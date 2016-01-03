Дом позитивного настроения

Ищите идеальный проект для дома в пригороде? Стильный и современный, но при этом имеющий теплое настроение и яркие акценты? Тогда мы поздравляем вас! Архитектурное ателье ATELIER D’ARCHITECTURE PILON & GEORGES как раз поделилось работой своей группы и показало нам, что с виду строгий коттедж может иметь большое и доброе сердце!

Взятые за основу стили модерн и минимализм здесь преобразованы в новом формате – семейном и позитивном. Яркие акценты, изящно подчеркивающие качественную отделку – еще не главный сюрприз в этом проекте. Приглядевшись, вы найдете в полочках, светильниках, перилах и стульях по-настоящему индивидуальный подход и поймете, что этот дом создавался с искренней симпатией к красивой мебели и интерьерам, которые практичны и не доставляют хлопот хозяйке в принципе.