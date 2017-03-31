8 простых приемов для создания дома вашей мечты!

После строительства дома перед хозяевами предстает множество проблем, связанных с его оформлением. Не всем по карману услуги высококлассных дизайнеров интерьера, но это не повод отчаиваться. В данной статье мы предложим вам 8 простых приемов, которые помогут грамотно и красиво организовать пространство вашего жилища. Готовы? Тогда начинаем!
Прежде чем вы приступите к отделке вашего дома, выберите цвет краски для стен, который вам наиболее приятен. Также подберите прочное и привлекательное напольное покрытие. Учтите: оформление стен и пола – основа стилистики любого дома.
Запомните: солнечный свет должен быть основным источником освещения в вашем доме. Какие бы красивые светильники вы ни подобрали, они никогда не заменят естественных лучей. Поэтому делайте как можно больше окон, устанавливайте панорамные конструкции и стеклянные двери. Если есть возможность, монтируйте мансардные окна. При этом важно грамотно подойти к выбору гардин: отдавайте предпочтение светлым оттенкам последних, лучше из прозрачного материала.
Для того, чтобы гостиная или другая комната в доме выглядели гармонично, каждый предмет в ней должен сочетаться с ее дизайном. Цвет стен и пола, мебель, освещение и различные элементы декора – все это нужно подбирать с умом и скрупулезностью.
Прежде чем приступить к разработке проекта, следует продумать и определить общий характер и стиль дома. От этого зависит отделка и наполнение интерьера. Что вам ближе – ультрасовременный модерн или лаконичный минимализм?
Несмотря на то, что далеко не все являются сторонниками ковров, рекомендуем рассмотреть вопрос о приобретении хотя бы одного, например, для гостиной. Правильно подобранный, он добавит любому интерьеру элегантности, шика и уюта, что так важно в дизайне.
Оригинальные обои – это интересный ход, но, вместе с тем, довольно рискованный. Выбирая обои для комнаты, следует учитывать ряд аспектов, среди которых наиболее важным является, конечно, общий внешний вид помещения. Плохо подобранные обои могут серьезно испортить дизайн вашего дома.
Специальный уголок имеется в каждом доме. Он позволяет нам отвлечься от повседневных проблем, уединиться и отдохнуть. Кресло, столик и любимая книга – чего еще желать?
Обустроив свой дом, не забудьте привнести в его дизайн несколько личных элементов. Это могут быть семейные фотографии, сувениры, привезенные из отпуска, рисунки детей или что-то в этом роде.