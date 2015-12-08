Неоклассика в доме для молодой семьи

Презентабельный особняк в стиле неоклассика сочетает в себе лучшие элементы идеального загородного дома – роскошь, комфортабельность и эстетику высшего уровня. Архитектурная студия LUXER DESIGN, которая занимается исключительно эсклюзивными и люксовыми проектами, на этот раз представляет нашему вниманию привлекательные интерьеры в стиле ар-деко, с витающим в воздухе ароматом французского гламура.
Дом, как воплощение мечты об идеальной семейной жизни – прекрасная возможность показать то, как вы хотите жить. Такой дом, как этот – не просто место, где живете вы и ваша семья, он является точным вашим отражением – настолько точным, насколько вы ему позволите. Любите ли вы основательность, роскошь, блеск, классику или современные тренды – именно интерьеры покажут ваши лучшие качества, ваш вкус и то, как вы преуспеваете как дома, так и на работе.
Роскошный дом с пейзажным ландшафтным дизайном шикарно смотрится на любой улице – здесь же, созданный с любовью к искусному стилю ар-деко, он еще более эффектен. Удивительная башня с панорамным остеклением на обоих этажах придает такому проекту еще и средневековое очарование настоящего рыцарского замка.
Модная прихожая с мягкой мебелью в комбинированной обивке и трендовым сиреневым оттенком в декоре встречает гостей позитивно, но аристократично.
Проходя далее, мы заходим в гостиную, оформленную в истинно классической цветовой гамме с использование золотого и бежевого оттенка на фоне лакированной черной мебели. Роскошная отделка со встроенной подсветкой, деревянными декоративными панелями в классическом стиле и паркетом отлично сочетается с экстерьером, основательным и шикарным.
В солнечном эркере, принадлежащим изысканной башне, мы находим блестящий рояль, а рядом – столовую, декорированную в лучших традициях стиля ар-деко. Рассчитанная на 8 персон она прекрасно справляется с ролью парадной комнаты для званых ужинов и семейных встреч.
Современная интерпретация ар-деко на кухне выглядит очень стильно и роскошно, как и любой французский интерьер. Высокий гарнитур с декоративной позолотой и с вытяжкой, оформленной по типу настоящего дымохода, является главной фокусной точкой в интерьере.
В модуле слева мы найдем не только микроволновую печь и духовой шкаф, но и специальный холодильник для вина, а кухонный остров с мягкими стульями у барной стойки оснащен дизайнерской раковиной.
Глядя на лестничные пролеты, где тяжеловесные на вид ступени деревянной лестницы делают этот дом настоящим особняком, а двусветное освещение заливает каждый уголок комнаты солнечным светом, кажется, что вы переноситесь назад во времени на пару веков – в аристократичный дом благородной семьи.
Стильная и эффектная спальня с романтичной отделкой в розовый выглядит современной и классической одновременно. Именно такой эффект стиля ар-деко сделал его столь популярным во всем мире.
Традиционная ванная, оформленная в бежевых тонах и с помощью люксовой плитки «под натуральный камень», имеет сразу две душевых и ванную чашу, расположенную в солнечном эркере.
Детская дочери с интерьером в стиле легкой классики оформлена тоже очень традиционно. Здесь мы найдем розовый декор, романтичные орнаменты и изысканную отделку стен деревом.
Со стороны парадного входа дом кажется еще более оригинальным. Традиционные черты неоклассики сливаются с ар-деко и при этом становятся еще более характерными. Газонная площадка, которая почти полностью опоясывают дом, выглядит, как по-настоящему райское место для детей!
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