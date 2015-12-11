Загородный дом в современном стиле

Смешение сразу нескольких архитектурных и интерьерных стилей в дизайне с легкой подачи талантливого исполнителя поразит вас яркими краскими, смелыми решениями и роскошью в отделке.
Проект архитектора Армена Мелконяна порадовал нас не просто тем, что нестандартно решил проблему загородной жизни семьи на природе, но и тем, как красиво воплотил огромное количество маленьких идей и связал их все воедино.
В этом доме кроме эстетики и комфортабельности вы найдете творческий подход – тот, который делает архитектуру оригинальной, интерьер эксклюзивным, а жизнь более интересной. Мы приглашаем вас посмотреть экстерьеры и интерьеры этого проекта, которые наверняка не раз покажут вам нестандартные решения в дизайне и декоре и порадуют свежими идеями.
Комбинированная отделка из натурального дерева и оштукатуренных фасадов отлично выглядит на фоне соснового бора. Теплые оттенки, легкие штрихи и панорамное остекление здесь смотрятся очень органично. Особенного внимания заслуживает кровля – с мансардными окнами, теплым древесным оттенком покрытия и эффектным деревянным декором она является не просто частью экстерьера, но и главным акцентом, задающим проекту динамику и определенное настроение.
Традиционная отделка камнем и деревом в этом двусветном зимнем саду сотрудничает с панорамным остеклением, созданным по эскизу архитектора.
Главная комната дома – гостиная с максимальной высотой потолков около 8,5 метров –является шикарным местом как для встречи гостей, так и для семейной жизни. Угловой диван, обращенный к обоим панорамным модулям остекления позволяет с истинным комфортом наслаждаться жизнью посреди соснового бора – пейзажной и почти безупречной.
Оформленные в более гламурном и минималистичном стиле кухня и столовая напоминают своей страстью к люксу и ар-деко манхэттенские пентхаусы. Элегантное решение в виде деревянных декоративных панелей, украшающих стены, и акцентной стены из натурального камня ярко подчеркивает статус владельца и его прекрасный вкус.
Всегда зеленый, позитивный и тропический, традиционная часть любого богатого особняка. Зимний сад выглядит изнутри, как пещера при водопаде, изысканно сочетая современное остекление с мебелью из ротанга.
Страсть к современному шику проявилась в этом проекте в гостевой уборной, где дизайнер сделал все, чтобы поразить гостя и показать ему уникальную красоту натурального камня. Оригинальная отделка подразумевает использование минималистичной мебели и легких гламурных акцентов.
Хозяйская спальня в этом доме, оформленная в стиле ар-деко, поражает выбором цветовой гаммы – золотой, черный, бежевый и серый переплетаются в этом интерьере в очень органичной пропорции, создавая стильный интерьер для супругов.
С этого ракурса мы видим, что спальня здесь – не просто место для сна, но еще и для полноценного отдыха. Мягкая мебель, панорамное остекление и большая площадь позволяют сделать комнату очень комфортабельной.
При главной спальне мы найдем и ванную комнату, принадлежащую хозяевам дома. Колоритная отделка в два цвета, будто зонирующая помещение, выглядит очень современно. Стильное решение позволяет разнообразить интерьер комнаты, сделать ее оригинальной и характерной, полноценной частью всего дизайн-проекта особняка. А большие окна дарят наслаждение панорамными видами на лес, что делает релаксацию в ванной комнате еще более комплексной.
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