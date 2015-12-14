Потрясающий проект маленького дома

Кто бы мог подумать, что планировка может быть вдохновляющей и очаровательной! Посмотрите на этот проект и вы сразу поймете, что в основе всего настроения дома лежит именно архитектурное воплощение.

В этом проекте, полном традиционного корейского дизайна и созданном с помощью современных технологий, вы найдете удачные решения для загородного дома, построенного на узком участке. Вместе с красивым дизайном интерьера, комфортной площадью для жизни одной семьи и даже таким бонусом, как полноценный внутренний дворик, этот проект явно станет одним из любимцев публики.

Созданный архитектурной студией Sakurayama-Architect-Design этот дом выполнен в стиле азиатского минимализма. Несмотря на то, что он далеко ушел от главных традиций, в нем все-таки присутствует определенный антураж корейского коттеджа.