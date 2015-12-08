Проект загородного дома в стиле минимализм

Маленький участок, который не позволил владельцам этого дома даже иметь собственный зеленый дворик, сделал одно доброе дело – вдохновил архитекторов из фирмы NOBUYOSHI HAYASHI на оригинальный подход к работе и некоторые особенно интересные дизайнерские приемы.

Оформленный в стиле минимализма этот дом – современное воплощение дома мечты, который стал таковым для одной семейной пары с маленьким сыном. Они хотели иметь солнечный и светлый дом, многофункциональный и подходящий для семейной жизни с маленькими детьми, ведь вскоре они планируют пополнение.