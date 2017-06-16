Дом Ромео и Джульетты

Такой дом можно построить из блоков или из кирпичей, на ленточном фундаменте. Отопление зависит от наличия газопровода, реализовать можно как с системой «теплого пола», так и с разводкой радиаторов. Все данные критерии обсуждаются индивидуально, а именно этот дом был спроектирован в 2014 году со специально высоким цоколем и фасадными деревянными элементами от сочинского мастера.

Как и любой другой проект, этот можно дополнить любыми функциями, изменить планировку, дизайн и цвет фасадов, а также заказать любой по стилю дизайн интерьера к выбранному вами проекту дома. Если же вы хотите лишь оставить стиль данной постройки и спроектировать вместе с архитектором совершенно иную резиденцию для вашей семьи, архитектор Максим Любецкий всегда готов ответить на все ваши вопросы по сотрудничеству.