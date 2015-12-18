Современный проект деревянного дома – как он выглядит, чем отличается и почему в несколько раз лучше и удобнее традиционного? На все эти вопросы нам ответит один проект архитекторов homify, которые верят в будущее деревянных домов – стильное, футуристичное и очень красивое.
В этой статье мы увидим, как традиции переплетаются с инновациями, и наши мечты воплощаются в реальность в формате семейного коттеджа. Многие новшества являются в данный момент трендовыми по всему миру, поэтому этот проект – на грани реальности и фантазии, сейчас он находится на самом пике моды.
Нестандартный деревянный дом от архитектурной студии Way Architecture & Design имеет абсолютно эксклюзивный проект, оригинальные детали фасада и интересные современные акценты.
Новая веха в строительстве деревянного дома – комбинации с другими материалами, панорамное остекление, организация многочисленных зон отдыха и особенно высокие потолки – идет на пользу всем любителям пригородного образа жизни. Именно такие проекты, традиционные с виду и мульти-функциональные по сути, задают тон всему движению экологичных деревянных домов в частном строительстве и делают их все более и более комфортабельными.
Сразу несколько нестандартных решений, которые буквально требуют к себе внимания, с шиком и блеском реализованы в одном проекте загородного дома. Среди них – бассейн с террасой для шезлонгов, просторный гараж с большой стоянкой для автомобилей гостей, открытая беседка с навесом эксклюзивной конструкции (стеклянные треугольники на металлическом каркасе) и оригинальный зимний сад с балконом на втором этаже.
Отсюда мы хорошо видим зону беседки со столовой группой и оригинальной стеклянной крышей – кажется, что этот дом становится похож на космический корабль. Вид из самой беседки будет иным – высокие потолки и элегантные стекла, защищающие от непогоды, кажутся просто волшебными.
Сам дом построен из оцилиндрованного бруса на фундаменте, его цоколь оформлен декоративным камнем, а все здание имеет изящную подсветку по периметру. С этого ракурса дом кажется очень нетрадиционным – большой и наполовину стеклянный он выглядит невероятно современно.
Перемещаясь в зону патио, мы видим его с другой стороны. По-американски комфортабельные места для отдыха, натуральная древесина и камень и шикарная эргономичная планировка делают весь проект похожим на райское местечко для жизни, которое не хочется покидать ни при каких обстоятельствах.
Главный фасад имеет сплошное остекление и выраженные деревянные конструкции кровли, которые являются навесом для патио у открытого очага. Такой эффектный прием особенно красиво смотрится снаружи и наверняка удивит любого гостя.
Так, в выступающем модуле в правом крыле мы обнаруживаем сразу два места для отдыха – гостиную в глубине дома и патио, которое может быть использовано и в зимнее время за счет защищающих экранов и тепла огня.
На втором этаже есть зимний сад – своеобразная семейная гостиная с балконом и мягкой мебелью. Здесь можно отдохнуть, глядя на звездное небо или наблюдая за рассветом перед завтраком. Такое местечко обязательно должно быть в каждом доме, уникальное и почти «секретное», оно должно быть полностью приватным и отдаленным от общественной зоны настолько, насколько это вообще возможно.
В целом проект – уникальное решение для деревянного загородного дома, он выглядит очень впечатляюще и многообещающе. Современный подход, изысканное исполнение и просто стильная эстетика делают его шикарным вариантом для строительства.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;