Шикарный кирпичный особняк с классическим интерьером

Роскошный кирпичный особняк, оформленный в классическом стиле, подойдет тем, кто ценит в доме уютное настроение, обилие текстиля, комфорт и ощущение полной безопасности. В этом очаровательном особняке, который весьма нетрадиционно оформлен с использованием черных акцентов, кажется, можно жить идеальной жизнью, почитывая книги в библиотеке, наслаждаясь видами с террасы и отдыхая в очаровательной спальне.
Архитектурная студия ZODIAC DESIGN всегда ведет свои проекты на вдохновении традициями. В их дизайне нет ничего броского, заставляющего вас отвлечься от наслаждения жизнью и начать задумываться о декоре. Здесь, в этом особняке, как и в других домах, оформленных студией, витает ощущение спокойствия и удаленности от всех внешних событий, а весь мир сконцентрирован вокруг одной семьи.
Симметричный фасад с панорамными окнами – это всегда эффектное зрелище, а если при этом оно еще и оформлено красным кирпичом, это просто вызывает восторг. Создать столь современное место для жизни на основе традиционного облика загородного дома может только по-настоящему талантливый архитектор, который действительно желает сохранить образ семейного частного дома, но плавно продвинуть его в 21-ый век.
Не менее эффектная, чем экстерьер, библиотека выглядит просто потрясающе – высокие потолки, которые достают до уровня мансарды, были использованы для фантастического дизайнерского приема – современной деревянной библиотеки от пола до потолка. Комбинированная с лестницей на мансарду, она имеет подсветку и немного напоминает церковные интерьеры.
Изящная гостиная расположена не в центре здания и оттого ощущается еще более уютно. Здесь создан отдельный мир с эстетикой классического европейского интерьера и природой, которая буквально манит через большие панорамные окна.
В центре же здания мы найдем большую комнату, объединяющую кухню и столовую. Элегантное решение для гарнитура в стиле минимализм позволяет вывести здесь функциональность на первом место, тогда как в столовой очаровательные стулья и шторы в тон выглядят очень парадно, как раз для принятия гостей.
Еще одна элегантно оформленная комната – кабинет, он использует элементы в стиле ар-деко для создания гламурного настроения. Зеркало в зеркальной раме полностью преображает классический интерьер и делает его более эффектным.
Узкая традиционная лестница, ведущая на второй этаж, оформлена в классическом стиле с использованием черным перил и ковровой дорожки. Расположенная характерно для такого особняка – в центре лестничного холла, она является еще и декоративным зонирующим элементом.
Одна из спален на втором этаже имеет особенное настроение. Панорамные окна, выходящие на вертикальный сад и террасу, а также отделка в теплых бежевых тонах делают ее необыкновенной. Дизайн здесь практически незаметен, но в этом и есть главный трюк и основная прелесть такого интерьера. Зеркальный шкаф, тоже будто прячущийся от внешнего мира, повторяет силуэт панорамного остекления и делает слегка затемненную комнату светлее.
Еще одна спальня, расположенная на мансарде, лестница в которую ведет из библиотеки, является главной комнатой хозяйки. Здесь по ее настоянию создана особенная буржуазная и очень классическая атмосфера с использованием серебряных и бледно-голубых тонов.
Парадный вид на дом выглядит иначе, нежели со стороны заднего дворика. Здесь мы видим, что в ходе реконструкции выступы для окон на мансарде были существенно изменены, благодаря почти сплошному остеклению.
На заднем дворике главным новшеством оказалась терраса, позволяющая создать место для барбекю и столовую зону, маленький японский садик с декоративным этническим водоемом и маленькое патио с креслами для отдыха и общения с гостями.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;