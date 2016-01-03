Дом позитивного настроения

Ищите идеальный проект для дома в пригороде? Стильный и современный, но при этом имеющий теплое настроение и яркие акценты? Тогда мы поздравляем вас! Архитектурное ателье ATELIER D’ARCHITECTURE PILON & GEORGES как раз поделилось работой своей группы и показало нам, что с виду строгий коттедж может иметь большое и доброе сердце!
Взятые за основу стили модерн и минимализм здесь преобразованы в новом формате – семейном и позитивном. Яркие акценты, изящно подчеркивающие качественную отделку – еще не главный сюрприз в этом проекте. Приглядевшись, вы найдете в полочках, светильниках, перилах и стульях по-настоящему индивидуальный подход и поймете, что этот дом создавался с искренней симпатией к красивой мебели и интерьерам, которые практичны и не доставляют хлопот хозяйке в принципе.
Простой и строгий фасад, кажется, специально отвлекает наше внимание от ярких интерьеров, которые ждут нас внутри этого дома. Позволяя таким образом сделать дом неприметным и не слишком привлекающим взгляды прохожих, он все равно остается современным и стильным проектом, в который очень хочется заглянуть любителям профессионального дизайна.
Очарование, созданное на основе современных технологий – это то, что делает ландшафтный дизайн самым эффективным способом воплотить мечту о действительно райском местечке в вашем загородном доме в реальность! Символизм отделки, эффектно подчеркнутый газоном высшего качества и красотой крупной морской гальки, выглядит исключительно завораживающе.
Кажется, что вы можете гулять по такому саду каждый день на протяжении многих лет и все равно не устать восхищаться его универсальной красотой и изяществом исполнения дорожек. А приподнятая терраса аккуратно спрятана от посторонних глаз и ветра в одном из уголков.
Дерево бонсай, красный акцент на черном фоне и минимализм, возведенный в ранг идеала – это то, что делает этот проект похожим на японские дома. Даже светильник, висящий на стене дома возле террасы, похож на традиционные деревянные японские светильники со стенками из рисовой бумаги.
Ландшафтный дизайн здесь тоже выполнен в простом и лаконичном стиле. В первую очередь, участок предназначен для игр детей и расслабленного отдыха взрослых вдали от городской суеты.
Сливовый и салатовый оттенки в этой светлой кухне поднимают настроение с утра каждому, кто живет в этом доме. Практичные рабочие поверхности, строгая отделка и большое количество мест хранения делают пригородную жизнь такой, какой она должна быть в идеале – предельно комфортной.
Современная столовая, оформленная с использованием черных акцентов, расположилась возле выхода на террасу в проходной, но очень солнечной зоне. В этом месте кажется, что природа буквально стучится к вам в окна – настолько зеленый лес вокруг участка кажется пышным через панорамные окна.
Для столовой дизайнеры черпали свое вдохновение в японской эстетике, которая, как мы уже убедились, и в других частях проекта помогла добиться желаемого эффекта.
Стильная лестница с деревянными ступенями на легком металлическом каркасе с определенного ракурса выглядит так, будто ступени висят в воздухе сами по себе. Еще одним украшением лестничного холла стала декоративная конструкция со стеллажом. Он заменяет в загородном доме собственную библиотеку и отлично декорирует огибающую его лестницу.
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