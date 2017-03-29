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18 гениальных идей для обновления вашего двора

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
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Все, у кого есть участок возле дома, мечтают облагородить его. Но это всегда сопряжено с затратами времени и финансовых ресурсов. Именно поэтому мечты о прекрасном дворике часто остаются всего лишь мечтами…

В этой статье мы приготовили для вас 18 интересных идей для бюджетного преображения участка. Их воплощение вполне доступно, а для реализации можно использовать материалы, купленные в ближайшем местном магазине. Если у вас есть желание окружить себя красотой и вдохновение для работы во дворе – тогда читайте далее и выбирайте понравившийся вариант!

1. Сэкономьте на плитке

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Рекомендуем для отделки дорожек во дворе выбрать на рынке один нейтральный оттенок плитки. Чтобы сэкономить, используйте по краям каменную крошку, это красиво и доступно.

2. Настил из дерева

PX, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Покрытие из натурального дерева, которое вы видите на фото, можно изготовить самостоятельно. Оно сделает ваш двор аккуратным и привлекательным. 

3. Просто и со вкусом

homify Сад в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Выложите во дворе различные узоры из ракушняка или каменной крошки, высадите несколько кустарников – и наслаждайтесь лаконичным дизайном своего сада

Вариант дизайна

homify Сад в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Можете использовать идею, представленную на этом фото, или же придумать что-то индивидуальное, на свой вкус. 

4. Грамотная организация пространства

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Живая изгородь, вазоны для цветов из бетона и удобная садовая мебель – это все, что нужно для идеального дворика!

5. Скамейки и подушки

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Сделайте несколько скамеек из дерева и бетона. Подушки для них также можно сделать самостоятельно.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

6. Бетон

Casa IRT / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Этот доступный материал всегда выглядит аккуратным и часто используется именитыми архитекторами. Бетонные элементы – актуальная тенденция в современном дизайне!

7. Различные пространства

CASA MAYOR / BJG, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Создайте в своем дворе разные зоны: для игр, отдыха, садоводства. 

8. Цветочные горшки

homify
homify

homify
homify
homify

Простые и кокетливые цветочные горшки создадут прекрасный вид и украсят пустые стены во дворе.

9. Самый экономный вариант

homify Сад в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Сад, который имитирует естественную красоту дикой природы, может стать интересным выбором для украшения двора и очень бюджетным методом обновления пространства возле дома. И самый простой забор из сетки подойдет в таком случае идеально. 

10. Все для отдыха

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Купив несколько шезлонгов и зонтиков, можно обустроить прекрасную зону для отдыха во дворе. 

11. Дерево

OFICINA DE ARQUITECTURA , D'ODORICO arquitectura D'ODORICO arquitectura Конференц-центры в стиле модерн Офисы и магазины
D&#39;ODORICO arquitectura

D'ODORICO arquitectura
D&#39;ODORICO arquitectura
D'ODORICO arquitectura

Деревянная калитка и дорожка во дворе – идеальное решение для современного дизайна.

12. Мини-деревья

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Небольшие деревья и вечнозеленые растения в кашпо – простой и доступный способ украшения двора.

13. Яркие стены

Casas unifamiliares, ggap.arquitectura ggap.arquitectura Сад в стиле модерн
ggap.arquitectura

ggap.arquitectura
ggap.arquitectura
ggap.arquitectura

Покрасьте стены в ваш любимый цвет и получите совершенно другое восприятие пространства во дворе. 

14. Источник воды

Extended living space - Manchester, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Extended living space – Manchester

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Даже миниатюрный фонтан или пруд во дворе – это здорово! Особенно приятно освежает и успокаивает шум воды в жаркую погоду. 

15. Гриль

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Постройте самый простой гриль! Это может быть недорогая конструкция, но она принесет всей семье огромную пользу и море удовольствия. 

16. Сочетание материалов

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Используйте свой творческий потенциал при выборе материалов. Бетон, кирпич и дерево являются недорогими вариантами, которые можно довольно интересно комбинировать между собой. 

17. Камень

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Каменные стены – это невероятно красиво и совсем недорого.

18. Бассейн

CASA MARIA / ARKYLAB, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Если в вашем дворе есть место для небольшого бассейна, непременно обустройте его. Это хорошее капиталовложение на долгие годы.

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