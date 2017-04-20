Шикарный дом на двух хозяев в Сочи

Вот так роскошно можно жить даже в России, на маленьком узком участке в сосновой роще, наслаждаясь бризом с Черного моря и теплым тропическим климатом! При этом конструкция дома на двух хозяев позволяет жить вместе большой семьей либо сэкономить на покупке участка.
Архитектор Максим Любецкий является автором этого проекта и даже более того – спроектировал этот дом для себя. Именно так передовые архитекторы России видят благополучное будущее, где все мы стремимся к эффектному модернизму, стильному минимализму и европейскому уровню комфорта.
Стиль дома комбинирует основу из минимализма и легкие акценты стиля шале в виде особой кровли и балконов на третьем этаже, прямо как в люксовых альпийских проектах. Подобные проекты можно встретить во владении бизнесменов и банкиров в Скандинавских странах, которые славятся своей любовью к большому количеству квадратных метров.
Площадь дома – около 300 кв. метров, где каждая семья получает по 150 кв. метров. Рельефность участка скомпенсирована цокольным этажом, что позволяет сделать проект очень удобным и практичным, несмотря на нестандартные начальные условия. На первом этаже разместились общественная зона с кухней, столовой и гостиной, а мансардный второй этаж отдан под спальни.
Шикарное сочетание сосновых силуэтов, чистейшего воздуха и дома в стиле минимализм способно вдохновить, кого угодно. С этого ракурса мы видим два этажа – первый и второй, с кухней-столовой и спальнями. На первом этаже есть двери-слайдеры с выходом на мульти-террасу. Прекрасная идея – окна на мансардном этаже, доходящие прямо до ската кровли, они создают в интерьере непередаваемую атмосферу комфорта и защищенности.
В дизайне интерьера тоже использовался стиль минимализм. Качественные материалы, лаконичные линии и дорогостоящая отделка позволяют сделать его идеальным стилем для реализации в формате загородного семейного коттеджа. И для молодой семьи с ребенком, и для супружеской пары со взрослыми детьми, именно минимализм универсален и при этом передает атмосферу ультра-современного дизайна самыми простыми способами.
Данный проект дома реализован в Сочи в поселке Мамайка, в удивительной холмистой местности недалеко от моря, где сосновый бор может похвастаться более, чем полувековыми деревьями, а некоторые дома имеют панорамный вид на море. Это место – настоящая ривьера посреди многим известного курортного поселка, ведь здесь ощущается тишина и покой, много тени, а рядом расположены частные дома, дачи и маленькие бутик-отели. Пляж «Ласточка» от данного района – в 10-20 минутах ходьбы вниз по склону, по тенистым извилистыми улочкам. Настоящий оазис посреди жаркого лета!
Архитектор Максим Любецкий открыт к новым предложениям и заказам – просто кликайте на ссылку под фото и затем по кнопке «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвоните нам» (звонок в офис студии). География работы архитектора не имеет границ, но офис располагается в Сочи.
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