Белоснежный и глянцевый современный дом

Аккуратный и красивый, достойный перфекциониста-эстета проект дома в стиле модерн выполнен дизайн-студией Skandella Architektur Innenarchitektur и отлично показывает нам возможности данного стиля. Шикарные панорамные окна на обоих уровнях, а также просторные комнаты, большие балконы и дизайн интерьера в белом тоне – что еще нужно для счастья в пригороде?
В основе этого проекта лежало стремление к совершенству – архитекторы и дизайнеры хотели создать легкий дом, который бы приятно воспринимался и способствовал в первую очередь расслаблению. Отсутствие ярких деталей дает возможность семье выбирать настроение и образ жизни, менять его в любое время и не подстраивать покупки под интерьер.
Шикарные ступени ведут к блестящей гостиной. Полянку на заднем дворике является любимым местом для игр детей. Также на свежем воздухе мы найдем просторную террасу как раз возле кухни, чтобы подавать обеды в летнее время.
Дизайн фасада выполнен в простом и лаконичном стиле модерн – черные рамы и белый оштукатуренный экстерьер создают красивый и аккуратный контраст.
Изнутри дом выглядит еще более белым – идеальные интерьеры, в которых профессионально оформлен каждый шов и стык, выглядят очень современно. Зону гостиной и столовой здесь разделяет дизайнерский камин со стеклянными экранами – очень эффектное дополнение стильного интерьера.
С этого ракурса видно, что благодаря открытой планировке первый этаж ощущается единым целым – прекрасным местом для жизни и воспитания детей.
Белоснежная кухня выполнена в современном стиле – два модуля (один вдоль стены, другой – кухонный остров) отлично играют в паре на благо функционального интерьера. Отделка пола здесь такая же, как и в гостиной – керамическая плитка с мягким рельефом и эффектом гладкой поверхности морской гальки.
В ванной комнате нас ждет чудесный туалетный столик с большим количеством ящиков, заменяющий всю мебель в ванной и создающий очень красивый уголок. Здесь есть широкая раковина и панорамное зеркало с изгибами по бокам для большего угла обзора.
Душевая зона элегантно расположилась в нише и невидима из зоны входа, а ванная чаша находится у окна для возможности любования пейзажами во время релаксации.
Интересными являются и светильники в этом интерьере – будто прожектора они освещают комнату легким, но ярким светом в дополнение к естественному освещению. Отделка пола – та же самая керамическая плитка, как и в других помещения, плюс система «теплого пола».
Минимализм в дизайне парадного фасада и ландшафтного проекта выглядит очень симпатично на улице в пригороде. Отсутствие забора не мешает приватности из-за правильного расположения окон, а единственное большое окно имеет матовый экран.
Подъезд к дому и место для парковки автомобиля оформлены эффектной конструкцией серого цвета. Своеобразный навес, который будто берет начало в самом доме, двигаясь над входом вправо, очень красиво объединяет весь комплекс в единое целое.
Рядом с домом посажены два дерева, оба они в скором будущем разрастутся и обогатят внешний вид дома роскошными кронами. Кроме того, площадь под ними мульчирована мелкими камнями, поэтому они никогда не будут страдать от влаги. Четыре кустарника под стрижку вокруг главного дерева напоминают принцип французского геометричного сада, но в целом в проекте прослеживается явное стремление к минимализму.
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