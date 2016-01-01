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Современный дом из камня

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Дома в стиле модерн
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Потрясающий и просто невероятный проект нового дома из натурального камня в Республике Корея создан талантливыми и экстраординарными архитекторами из студии ZERO LIMITS ARCHITECTURE. Одно их название говорит о том, что в их творчестве нет никаких ограничений, и они всегда готовы к новым открытиями и самосовершенствованию.

В данном проекте они сделали к современному дому в стиле минимализм особенное дополнение – мансардный этаж с отделкой из натурального камня. Он собран именно в этой местности и закреплен на каркасе по эксклюзивному макету архитектора.

В этом доме вы найдете утонченные интерьеры в стиле азиатского минимализма, панорамный вид на море, спальню мечты с видом на пальмы в собственном саду и шикарную гостиную с огромными диванами.

​ Ноу-хау

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Дома в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Нестандартный подход к современной архитектуре иногда означает возрождение традиций в новом облике. Если ранее каменные фасады чаще всего встречались на первом этаже, а второй был оштукатурен или сделан из дерева, то в этом проекте мы видим обратное.

Кстати, камень, использованный в облицовке, тот же, каким оформил архитектор и забор в данном проекте. Эффектные контрасты текстур и легкой белой штукатурки делают камень максимально брутальным, а сам проект стоит называть не иначе, как каменным морским замком.

Вид со стороны залива

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Дома в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Отсюда мы видим, что главная часть постройки выполнена в стиле минимализм, и лишь небольшой выступ мансардного этажа оформлен камнем.

​ Тонкие стены

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Дома в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Очень важно было в таком типе отделки оставить стены достаточно тонкими, чтобы глубокий оконный проем не мешал солнечному свету заходить в дом. Для этого отбирались специальные камни, тогда как для забора использовались все.

Столовая

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Столовая комната в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Одна из самых интересных комнат дома – столовая, расположенная в изумительном уголке с панорамным остеклением. Она будто создана для семейных обедов и ужинов! Достаточно большая, чтобы вместить гостей или близких родственников, и при этом невероятно уютная она выглядит очень привлекательно на фоне белых стен.

Выход во дворик

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Гостиная в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Здесь же находится и выход во дворик, где расположена столовая группа, бассейн, качели, посажены новые деревья. Сам дворик обнесен каменным забором, но отсюда легко попасть на пляж по нужной тропинке.

Терраса наверху

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Балкон и терраса в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Еще одно прекрасное место отдыха находится наверху – на втором этаже. Поднимаясь в модуль, оформленный натуральным камнем, и выходя на балкон, мы находим мостик на террасу, идеальную для принятия солнечных ванн, легкого утреннего завтрака и сушки белья.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Вид на море

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Балкон и терраса в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Отсюда тоже открывается шикарный вид на море и скалистые берега в этом районе, а в пасмурную погоду пейзаж становится просто фантастическим.

Гостиная

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Гостиная в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Просторная и стильная гостиная выполнена в шоколадно-бежевых тонах и очень удачно совмещает несколько трендов современного дизайна. Широкие и глубокие диваны, модные кофейные столики различных конструкций, нависающий торшер и подсветка полочки под DVD-плеер очень эффектно сочетаются.

​ Вид на закате

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Дома в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Обнесенный камнем участок выглядит потрясающе на закате. Силуэты пальм и тропических деревьев здесь, как никогда, показывают свою символичность и ярко выраженный характер.

Дворик

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Дома в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Возвращаясь во дворик, куда можно попасть из столовой, мы найдем и двери-сладйеры в гостиную, а также террасу на втором уровне.

Спальня

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Спальня в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Солнечная спальня выполнена в стиле азиатского минимализма. Ничего лишнего, а только чистота и спокойствие обитают в этой комнате.

Ванная комната

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Балкон и терраса в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

В ванной мы найдем удивительный сад камней, в который можно войти через стеклянные двери. Оформленный в традиционной японской манере он по-своему прекрасен.

Остекление в гостиной

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Дома в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

С этого ракурса нам особенно хорошо видно, что гостиная имеет панорамное остекление с обеих сторон. Это позволяет летом наслаждаться жизнью в непосредственной близости с природой и прекрасными морскими пейзажами.

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