Неоклассика в доме для молодой семьи

Презентабельный особняк в стиле неоклассика сочетает в себе лучшие элементы идеального загородного дома – роскошь, комфортабельность и эстетику высшего уровня. Архитектурная студия LUXER DESIGN, которая занимается исключительно эсклюзивными и люксовыми проектами, на этот раз представляет нашему вниманию привлекательные интерьеры в стиле ар-деко, с витающим в воздухе ароматом французского гламура.

Дом, как воплощение мечты об идеальной семейной жизни – прекрасная возможность показать то, как вы хотите жить. Такой дом, как этот – не просто место, где живете вы и ваша семья, он является точным вашим отражением – настолько точным, насколько вы ему позволите. Любите ли вы основательность, роскошь, блеск, классику или современные тренды – именно интерьеры покажут ваши лучшие качества, ваш вкус и то, как вы преуспеваете как дома, так и на работе.