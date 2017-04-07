​15 идей для парадного входа в дом

То, что архитектура и дизайн интерьера должны четко соответствовать образу жизни вашей семьи, знает каждый. Но сложность кроется в том, что любая мелочь, любая зона, типа парадного входа, нуждается в столь же чутком внимании профессиональных архитекторов и дизайнеров, что и, скажем, оформление главной спальни.
В этой Книге Идей мы собрали по-настоящему уникальные и красивые идеи для дизайна крыльца и парадного входа в загородный дом от специалистов homify. Будь они расположены в Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Казани или любом заграничном городе, все они позволяют создать плавный и эстетичный переход между внешним миром и вашим любимым домом.
Студия Agraffe Design спроектировала и выполнила дизайн кованого крыльца для этого дома в Калининграде. Здесь мы видим бетонную основу, кованые ограждения, идеально соответствующий крыльцу ландшафтный проект и дизайн фасадов. Только все вместе, с фонариками и тротуарной дорожкой, шоколадными окнами и цветущими растениями в кашпо, вызывает столь правильный эффект! Браво!
Еще один шикарный вариант ландшафтного дизайна мы нашли в студии «Премиум Интерьер» из Казани. Данный загородный дом спроектирован для пригорода и выглядит почти волшебно! В данном случае мы смотрим на дизайн заднего дворика, с несколькими террасами на разных уровнях и подсветкой золотой неоновой лентой. Такую же идею можно реализовать и для парадного входа.
Более традиционный вариант из бетонной дорожки, угловой клумбы, пары растений в кашпо и лавочки спроектирован в стиле кантри. Главное здесь – соответствие уровню дизайна фасадов. Ставни, подшив кровли натуральным деревом, шикарная входная дверь – все выполнено в едином стиле!
Архитектурная мастерская Георгия Пряничникова предлагает нам дизайн парадного входа в стиле прерий, который отлично подошел для элитного коттеджного поселка под Москвой.
Нестандартная подсветка – лучший вариант для дизайна оштукатуренного забора или фасада в стиле модерн!
На этот раз главными элементами дизайна парадного входа стали новая входная дверь (контрастного цвета по отношению к фасаду) и милый заборчик в провинциальном стиле.
Архитектурная мастерская Георгия Пряничникова предлагает нам дизайн парадного входа и в стиле ар-нуво, люкс которого виден невооруженным взглядом.
Будь то коттедж в американском стиле или скандинавский дом из бруса, студия Ital Project знает, какое крыльцо лучше всего подойдет деревянному дому!
Интересный вариант открытой галереи вместо крыльца реализован в Вилье Эрмоса, Мексика. Смотрится очень аутентично.
В Азии очень маленькие участки и небольшие дома, поэтому палисадники обычно занимают 10-30 кв. метров площади! Этот проект дома в Японии может похвастаться удивительно лаконичным подходом к дизайну парадного входа, который стоит перенять тем, кто хочет на своем участке обойтись без забора.
Полукруглое кирпичное крыльцо с колоннами, вдохновлявшее классиков, многим из нас представляется в мечтах. Такой шикарный загородный дом идеально смотрелся бы в пригороде Санкт-Петербурга, Москвы или Сочи! Авторы проекта дизайна парадного входа – KMV Design из Ессентуков.
Отличное решение для большого крыльца – блеск и роскошь мрамора на переднем плане.
Шикарный вариант от Good Wood запал в душу многим из нас!
Изящная мульти-терраса охватывает дом с нескольких сторон и является крыльцом по-японски!
Этот потрясающий вариант дизайна палисадника и парадного входа стоит скопировать! Он подойдет под стили модерн, минимализм, азиатский!
Далее на homify:
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;