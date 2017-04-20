Шикарный дом на двух хозяев в Сочи

Вот так роскошно можно жить даже в России, на маленьком узком участке в сосновой роще, наслаждаясь бризом с Черного моря и теплым тропическим климатом! При этом конструкция дома на двух хозяев позволяет жить вместе большой семьей либо сэкономить на покупке участка.

Архитектор Максим Любецкий является автором этого проекта и даже более того – спроектировал этот дом для себя. Именно так передовые архитекторы России видят благополучное будущее, где все мы стремимся к эффектному модернизму, стильному минимализму и европейскому уровню комфорта.