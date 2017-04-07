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​15 идей для парадного входа в дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
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То, что архитектура и дизайн интерьера должны четко соответствовать образу жизни вашей семьи, знает каждый. Но сложность кроется в том, что любая мелочь, любая зона, типа парадного входа, нуждается в столь же чутком внимании профессиональных архитекторов и дизайнеров, что и, скажем, оформление главной спальни.

В этой Книге Идей мы собрали по-настоящему уникальные и красивые идеи для дизайна крыльца и парадного входа в загородный дом от специалистов homify. Будь они расположены в Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Казани или любом заграничном городе, все они позволяют создать плавный и эстетичный переход между внешним миром и вашим любимым домом.

​Кованое крыльцо, как в сказке

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Студия Agraffe Design спроектировала и выполнила дизайн кованого крыльца для этого дома в Калининграде. Здесь мы видим бетонную основу, кованые ограждения, идеально соответствующий крыльцу ландшафтный проект и дизайн фасадов. Только все вместе, с фонариками и тротуарной дорожкой, шоколадными окнами и цветущими растениями в кашпо, вызывает столь правильный эффект! Браво!

​Минималистичная подсветка, дизайн будущего

Загородный дом для молодой семьи, премиум интериум премиум интериум Дома в стиле минимализм
премиум интериум

Загородный дом для молодой семьи

премиум интериум
премиум интериум
премиум интериум

Еще один шикарный вариант ландшафтного дизайна мы нашли в студии «Премиум Интерьер» из Казани. Данный загородный дом спроектирован для пригорода и выглядит почти волшебно! В данном случае мы смотрим на дизайн заднего дворика, с несколькими террасами на разных уровнях и подсветкой золотой неоновой лентой. Такую же идею можно реализовать и для парадного входа.

​Традиционный кантри

​Villa classica in legno - Cavenago d’Adda (LO), Marlegno Marlegno Сборные дома Дерево
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Более традиционный вариант из бетонной дорожки, угловой клумбы, пары растений в кашпо и лавочки спроектирован в стиле кантри. Главное здесь – соответствие уровню дизайна фасадов. Ставни, подшив кровли натуральным деревом, шикарная входная дверь – все выполнено в едином стиле!

​В стиле прерий

ДОМ на ОЗЕРЕ, Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Дома в эклектичном стиле
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

ДОМ на ОЗЕРЕ

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Архитектурная мастерская Георгия Пряничникова предлагает нам дизайн парадного входа в стиле прерий, который отлично подошел для элитного коттеджного поселка под Москвой.

​Геометричная подсветка

Villa Frankreich, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 Балкон и терраса в стиле модерн
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

Нестандартная подсветка – лучший вариант для дизайна оштукатуренного забора или фасада в стиле модерн!

​Очарование прованса

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Балкон и терраса в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

На этот раз главными элементами дизайна парадного входа стали новая входная дверь (контрастного цвета по отношению к фасаду) и милый заборчик в провинциальном стиле.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Классика ар-нуво

Дом "МОДЕРН", Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Дома в стиле модерн
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Дом МОДЕРН

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Архитектурная мастерская Георгия Пряничникова предлагает нам дизайн парадного входа  и в стиле ар-нуво, люкс которого виден невооруженным взглядом.

​Крыльцо для деревянного дома

Дом и баня в поселке Гавриково, МО. ItalProject Дома в стиле кантри Дерево Серый деревянный дом,баня,лестница
ItalProject

Дом и баня в поселке Гавриково, МО.

ItalProject
ItalProject
ItalProject

Будь то коттедж в американском стиле или скандинавский дом из бруса, студия Ital Project знает, какое крыльцо лучше всего подойдет деревянному дому!

​Колониальное ранчо

homify Дома в колониальном стиле
homify

homify
homify
homify

Интересный вариант открытой галереи вместо крыльца реализован в Вилье Эрмоса, Мексика. Смотрится очень аутентично.

​Приватность прежде всего

校舎がみえる小さな家, toki Architect design office toki Architect design office Дома в стиле минимализм Дерево Зеленый
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

В Азии очень маленькие участки и небольшие дома, поэтому палисадники обычно занимают 10-30 кв. метров площади! Этот проект дома в Японии может похвастаться удивительно лаконичным подходом к дизайну парадного входа, который стоит перенять тем, кто хочет на своем участке обойтись без забора.

​Неоклассическая роскошь

Визуализация ландшафта с архитектурой частного дома Москоу Дизайн Дома в классическом стиле Камень Бежевый Визуализация
Москоу Дизайн

Визуализация ландшафта с архитектурой частного дома

Москоу Дизайн
Москоу Дизайн
Москоу Дизайн

Полукруглое кирпичное крыльцо с колоннами, вдохновлявшее классиков, многим из нас представляется в мечтах. Такой шикарный загородный дом идеально смотрелся бы в пригороде Санкт-Петербурга, Москвы или Сочи! Авторы проекта дизайна парадного входа – KMV Design из Ессентуков.

​Мраморный блеск

House Borstlap, Coetzee Alberts Architects Coetzee Alberts Architects
Coetzee Alberts Architects

Coetzee Alberts Architects
Coetzee Alberts Architects
Coetzee Alberts Architects

Отличное решение для большого крыльца – блеск и роскошь мрамора на переднем плане.

​Деревянное крыльцо для дома из бруса

ДОМ GOOD WOOD клееный брус GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

ДОМ GOOD WOOD клееный брус

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Шикарный вариант от Good Wood запал в душу многим из нас!

​Японская терраса

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Дома в стиле модерн
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Изящная мульти-терраса охватывает дом с нескольких сторон и является крыльцом по-японски!

​Индийская роскошь

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Аксессуары и декор
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Этот потрясающий вариант дизайна палисадника и парадного входа стоит скопировать! Он подойдет под стили модерн, минимализм, азиатский!

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