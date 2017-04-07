​15 идей для парадного входа в дом

То, что архитектура и дизайн интерьера должны четко соответствовать образу жизни вашей семьи, знает каждый. Но сложность кроется в том, что любая мелочь, любая зона, типа парадного входа, нуждается в столь же чутком внимании профессиональных архитекторов и дизайнеров, что и, скажем, оформление главной спальни.

В этой Книге Идей мы собрали по-настоящему уникальные и красивые идеи для дизайна крыльца и парадного входа в загородный дом от специалистов homify. Будь они расположены в Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Казани или любом заграничном городе, все они позволяют создать плавный и эстетичный переход между внешним миром и вашим любимым домом.