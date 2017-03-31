8 простых приемов для создания дома вашей мечты!

Запомните: солнечный свет должен быть основным источником освещения в вашем доме. Какие бы красивые светильники вы ни подобрали, они никогда не заменят естественных лучей. Поэтому делайте как можно больше окон, устанавливайте панорамные конструкции и стеклянные двери. Если есть возможность, монтируйте мансардные окна. При этом важно грамотно подойти к выбору гардин: отдавайте предпочтение светлым оттенкам последних, лучше из прозрачного материала.