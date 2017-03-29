18 гениальных идей для обновления вашего двора

Все, у кого есть участок возле дома, мечтают облагородить его. Но это всегда сопряжено с затратами времени и финансовых ресурсов. Именно поэтому мечты о прекрасном дворике часто остаются всего лишь мечтами…
В этой статье мы приготовили для вас 18 интересных идей для бюджетного преображения участка. Их воплощение вполне доступно, а для реализации можно использовать материалы, купленные в ближайшем местном магазине. Если у вас есть желание окружить себя красотой и вдохновение для работы во дворе – тогда читайте далее и выбирайте понравившийся вариант!
Рекомендуем для отделки дорожек во дворе выбрать на рынке один нейтральный оттенок плитки. Чтобы сэкономить, используйте по краям каменную крошку, это красиво и доступно.
Покрытие из натурального дерева, которое вы видите на фото, можно изготовить самостоятельно. Оно сделает ваш двор аккуратным и привлекательным.
Выложите во дворе различные узоры из ракушняка или каменной крошки, высадите несколько кустарников – и наслаждайтесь лаконичным дизайном своего сада.
Можете использовать идею, представленную на этом фото, или же придумать что-то индивидуальное, на свой вкус.
Живая изгородь, вазоны для цветов из бетона и удобная садовая мебель – это все, что нужно для идеального дворика!
Сделайте несколько скамеек из дерева и бетона. Подушки для них также можно сделать самостоятельно.
Этот доступный материал всегда выглядит аккуратным и часто используется именитыми архитекторами. Бетонные элементы – актуальная тенденция в современном дизайне!
Создайте в своем дворе разные зоны: для игр, отдыха, садоводства.
Простые и кокетливые цветочные горшки создадут прекрасный вид и украсят пустые стены во дворе.
Сад, который имитирует естественную красоту дикой природы, может стать интересным выбором для украшения двора и очень бюджетным методом обновления пространства возле дома. И самый простой забор из сетки подойдет в таком случае идеально.
Купив несколько шезлонгов и зонтиков, можно обустроить прекрасную зону для отдыха во дворе.
Деревянная калитка и дорожка во дворе – идеальное решение для современного дизайна.
Небольшие деревья и вечнозеленые растения в кашпо – простой и доступный способ украшения двора.
Покрасьте стены в ваш любимый цвет и получите совершенно другое восприятие пространства во дворе.
Даже миниатюрный фонтан или пруд во дворе – это здорово! Особенно приятно освежает и успокаивает шум воды в жаркую погоду.
Постройте самый простой гриль! Это может быть недорогая конструкция, но она принесет всей семье огромную пользу и море удовольствия.
Используйте свой творческий потенциал при выборе материалов. Бетон, кирпич и дерево являются недорогими вариантами, которые можно довольно интересно комбинировать между собой.
Каменные стены – это невероятно красиво и совсем недорого.
Если в вашем дворе есть место для небольшого бассейна, непременно обустройте его. Это хорошее капиталовложение на долгие годы.