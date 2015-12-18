Современный проект деревянного дома – как он выглядит, чем отличается и почему в несколько раз лучше и удобнее традиционного? На все эти вопросы нам ответит один проект архитекторов homify, которые верят в будущее деревянных домов – стильное, футуристичное и очень красивое.

В этой статье мы увидим, как традиции переплетаются с инновациями, и наши мечты воплощаются в реальность в формате семейного коттеджа. Многие новшества являются в данный момент трендовыми по всему миру, поэтому этот проект – на грани реальности и фантазии, сейчас он находится на самом пике моды.