Особняк в стиле минимализм в провинции

Составляете ли вы в своей жизни 6-месячные, 5-летние или 10-летние планы? Где бы вы хотели оказаться в свой следующий День Рождения? Какую жизнь хотели бы прожить и что при этом почувствовать? Может быть, когда-нибудь вы захотите обнаружить, что живете в уникальном, эксклюзивном доме, построенном только для вас по вашим эскизам или на основе найденных вами гениальных идей?

В этом особенном проекте особняка сбылась чья-то мечта, и мы удостоены чести посмотреть, как же она выглядит и чем похожа или отличается от нашей. Чувствуется, что в этом доме есть характер – человек, который его создавал и его команда, а также владельцы точно знали, какого эффекта они хотели добиться и сделали это!