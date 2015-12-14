Потрясающий проект маленького дома

Кто бы мог подумать, что планировка может быть вдохновляющей и очаровательной! Посмотрите на этот проект и вы сразу поймете, что в основе всего настроения дома лежит именно архитектурное воплощение.
В этом проекте, полном традиционного корейского дизайна и созданном с помощью современных технологий, вы найдете удачные решения для загородного дома, построенного на узком участке. Вместе с красивым дизайном интерьера, комфортной площадью для жизни одной семьи и даже таким бонусом, как полноценный внутренний дворик, этот проект явно станет одним из любимцев публики.
Созданный архитектурной студией Sakurayama-Architect-Design этот дом выполнен в стиле азиатского минимализма. Несмотря на то, что он далеко ушел от главных традиций, в нем все-таки присутствует определенный антураж корейского коттеджа.
Потрясающий вид нам открывается с этого ракурса, где благодаря специально продуманной планировке мы находим домик с шириной фасада около 8 метров, но при этом имеющий нишу для внутреннего дворика. Посмотрите внимательно, справа в окне мы видим ванную комнату, посередине – кухню, а слева расположилась гостиная. Наверху находятся спальни и большая терраса, с которой открывается вся эстетика геометричного и минималистичного корейского сада.
Внутренний дворик имеет мощение натуральным камнем нестандартной формы – вытянутыми плитами длиной около 1,2 метра и шириной всего лишь в 30 см. Такой интересный выбор отлично сочетается со стилем минимализм в дизайне фасадов, гораздо больше, чем традиционная квадратная плитка.
Рядом с домом расположен и сад камней, где символизм, красота природы и ее форм привлекают наше внимание. Здесь дизайн служит во имя восхваления красоты окружающего мира.
Стильная кухня с комбинированным кухонным фартуком – эффектной мозаикой с серебряным отливом и грифельной доской для заметок – выглядит очень стильно и расположена в идеальном месте. Здесь, недалеко от террасы внутреннего дворика, близко ко входу в дом и находится центр дома – там, где и должна быть кухня.
Вместо столовой – барная стойка, как модуль кулинарного комплекса на кухне. В этой комнате мы найдем двусветное освещение и возможность увидеть внутренний балкон второго этажа. Декоративная деревянная балка является настоящей частью конструкции дома, а не просто украшением.
Рядом с кухней расположена стильная ванная комната на двоих. Здесь, будто в райском оазисе, кажется, что время остановилось. Стеклянные экраны защищают мокрую зону от сухой, а стиль минимализм является основой всего интерьера.
Интересное решение для ванны – установка прямо возле складных дверей с остеклением, выглядит очень эффектно.Здесь же мы найдем и ступени, ведущие на подиум и служащие полочкой для хранения аксессуаров.
Поднимаясь вверх, мы находим себя в зоне внутреннего балкона – над столовой, о которой мы говорили ранее. Здесь же расположена дверь на террасу с видом на сад, а приватные комнаты находятся с правой стороны.
Если вы думаете о том, чтобы построить дом в стиле минимализм, не отбрасывайте сразу идею о традиционном исполнении, в котором тоже есть свое очарование. Несмотря на то, что в таком доме комнаты меньше, чем в голливудской вилле, здесь ощущается особенное чувство единения с природой как часть культуры азиатских стран.
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