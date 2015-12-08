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Неоклассика в доме для молодой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом для молодой семьи, LUXER DESIGN LUXER DESIGN Дома в классическом стиле
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Презентабельный особняк в стиле неоклассика сочетает в себе лучшие элементы идеального загородного дома – роскошь, комфортабельность и эстетику высшего уровня. Архитектурная студия LUXER DESIGN, которая занимается исключительно эсклюзивными и люксовыми проектами, на этот раз представляет нашему вниманию привлекательные интерьеры в стиле ар-деко, с витающим в воздухе ароматом французского гламура.

Дом, как воплощение мечты об идеальной семейной жизни – прекрасная возможность показать то, как вы хотите жить. Такой дом, как этот – не просто место, где живете вы и ваша семья, он является точным вашим отражением – настолько точным, насколько вы ему позволите. Любите ли вы основательность, роскошь, блеск, классику или современные тренды – именно интерьеры покажут ваши лучшие качества, ваш вкус и то, как вы преуспеваете как дома, так и на работе.

Неоклассический интерьер

Экстерьер дома LUXER DESIGN Дома в классическом стиле
LUXER DESIGN

Экстерьер дома

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Роскошный дом с пейзажным ландшафтным дизайном шикарно смотрится на любой улице – здесь же, созданный с любовью к искусному стилю ар-деко, он еще более эффектен. Удивительная башня с панорамным остеклением на обоих этажах придает такому проекту еще и средневековое очарование настоящего рыцарского замка.

Прихожая

Коридор LUXER DESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
LUXER DESIGN

Коридор

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Модная прихожая с мягкой мебелью в комбинированной обивке и трендовым сиреневым оттенком в декоре встречает гостей позитивно, но аристократично.

Гостиная

Гостиная LUXER DESIGN Гостиная в классическом стиле
LUXER DESIGN

Гостиная

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Проходя далее, мы заходим в гостиную, оформленную в истинно классической цветовой гамме с использование золотого и бежевого оттенка на фоне лакированной черной мебели. Роскошная отделка со встроенной подсветкой, деревянными декоративными панелями в классическом стиле и паркетом отлично сочетается с экстерьером, основательным и шикарным.

​ Столовая

Гостиная LUXER DESIGN Гостиная в классическом стиле
LUXER DESIGN

Гостиная

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

В солнечном эркере, принадлежащим изысканной башне, мы находим блестящий рояль, а рядом – столовую, декорированную в лучших традициях стиля ар-деко. Рассчитанная на 8 персон она прекрасно справляется с ролью парадной комнаты для званых ужинов и семейных встреч.

Кухня

Кухня LUXER DESIGN Кухня в классическом стиле
LUXER DESIGN

Кухня

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Современная интерпретация ар-деко на кухне выглядит очень стильно и роскошно, как и любой французский интерьер. Высокий гарнитур с декоративной позолотой и с вытяжкой, оформленной по типу настоящего дымохода, является главной фокусной точкой в интерьере. 

В модуле слева мы найдем не только микроволновую печь и духовой шкаф, но и специальный холодильник для вина, а кухонный остров с мягкими стульями у барной стойки оснащен дизайнерской раковиной.

Очарование классики

Лестница LUXER DESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
LUXER DESIGN

Лестница

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Глядя на лестничные пролеты, где тяжеловесные на вид ступени деревянной лестницы делают этот дом настоящим особняком, а двусветное освещение заливает каждый уголок комнаты солнечным светом, кажется, что вы переноситесь назад во времени на пару веков – в аристократичный дом благородной семьи.

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Спальня в стиле ар-деко

Спальня LUXER DESIGN Спальня в классическом стиле
LUXER DESIGN

Спальня

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Стильная и эффектная спальня с романтичной отделкой в розовый выглядит современной и классической одновременно. Именно такой эффект стиля ар-деко сделал его столь популярным во всем мире.

Ванная комната

Ванная комната LUXER DESIGN Ванная в классическом стиле
LUXER DESIGN

Ванная комната

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Традиционная ванная, оформленная в бежевых тонах и с помощью люксовой плитки «под натуральный камень», имеет сразу две душевых и ванную чашу, расположенную в солнечном эркере.

Детская дочери

Детская комната LUXER DESIGN Детская комнатa в классическом стиле
LUXER DESIGN

Детская комната

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Детская дочери с интерьером в стиле легкой классики оформлена тоже очень традиционно. Здесь мы найдем розовый декор, романтичные орнаменты и изысканную отделку стен деревом.

Экстерьер дома

Экстерьер дома LUXER DESIGN Дома в классическом стиле
LUXER DESIGN

Экстерьер дома

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Со стороны парадного входа дом кажется еще более оригинальным. Традиционные черты неоклассики сливаются с ар-деко и при этом становятся еще более характерными. Газонная площадка, которая почти полностью опоясывают дом, выглядит, как по-настоящему райское место для детей!

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