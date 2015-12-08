Проект загородного дома в стиле минимализм

Маленький участок, который не позволил владельцам этого дома даже иметь собственный зеленый дворик, сделал одно доброе дело – вдохновил архитекторов из фирмы NOBUYOSHI HAYASHI на оригинальный подход к работе и некоторые особенно интересные дизайнерские приемы.
Оформленный в стиле минимализма этот дом – современное воплощение дома мечты, который стал таковым для одной семейной пары с маленьким сыном. Они хотели иметь солнечный и светлый дом, многофункциональный и подходящий для семейной жизни с маленькими детьми, ведь вскоре они планируют пополнение.
С улицы днем дом выглядит почти обычным – современным, но достаточно строгим. Но в лучах вечерней подсветки мы находим секрет – необычную односкатную крышу с очень сильным наклоном. Интересно, что днем и со стороны улицы эту особенность заметить прохожему достаточно сложно, поэтому мы посмотрим, как интерьеры с такой крышей выглядят изнутри!
В нашем виртуальном туре мы сначала попадаем в гостиную, которая оформлена в строгом варианте азиатского минимализма. Даже мягкая мебель здесь является компромиссом между традициями и современностью, где первые явно выигрывают. Между прочим, такой вариант, как никакой другой подходит для маленького ребенка – обилие натурального дерева, множество уровней, панорамное остекление и красивые виды, а также очень высокие потолки – возможность вырастить ребенка в более просторной среде.
Высокие потолки в гостиной достигают высоты более 6 метров над лестницей и в реальности поражают воображение. Никто не говорил, что жизнь в пригороде должна быть традиционной, ведь практически все ее плюсы остаются, даже если интерьеры вашего коттеджа похожи на современный лофт.
Спальню и кабинет мы найдем на втором уровне, а за гостиной на первом этаже находится вторая спальня. Расположение приватных комнат в таком формате позволяет сэкономить площадь и сделать дом подходящим для строительства на узком участке. А верхний этаж – яркая и приватная зона делает детскую или, наоборот, комнату родителей особенно интересной из-за невероятного ската крыши.
В другой части открытой планировки первого уровня мы найдем стильную кухню со столешницей из натурального камня – здесь рабочая зона хозяйки скрыта за высокой барной стойкой, а обилие солнечного света делает комнату светлой даже в пасмурную погоду.
Панорамное остекление на кухне приподнято специально, чтобы обеспечить достаточно места для модулей хранения на кухне.
Так, этот дом – уникальный образец минимализма и открытого мира, кажущегося достаточно нестандартным. Интересно, что вход в дом мы так и не увидели. Он расположен с другой стороны, на обратном от главной улице фасаде, в небольшом переулке. К нему также приставлена прихожая и гостевая уборная, которые аккуратно разместились в дальней части здания.
Мы надеемся, что просматривая фотографии, вы заинтересуетесь и другими азиатскими проектами коттеджей, которые могут изменить ваш взгляд на традиционный дом в пригороде и современный дизайн интерьера в частности. Восточный подход, основанный на проверенных традициях минимализма и эко-дизайна, абсолютно идеального для детей, понравится многим последователям «зеленого» образа жизни. Другие проекты в таком стиле вы можете найти в нашей фото-галерее, выбрав определенную страну (например, Японию или Корею) и просмотрев либо самые популярные, либо самые новые опубликованные портфолио местных архитекторов.
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