, всегда оставаясь вашей личной лагуной или горным озером, в зависимости от выбранного стиля в дизайне.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Шикарный проект виллы в стиле минимализм;
— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;