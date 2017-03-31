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8 простых приемов для создания дома вашей мечты!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Living Room, Pixers Pixers Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
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После строительства дома перед хозяевами предстает множество проблем, связанных с его оформлением. Не всем по карману услуги высококлассных дизайнеров интерьера, но это не повод отчаиваться. В данной статье мы предложим вам 8 простых приемов, которые помогут грамотно и красиво организовать пространство вашего жилища. Готовы? Тогда начинаем!

1. Выбрать правильный цвет краски и напольное покрытие

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер OOD

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Прежде чем вы приступите к отделке вашего дома, выберите цвет краски для стен, который вам наиболее приятен. Также подберите прочное и привлекательное напольное покрытие. Учтите: оформление стен и пола – основа стилистики любого дома.

2. Естественное освещение

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Запомните: солнечный свет должен быть основным источником освещения в вашем доме. Какие бы красивые светильники вы ни подобрали, они никогда не заменят естественных лучей. Поэтому делайте как можно больше окон, устанавливайте панорамные конструкции и стеклянные двери. Если есть возможность, монтируйте мансардные окна. При этом важно грамотно подойти к выбору гардин: отдавайте предпочтение светлым оттенкам последних, лучше из прозрачного материала. 

3. Целостность дизайна

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior Гостиная в скандинавском стиле
GM-interior

Scandinavian flat

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Для того, чтобы гостиная или другая комната в доме выглядели гармонично, каждый предмет в ней должен сочетаться с ее дизайном. Цвет стен и пола, мебель, освещение и различные элементы декора – все это нужно подбирать с умом и скрупулезностью. 

4. Общая стилистика дома

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Прежде чем приступить к разработке проекта, следует продумать и определить общий характер и стиль дома. От этого зависит отделка и наполнение интерьера. Что вам ближе – ультрасовременный модерн или лаконичный минимализм? 

5. Ковер

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Гостиная в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Несмотря на то, что далеко не все являются сторонниками ковров, рекомендуем рассмотреть вопрос о приобретении хотя бы одного, например, для гостиной. Правильно подобранный, он добавит любому интерьеру элегантности, шика и уюта, что так важно в дизайне.

6. Оригинальные обои

Ombre Pixers Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый ombre,wall mural,watercolor,blue,wallpaper
Pixers

Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

Оригинальные обои – это интересный ход, но, вместе с тем, довольно рискованный. Выбирая обои для комнаты, следует учитывать ряд аспектов, среди которых наиболее важным является, конечно, общий внешний вид помещения. Плохо подобранные обои могут серьезно испортить дизайн вашего дома. 

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7. Укромный уголок

Bloominville Storage Unit House Envy Гостиная в скандинавском стиле
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

Специальный уголок имеется в каждом доме. Он позволяет нам отвлечься от повседневных проблем, уединиться и отдохнуть. Кресло, столик и любимая книга – чего еще желать?

8. Персонализация

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в скандинавском стиле
Polygon arch&amp;des

Apartment Myalik

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Обустроив свой дом, не забудьте привнести в его дизайн несколько личных элементов. Это могут быть семейные фотографии, сувениры, привезенные из отпуска, рисунки детей или что-то в этом роде. 

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