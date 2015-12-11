Загородный дом в современном стиле

Смешение сразу нескольких архитектурных и интерьерных стилей в дизайне с легкой подачи талантливого исполнителя поразит вас яркими краскими, смелыми решениями и роскошью в отделке.

Проект архитектора Армена Мелконяна порадовал нас не просто тем, что нестандартно решил проблему загородной жизни семьи на природе, но и тем, как красиво воплотил огромное количество маленьких идей и связал их все воедино.

В этом доме кроме эстетики и комфортабельности вы найдете творческий подход – тот, который делает архитектуру оригинальной, интерьер эксклюзивным, а жизнь более интересной. Мы приглашаем вас посмотреть экстерьеры и интерьеры этого проекта, которые наверняка не раз покажут вам нестандартные решения в дизайне и декоре и порадуют свежими идеями.