Современный дом из камня

Потрясающий и просто невероятный проект нового дома из натурального камня в Республике Корея создан талантливыми и экстраординарными архитекторами из студии ZERO LIMITS ARCHITECTURE. Одно их название говорит о том, что в их творчестве нет никаких ограничений, и они всегда готовы к новым открытиями и самосовершенствованию.

В данном проекте они сделали к современному дому в стиле минимализм особенное дополнение – мансардный этаж с отделкой из натурального камня. Он собран именно в этой местности и закреплен на каркасе по эксклюзивному макету архитектора.

В этом доме вы найдете утонченные интерьеры в стиле азиатского минимализма, панорамный вид на море, спальню мечты с видом на пальмы в собственном саду и шикарную гостиную с огромными диванами.