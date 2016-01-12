Белоснежный и глянцевый современный дом

Аккуратный и красивый, достойный перфекциониста-эстета проект дома в стиле модерн выполнен дизайн-студией Skandella Architektur Innenarchitektur и отлично показывает нам возможности данного стиля. Шикарные панорамные окна на обоих уровнях, а также просторные комнаты, большие балконы и дизайн интерьера в белом тоне – что еще нужно для счастья в пригороде?

В основе этого проекта лежало стремление к совершенству – архитекторы и дизайнеры хотели создать легкий дом, который бы приятно воспринимался и способствовал в первую очередь расслаблению. Отсутствие ярких деталей дает возможность семье выбирать настроение и образ жизни, менять его в любое время и не подстраивать покупки под интерьер.