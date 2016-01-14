Шикарный кирпичный особняк с классическим интерьером

Роскошный кирпичный особняк, оформленный в классическом стиле, подойдет тем, кто ценит в доме уютное настроение, обилие текстиля, комфорт и ощущение полной безопасности. В этом очаровательном особняке, который весьма нетрадиционно оформлен с использованием черных акцентов, кажется, можно жить идеальной жизнью, почитывая книги в библиотеке, наслаждаясь видами с террасы и отдыхая в очаровательной спальне.

Архитектурная студия ZODIAC DESIGN всегда ведет свои проекты на вдохновении традициями. В их дизайне нет ничего броского, заставляющего вас отвлечься от наслаждения жизнью и начать задумываться о декоре. Здесь, в этом особняке, как и в других домах, оформленных студией, витает ощущение спокойствия и удаленности от всех внешних событий, а весь мир сконцентрирован вокруг одной семьи.