Дом Ромео и Джульетты

Романтичный проект дома с любовью к средневековой архитектуре, включая шале, и современным рациональным планировкам обязательно понравится тем, кто ищет проект коттеджа, который бы выглядел максимально колоритно.
Он особенно заинтересует тех, кто уже присматривался к проектам дома в стиле фахверк, деревянному зодчеству, а также брутальному кирпичному домостроению. Архитектор Максим Любецкий сделал идею такого дома максимально удобной для современной семьи, даже сохранив черты традиционной планировки средневекового особняка. Посмотрим, какие именно!
Такой дом можно построить из блоков или из кирпичей, на ленточном фундаменте. Отопление зависит от наличия газопровода, реализовать можно как с системой «теплого пола», так и с разводкой радиаторов. Все данные критерии обсуждаются индивидуально, а именно этот дом был спроектирован в 2014 году со специально высоким цоколем и фасадными деревянными элементами от сочинского мастера.
Как и любой другой проект, этот можно дополнить любыми функциями, изменить планировку, дизайн и цвет фасадов, а также заказать любой по стилю дизайн интерьера к выбранному вами проекту дома. Если же вы хотите лишь оставить стиль данной постройки и спроектировать вместе с архитектором совершенно иную резиденцию для вашей семьи, архитектор Максим Любецкий всегда готов ответить на все ваши вопросы по сотрудничеству.
Необычный формат кровли отлично смотрится в столь оригинальной контрастной отделке фасадов, где были использованы декоративный камень, рустик, элементы фахверка, натуральное резное дерево, деревянные перила для крыльца и террасы. На втором этаже выступ с окнами в пол и изящным французским балкончиком относится к главной спальне.
На первом этаже мы увидим те самые черты типичной планировки старинного европейского особняка или дома землевладельца. Правда, потрясающая идея с кухонным островом в центре кухни делает комбинацию из маленьких традиционных комнат вокруг камина (номера 6, 5 и 4 на плане) гораздо более современной. Рядом расположились столовая, кухня и гостиная.
Благодаря двойным распашным дверям, этот интерьер мгновенно может превратиться в открытую планировку по типу 21-ого века. В дорогих старых домах данный прием использовался очень часто, особенно в галерейной планировке, и лишь в типовом недорогом жилье обособленные комнаты были (и часто остаются) плюсом.
Эти общественные комнаты относятся к первой части здания, слева от лестничного холла. Справа же расположились ванная, котельная, прихожая и крыльцо-веранда. У кухни тоже есть окна в пол с распашными дверьми и своя маленькая терраса.
На втором этаже главной комнатой стал мастер-сьют хозяев дома, расположенный в центре и включающий в себя кабинет/детскую для новорожденного, две гардеробные, кладовую и ванную комнату. Больше спален на втором этаже нет. Этот дом рассчитан именно на такую маленькую молодую семью, потому имеет в своем арсенале только две спальни. Общая площадь дома – 172,5 кв. метра.
Так, этот дом идеально подойдет для супружеской пары или даже одинокого человека, а также пары, которая ждет ребенка или имеет новорожденного. Сдвоенные спальни будут очень удобны и для семьи с ребенком до 4-х лет.
Если вам понравился этот проект, но вы хотели бы добавить в него еще пару спален, если вы хотите построить его точно таким же или внести эксклюзивные коррективы, архитектор Максим Любецкий открыт к новым предложениям и заказам – просто щелкайте по ссылке на названии, а затем по кнопке «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвоните нам» (звонок в офис студии).
Студия базируется в Сочи и работает по всей России, есть услуга авторского надзора. Стоимость проектов загородных домов от архитектора Любецкого начинается от 150 тысяч рублей.
Проект занимает около 1-1,5 месяца работы, строительство – от 3 месяцев. Заявку на встречу можно оформить за 10 минут на официальном сайте. Особенно удобно заказывать у этого архитектора дома, которые будут реализованы в Сочи, Краснодарском крае, Крыму или в Московской области. Если же вам очень нравится авторский почерк архитектора, вы можете заказать услугу авторского надзора и в других регионах.
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