Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Потрясающий проект маленького дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Кто бы мог подумать, что планировка может быть вдохновляющей и очаровательной! Посмотрите на этот проект и вы сразу поймете, что в основе всего настроения дома лежит именно архитектурное воплощение.

В этом проекте, полном традиционного корейского дизайна и созданном с помощью современных технологий, вы найдете удачные решения для загородного дома, построенного на узком участке. Вместе с красивым дизайном интерьера, комфортной площадью для жизни одной семьи и даже таким бонусом, как полноценный внутренний дворик, этот проект явно станет одним из любимцев публики.

Созданный архитектурной студией Sakurayama-Architect-Design этот дом выполнен в стиле азиатского минимализма. Несмотря на то, что он далеко ушел от главных традиций, в нем все-таки присутствует определенный антураж корейского коттеджа.

Экстерьер и внутренний дворик

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Дома в стиле модерн
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Потрясающий вид нам открывается с этого ракурса, где благодаря специально продуманной планировке мы находим домик с шириной фасада около 8 метров, но при этом имеющий нишу для внутреннего дворика. Посмотрите внимательно, справа в окне мы видим ванную комнату, посередине – кухню, а слева расположилась гостиная. Наверху находятся спальни и большая терраса, с которой открывается вся эстетика геометричного и минималистичного корейского сада.

Внутренний дворик имеет мощение натуральным камнем нестандартной формы – вытянутыми плитами длиной около 1,2 метра и шириной всего лишь в 30 см. Такой интересный выбор отлично сочетается со стилем минимализм в дизайне фасадов, гораздо больше, чем традиционная квадратная плитка.

Рядом с домом расположен и сад камней, где символизм, красота природы и ее форм привлекают наше внимание. Здесь дизайн служит во имя восхваления красоты окружающего мира.

Кухня

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Кухня в стиле модерн
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Стильная кухня с комбинированным кухонным фартуком – эффектной мозаикой с серебряным отливом и грифельной доской для заметок – выглядит очень стильно и расположена в идеальном месте. Здесь, недалеко от террасы внутреннего дворика, близко ко входу в дом и находится центр дома – там, где и должна быть кухня.

Барная стойка

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Кухня в стиле модерн
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Вместо столовой – барная стойка, как модуль кулинарного комплекса на кухне. В этой комнате мы найдем двусветное освещение и возможность увидеть внутренний балкон второго этажа. Декоративная деревянная балка является настоящей частью конструкции дома, а не просто украшением.

Ванная комната

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Ванная комната в стиле модерн
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Рядом с кухней расположена стильная ванная комната на двоих. Здесь, будто в райском оазисе, кажется, что время остановилось. Стеклянные экраны защищают мокрую зону от сухой, а стиль минимализм является основой всего интерьера.

Ванная комната

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Ванная комната в стиле модерн
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Интересное решение для ванны – установка прямо возле складных дверей с остеклением, выглядит очень эффектно.Здесь же мы найдем и ступени, ведущие на подиум и служащие полочкой для хранения аксессуаров.

Второй этаж

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Поднимаясь вверх, мы находим себя в зоне внутреннего балкона – над столовой, о которой мы говорили ранее. Здесь же расположена дверь на террасу  с видом на сад, а приватные комнаты находятся с правой стороны.

Азиатский шарм

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Дома в стиле модерн
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Если вы думаете о том, чтобы построить дом в стиле минимализм, не отбрасывайте сразу идею о традиционном исполнении, в котором тоже есть свое очарование. Несмотря на то, что в таком доме комнаты меньше, чем в голливудской вилле, здесь ощущается особенное чувство единения с природой как часть культуры азиатских стран.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

Золотые советы для уютной гостиной;

Идеи дизайна красивой кухни.

Фантастический дом с двойным лицом
А вы хотели бы побывать в таком доме?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо